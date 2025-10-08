動画

水上スキーを超スローモーションで見るとこうなる


南京錠をピストルで撃ち抜く瞬間」や「5万ボルトの電圧が電線を流れる様子」などをスローモーションで撮影してきたチャンネル登録者数1500万人超の人気YouTuberであるThe Slow Mo Guysが、水上スキーをスローモーションで撮影しています。

How not to Water Ski at 1000FPS - The Slow Mo Guys - YouTube


The Slow Mo Guysのギャビンさん(左)とダニエルさん(右)が登場。


ボートから突き出た棒にダニエルさんがつかまった状態で、水上を疾走します。


なかなか水上で立つことができません。


撮影に使用するハイスピードカメラが以下。船上から撮影するため、撮影できるスローモーション動画は1000fpsです。


上手く立てないまま水着だけがずり落ちていくアクシデントも発生。「今まで見た中で一番面白かった」とギャビンさん。


アクシデントを防ぐためにウェットスーツを着用。なお、水着状態での水上スキーの段階で、3000枚以上の写真を撮影したそうです。


棒につかまって自力で立つのは難しいということで、ボートから垂らした牽引ロープにつかまっての水上スキーに挑戦。


見事に水上に立つことに成功しました。水上に立つ瞬間の様子について、ダニエルさんは「スキー板が文字通り消えて、突然、ビルから急降下するような感じでした。まるで引っ張り始める前にスキー板がなくなってしまったかのようでした」と語りました。


しかし、波を越えたところでバランスが崩れます。


そのまま身体が後ろに傾いてしまいます。


お尻が着水。


完全に体勢が崩れてしまいました。


水上を滑るスキー板をアップで見ると以下の通り。水しぶきを非常に精細に捉えることができています。


徐々にバランスを崩していくダニエルさん。


足からスキー板がすっぽ抜けます。


水面にダイブ。


水上スキーをスローモーションで撮影するという体験について、The Slow Mo Guysの2人は水着が脱げるというハプニングのせいで動画をぼかし処理しなければいけなくなったため、「良い夜にはならないでしょうね」と笑いながら話しました。

この記事のタイトルとURLをコピーする

・関連記事
「南京錠をピストルで撃ち抜く瞬間」をスローモーションで見るとどんな感じなのか？ - GIGAZINE

弾丸が鉄板に命中する様子を超スローモーションで撮影した動画、弾丸が花火のように飛び散る - GIGAZINE

爆発が物体を貫通していく様子を最大500万fpsの超スローモーションで撮影したムービー - GIGAZINE

時計内部をハイスピードカメラ＆超高倍率レンズで撮影したスローモーション動画が登場 - GIGAZINE

50000ボルトの電圧を5000000FPSで超スローモーションで見るとこうなる - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in 動画, Posted by logu_ii

You can read the machine translated English article This is what happens when you watch wate….