水上スキーを超スローモーションで見るとこうなる
「南京錠をピストルで撃ち抜く瞬間」や「5万ボルトの電圧が電線を流れる様子」などをスローモーションで撮影してきたチャンネル登録者数1500万人超の人気YouTuberであるThe Slow Mo Guysが、水上スキーをスローモーションで撮影しています。
How not to Water Ski at 1000FPS - The Slow Mo Guys - YouTube
The Slow Mo Guysのギャビンさん(左)とダニエルさん(右)が登場。
ボートから突き出た棒にダニエルさんがつかまった状態で、水上を疾走します。
なかなか水上で立つことができません。
撮影に使用するハイスピードカメラが以下。船上から撮影するため、撮影できるスローモーション動画は1000fpsです。
上手く立てないまま水着だけがずり落ちていくアクシデントも発生。「今まで見た中で一番面白かった」とギャビンさん。
アクシデントを防ぐためにウェットスーツを着用。なお、水着状態での水上スキーの段階で、3000枚以上の写真を撮影したそうです。
棒につかまって自力で立つのは難しいということで、ボートから垂らした牽引ロープにつかまっての水上スキーに挑戦。
見事に水上に立つことに成功しました。水上に立つ瞬間の様子について、ダニエルさんは「スキー板が文字通り消えて、突然、ビルから急降下するような感じでした。まるで引っ張り始める前にスキー板がなくなってしまったかのようでした」と語りました。
しかし、波を越えたところでバランスが崩れます。
そのまま身体が後ろに傾いてしまいます。
お尻が着水。
完全に体勢が崩れてしまいました。
水上を滑るスキー板をアップで見ると以下の通り。水しぶきを非常に精細に捉えることができています。
徐々にバランスを崩していくダニエルさん。
足からスキー板がすっぽ抜けます。
水面にダイブ。
水上スキーをスローモーションで撮影するという体験について、The Slow Mo Guysの2人は水着が脱げるというハプニングのせいで動画をぼかし処理しなければいけなくなったため、「良い夜にはならないでしょうね」と笑いながら話しました。
