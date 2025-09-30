2025年9月30日のヘッドラインニュース

祖父が死んだあと何かの支払いを止めるときに住所と名前を伝えても『同姓同名の人はたくさんいますから』とゴネられたけども『同じ住所に同姓同名が何億人おっても全員止めてくれ』で押し通した。

あとは他の件もだいたい『死んだことは伝えたぞ。今後は支払われないから請求は止めろ』で行けた。