2025年9月30日のヘッドラインニュース

大阪・関西万博の公式ロゴマークや公式キャラクター「ミャクミャク」などのデザインがどのように生み出されたのか、その裏側にある思想・構造などをドキュメントやスケッチを交えて明らかにする「大阪・関西万博デザイン展」が、2025年10月1日(水)から10月19日(日)まで、大阪府立江之子島文化芸術創造センター(enoco)で開催されます。会期中には万博に携わったクリエイターやプロデューサーによるトークプログラムも複数予定されています。

なお、入場料は無料で、開館時間は11時から20時まで(最終日は15時まで)。毎週月曜日は休館となっています。

大阪・関西万博のデザインが生まれるまでのプロセスを紐解く「大阪・関西万博デザイン展」を開催 | 株式会社人間のプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000047.000027724.html


◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ビームの位置と広がりを“触れずに測る”新技術 | 理化学研究所

水素30％混焼大型ガスエンジン設備を世界で初めて販売開始 | プレスリリース | 川崎重工業株式会社

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
新たなガザ支援船団がシチリアから出航　写真2枚　国際ニュース：AFPBB News

イランへ国連制裁再発動 欧米との対立や地域の緊張高まり懸念 | NHK | イラン

高市氏「力合わせるの当たり前」参政党と保守党との政策協議に前向き [自民党総裁選　自由民主党総裁選挙]：朝日新聞

米ミシガン州 教会で男が銃を発砲 建物に放火 4人死亡8人けが | NHK | アメリカ

前橋市長の報道問題めぐり 市議会各会派が説明求める書面提出 | NHK | 群馬県

養殖かきの水揚げ 猛暑で20日ほど遅れることに 広島県 | NHK | 水産業

電機業界中心に中途採用大幅増の動き広がる 新卒上回る企業も | NHK | キャリア

「検挙されるのか…」　聞き取り困難症でイヤホン運転　警察の対応は | 毎日新聞

羽田空港 敷地内の建物で火事 解体作業中の作業員26人は全員避難し無事 | NHK | 航空

自衛隊を批判すると差別？　沖縄県議会自民「職業差別許さない決議」検討　何が問題か - 琉球新報デジタル

進次郎陣営「ステマ要請」もお咎めなし、他の候補者もスルーの異常事態…「消し込み発言」「SNS規制」自民党の悪ふざけを規制せよ | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

米、長射程トマホーク供与を検討　ウクライナ向け＝副大統領 | ロイター

虚偽の性被害告訴、懲役2年執行猶予5年判決　元草津町議の新井祥子被告　前橋地裁 - 産経ニュース

加害者扱いされたが…「謝ってくれれば、許す」　黒岩信忠氏インタビュー　群馬県草津町長 - 産経ニュース

「複数のパビリオンで給料未払いなど法令違反」　万博関連ユニオンが発表　一部労使争議も - 産経ニュース

「シカ発言」で公開質問状　自民・高市氏に奈良の市民団体「ヘイトスピーチの可能性」指摘 - 産経ニュース

ハンガリー首相「ウクライナは独立国でも主権国家でもない」 領空侵犯を軽視　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

新浪剛史代表幹事の処遇 経済同友会が理事会で協議 審査会は“辞任勧告が相当” | NHK | ニュース深掘り

イスラム諸国、欧州がガザ和平計画を支持　写真4枚　国際ニュース：AFPBB News

大阪市「特区民泊」 新たな申請の受け付け停止へ 苦情相次ぎ | NHK | 大阪府

10月の主な野菜の価格 1割から3割以上高い見通し 夏場の高温で | NHK | 物価高騰

マイナ保険証 8月の利用率 前月比34.32％増 | NHK | マイナンバー

最低賃金 あすから適用始まる 全都道府県で時給1000円超に | NHK | 東京都

自民総裁選、議員票首位は小泉氏、追う林氏、高市氏は3位　朝日調査 [自民党総裁選　自由民主党総裁選挙][自由民主党（自民党）]：朝日新聞

リニア「M10」の座席、背もたれは固定式に　JR東海、乗車時間の大幅短縮受け判断：中日新聞Web

10月 値上げの食品 半年ぶり3000品目超 500ミリペットボトル1本 200円台に | NHK | 物価高騰

「感染性胃腸炎」が流行 患者の数 同時期比 過去10年で最多に | NHK | 医療・健康

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
少子化がマズいと思うなら、このくらいやろうよ - 経済を良くするって、どうすれば

とある小説家が『無言の帰宅』の意味を知らなかった人が、「そんなのわかるわけないじゃん！ふつうに『死んだ』って書けよ！」と言ってるのを知ってグッタリした話…言葉を知らないこと自体を責める意図はなく知らない言葉に出会った時に怒る人が少なからずいる事実がつらい - Togetter [トゥギャッター]

居場所のなくなった本たちへ――百貨店閉店と、岩波書店の棚の記録｜波多野七月

『他人の知識を浪費させるのは失礼な行為であり、他人の知識に敬意を払えないのはなお失礼だ』ってことはもっと教育で仕込んだほうがいいのでは？という話 - Togetter [トゥギャッター]

お気軽に大腸内視鏡検査受けたら癌疑いの診断が出た話 | Books&Apps

個人のデスクがこういう配置になってるオフィスが嫌い「どっからでも人に見られるのが嫌だ！」「人のちょっとした動作が目に入ると集中切れる」 - Togetter [トゥギャッター]

今の子育て、昔から比較すると「共同体から離れた駆け落ちカップル」の生活だからそりゃあ大変という例えを聞いた… 周りに少しでも手伝ってくれる大人がいるとだいぶ違う - Togetter [トゥギャッター]

小3娘が『めだかの学校』を知らなかったので「小学校で歌わないの？『どんぐりころころ』と同じくらい有名な童謡なのに」と言ったら、さらに驚く答えが返ってきた - Togetter [トゥギャッター]

いつも視力測定カンストするくらい目が良いが、学生時代はもっと良くて、肉眼で土星の輪っかを観測する事が出来ていたので天文部で『土星探す係』をやらされていた - Togetter [トゥギャッター]

餃子を一口食べた3歳児がまるで毒を盛られたかのようなリアクションで吐き出して大号泣→意外な理由だったが身に覚えがある人も多い？ - Togetter [トゥギャッター]

救急やっていて大抵のことは驚かなくなってきたと思っていたけど救急隊に「ムカデ咬傷です、これがそのムカデ」と生きたムカデの入ったビニール袋を渡されたときは流石に声が出た - Togetter [トゥギャッター]



役所の福祉課から扶養義務を介護の責任と混同させるような説明をされたので民法877条の話をしたら手のひらを返された「その対応には問題があるのでは…？」 - Togetter [トゥギャッター]

クロ現「地方女性と低賃金」特集が見過ごしている問題の深層 〜「地域格差の問題」でも「男女格差の問題」でもない隠れた論点〜｜江草 令






◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
motorola razr 60 ultra | motorola JP

「motorola razr 60 ultra」をauから2025年12月中旬以降発売 | KDDI News Room

「アサヒグループHD」サイバー攻撃でシステム障害発生と発表 | NHK | サイバー攻撃

AI作成わいせつ画像販売か 大学生を書類送検 オンラインカジノで賭けていた疑いも | NHK | 事件

【西川和久の不定期コラム】Ryzen AI Max+ 395とメモリ128GBを搭載したミニPC「GMKtec EVO-X2」がついにやってきた！ - PC Watch

『調べても出てこない』と言い張る人の検索履歴を見たら"小麦粉とバターを使わない、冷蔵庫の中身でできるお菓子の作り方を教えてください。卵はある”みたいな感じだった - Togetter [トゥギャッター]

【大河原克行の「パソコン業界、東奔西走」】なぜVAIOはメーカー認定整備済みPCの販売に乗り出すのか。Reborn VAIOの再生現場に初潜入！ - PC Watch

3つ目は、9万9,800円という購入しやすい価格設定となっている点だ。




Googleマップのタイムラインから「日記」を作ってみた✍🗺｜朝日新聞社 メディア研究開発センター

Ｘは「反ユダヤ主義が横行する」プラットフォーム　調査報告 - CNN.co.jp

ロジクールの新型最上位マウス「MX MASTER 4」登場。触覚フィードバックとショートカット機能でさらに使いやすく - PC Watch

女性３人の殺害、麻薬組織がライブ配信　アルゼンチン国民に衝撃 - CNN.co.jp

GPUなしローカルでも高速・高精度なOCRができるOnnxOCRが凄い

アサヒグループHD サイバー攻撃でシステム障害 復旧めど立たず | NHK | サイバー攻撃

大阪・関西万博 チケット詐欺や偽サイトの報告相次ぐ | NHK | 大阪・関西万博

アフガン全土でネット遮断、国外との通信途絶　タリバンが「道徳的措置」強制 - CNN.co.jp

メルカリ、越境取引事業の新戦略を発表 世界共通アプリ「メルカリ グローバルアプリ」の提供と、 事業者向け越境EC基盤の強化でグローバル展開を加速 | 株式会社メルカリ

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
大山のぶ代さんをしのぶ会 「ドラえもん」声優で親しまれる【動画】野沢雅子さんなど声優仲間の思いも | NHK | アニメ

「無言の帰宅」がわからん話で「鋼の錬金術師」のマスタングの「雨だよ」がわからん騒ぎを思い出す…「ドラゴンボール」の悟空とフリーザのやりとりでもあった - Togetter [トゥギャッター]


【特集】地味にスゴイ。「脚が階段にめり込んで興ざめ」を防ぐ3D技術たち - PC Watch






ウナきりの超カッコいいシューティング 前編【レイディアントシルバーガンIKARUGAモード】【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画


有給取ってサンプーチャン（三不粘）を食べに行きました - ニコニコ動画


三不粘をえっちな目で見れないように本物を食べに行ってみた - ニコニコ動画


真・偽ムシキング王選手権～カルチャーブレーンの貫いたパクり道～【ゆっくり解説】 - ニコニコ動画



















































東京ゲームショウで感じたのは「ゲームではなくてストリーマーを観に来ている」という層が結構居て、運営側もそれを分かっていること - Togetter [トゥギャッター]

『スーパーリアル麻雀』シリーズ　最新作【スーパーリアル麻雀 Venus Returns】ティザーPV - YouTube


「最後の1枚のその先」の夢を叶えたい―VR対応脱衣麻雀『スーパーリアル麻雀 Venus Returns』開発者に訊く【インタビュー】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト







【TVアニメ化決定！】【CV:内山夕実、CV:M・A・O、CV:伊瀬茉莉也】【ボイスコミック】1話_1『お気楽領主の楽しい領地防衛』 - YouTube


緑谷出久"デク" キャラクターPV for 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON - YouTube


『Let's Play クエストだらけのマイライフ』ノンクレジットオープニング｜久保田利伸「1, 2, Play」 - YouTube


劇場先行版公開記念！TVアニメ『ゴールデンカムイ』セレクション（全5話）無料配信 #YouTubeAnimeWeek - YouTube


NINKŪ-忍空- 30th Anniversary PV | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube


10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─ウィルゴ（cv.大森こころ）─ - YouTube


『Lumines Arise』- TGS 2025 トレーラー | PS5® - YouTube


Ver.2.3 PV「いまでも夢を覚えていますか」｜ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


先行予告「瞬く間の光」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube


マインクラフト ライブ 2025年9月 ハイライト - YouTube


恐怖が「融合」するサバイバルホラー『Cronos: The New Dawn（クロノス: ザ･ニュー･ドーン）』Accolades Trailer - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
日本テレビHD 国分太一氏の問題行為 外部委の最終意見書を公表 | NHK | テレビ局

横浜ＦＭ身売りへ　日産自動車が複数の企業に打診　２７年目標に年内候補先絞る - スポーツ報知

７３１部隊映画に酷評相次ぐ　期待一転、史実無視に怒り―中国：時事ドットコム

おじさんが旅先のビーチで女性に良いところ見せたくてペンギンを保護したら女に捨てられた上ペンギンに懐かれて仕方なく一緒に暮らした実話が映画になった「絶対観たい」「老後これがいい」 - Togetter [トゥギャッター]

ハリポタ作者、ハーマイオニー役俳優を「無知」と批判 トランスの権利めぐり　写真1枚　国際ニュース：AFPBB News

東邦高サッカー部GM　部員に「貧乏人帰れ」、下着姿で参加強要も | 毎日新聞

芸能人と事務所などとの適正な契約の在り方 指針を発表 公取委 | NHK | エンタメ

このうち、芸能事務所がとるべき行動として、
▽契約満了となった芸能人が移籍や独立を申し出た時には妨害する言動をとらないことや、
▽合理的な理由がない限り、芸名などの使用を制限しないこと、
それに、
▽業務の内容や報酬の算出方法などを明確にし契約を書面で行うことなどを挙げています。


◆新商品（衣・食・住）
｢明星 中華三昧カップ 榮林 酸辣焼そば｣(10月13日発売) | 明星食品

GU公式｜パペットスンスン（レディース・キッズ）

