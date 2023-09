「森林が二酸化炭素を吸収してくれる時代は終わった」と専門家、気候変動により森は二酸化炭素の吸収源から排出源に

日本には国土の3分の2に相当する約2500万ヘクタールの森林がありますが、世界で3番目の森林面積を誇るカナダはさらに多く、なんと約3.47億ヘクタールもの広大な森林があります。そんなカナダの人々の間では「広大な森林が二酸化炭素の排出を相殺してくれる」という常識が信じられていますが、気候変動により二酸化炭素を吸収するという森林の機能に転換点が訪れているとのデータが報告されました。 Our forests have reached a tipping point | Canada's National Observer: News & Analysis https://www.nationalobserver.com/2023/08/21/analysis/our-forests-have-reached-tipping-point 森林火災が多発しているカナダでは、2023年の二酸化炭素の排出量が例年の2倍になると 予想 されていますが、実はカナダでは約20年から二酸化炭素の排出量が急激に増加し続けてきました。 以下の図は、カナダ政府の発表と欧州連合の地球観測プログラムのデータを元に作成された、1990年から2023年までにカナダの森林が大気中に放出した二酸化炭素の総量を表したグラフです。2000年ごろまで森林は二酸化炭素を吸収していましたが、2001年ごろに吸収から排出に転じ、以降急激に排出量が急増してることがわかります。

2023年09月30日

