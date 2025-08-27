2025年08月27日 18時57分 ヘッドライン

2025年8月27日のヘッドラインニュース



現地時間2025年8月26日(火)のロサンゼルス・ドジャースとシンシナティ・レッズの試合前、ドジャースタジアムで開催された始球式と関連イベントにウルトラマンが登場しました。



地球式では、ウルトラマンとともに円谷フィールズホールディングスの代表取締役社長グループCEOである山本英俊氏がマウンドに向かおうとしたところ、バルタン星人が乱入。





ウルトラマンがバルタン星人に背負い投げを決めて退けました。





始球式は『ウルトラマンの歌』が響く中、山本氏が投球を決めました。なお、このほかにセンターフィールドプラザでウルトラマンとバルタン星人が写真撮影会を行ったほか、試合中には観客がウルトラマンのポーズで試合を盛り上げるファンカムイベントも開催されました。



©Los Angeles Dodgers 2025 TM/©2025 MLB



◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

SpaceX Starship Flight 10 - Third Attempt - YouTube





「研究力」１０年以内に世界３位目標…自民調査会が中間提言案、近く正式決定 : 読売新聞



“初霜・初氷”の観測と発表を終了…歴史は150年以上「通信技術がない時代から季節の進みを把握していた」（気象庁） | TBS NEWS DIG (1ページ)



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

鈴木エイト氏が逆転勝訴 旧統一教会信者が記事による名誉毀損を訴え [旧統一教会問題]：朝日新聞



「ホームタウン」認定めぐりナイジェリア政府がHPから発表削除 | NHK | ナイジェリア



「JICAアフリカ・ホームタウン」に関するナイジェリア連邦共和国大統領府のプレス・リリースに関して｜外務省



参院選で投票見返りに報酬約束疑い、パチンコ店摘発 300人近くか [参院選（参議院選挙）2025]：朝日新聞







維新 石井章参議院議員の事務所など捜索 国からの秘書給与詐欺容疑で | NHK | 事件



日印首脳会談 “5年間で50万人以上の人的交流” 合意で調整へ | NHK | インド



「投票したらお金」相次ぐ情報 パチンコ会社への捜査で浮上した事件：朝日新聞



維新・石井章参院議員、秘書給与を不正受給か…東京地検特捜部が事務所など捜索 : 読売新聞



日本歴代最高気温を大幅更新、この夏の異例の猛暑は地球温暖化の影響？ - ウェザーニュース



ＮＨＫ戦争ドラマは「歴史歪曲」 モデルの遺族、ＢＰＯ申し立てへ：時事ドットコム



オーストラリア、反ユダヤ的攻撃でイラン大使を追放 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



学校内の盗撮対策 “隠しカメラ” 探知器導入へ 横浜市教委 | NHK | 事件



参議院選挙比例代表の候補者への投票の見返りに報酬約束か パチンコ店運営会社代表ら6人 買収の疑いで逮捕 | NHK | 事件







パチンコ業界の「関ケ原」だった参院選 規制に不満、頼った政治の力 [参院選（参議院選挙）2025]：朝日新聞



【速報】自民、参院選敗因に「政治とカネ」明記調整|47NEWS（よんななニュース）



参議院選挙で250人超買収か、自民党候補支援のパチンコ会社社長ら逮捕 - 日本経済新聞



大阪万博の来場者消費3866億円、7月末時点 通期は当初推計超えも - 日本経済新聞



ナイジェリア政府が声明を削除 ホームタウンで「特別ビザ創設」|47NEWS（よんななニュース）



総裁選前倒し、自民議員8割賛否明かさず 賛成回答40人 朝日調査 [自由民主党（自民党）][石破政権]：朝日新聞



ロシア軍、要衝ドニプロペトロウシク州に進む ウクライナ軍が認める - BBCニュース



「再生の道」石丸伸二氏 代表退任の意向 来月中旬に代表選考会 | NHK | 参議院選挙



読売新聞（8月27日朝刊）の報道内容について抗議をします。 - 池下卓（イケシタタク） ｜ 選挙ドットコム



【速報】読売新聞が「誤報」議員本人に謝罪 きょう27日朝刊1面で“維新衆院議員の公設秘書を東京地検特捜部が捜査”と報じるも… 「強制捜査の対象を誤っており、議員や関係者にお詫び」あす28日の朝刊紙面で「訂正記事」を掲載へ | TBS NEWS DIG (1ページ)



読売新聞は8月27日の朝刊の1面で、“日本維新の会の池下卓衆院議員の公設秘書2人について勤務実態がないにもかかわらず秘書給与を受け取った疑いで、東京地検特捜部が捜査している”と報じましたが、「誤報だった」として、27日夕方に池下議員本人に直接謝罪しました。





大阪府警の警視「パパ活」で１６歳未満の少女にわいせつ行為か 不同意わいせつの疑いで逮捕 防犯カメラなどの捜査から関与浮上 | MBSニュース



抵抗できない娘に性的暴行を加えた罪に問われた父親の裁判 検察が懲役８年を求刑「恐怖と絶望は筆舌に尽くしがたい」 弁護側は「娘が性行為を断る日もあった」として無罪主張 | MBSニュース



【万博】26日（火）の一般来場者数は12.8万人 9月21日（日）までほぼ全ての土日が「大変混雑」予想 平日の9月22日（月）も「大変混雑」予想 協会は「早めの来場予約」強く推奨 | MBSニュース



大阪府立高校２校が再来年度から募集を停止へ 周辺地域で中学校卒業の生徒数が減少傾向…志願者数の改善が見込めず | MBSニュース



再来年度から募集停止となる方針が示されたのは、大阪府立で門真市の「門真西高校」と羽曳野市の「懐風館高校」です。



石丸伸二氏、「再生の道」代表退任を表明 運営から距離置く意向 - 日本経済新聞



石丸伸二氏「当初から選挙の前後に代表を交代するつもりだった」…「再生の道」代表退任発表 : 読売新聞



【速報】阿部恭久氏を当選させる見返りに報酬約束か 公職選挙法違反の疑いでパチンコ店会社社長ら男女6人逮捕 警視庁 | TBS NEWS DIG



三菱商事が洋上風力発電計画から撤退を発表 秋田と千葉の沖合で建設計画受注も…住民「がっかり」 | TBS NEWS DIG (1ページ)



“最後の楽園”と呼ぶ人も… ラオスなどで少女の買春繰り返したか 押収品の下着には｢13歳｣｢14歳｣のメモ 歯科医師ら2人逮捕 | TBS NEWS DIG (1ページ)



立花孝志氏を訴えた丸尾兵庫県議「公平公正な判断を」裁判で訴え 立花氏は裁判を欠席「県議の主張には理由がなく、棄却されるべき」答弁書提出 | TBS NEWS DIG (1ページ)



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

大手のラップが高くなり過ぎた事により『安ラップ選手権』を開催しているが、現時点でダントツのワーストは“マツキヨPBラップ”です - Togetter [トゥギャッター]



スポーツも出版も建設も治安も、全てのことにおいて「今が最後」な気がする→同じように明るい未来を描けず「心地よい破滅」を望む人は多い？ - Togetter [トゥギャッター]











とある母親「息子の体臭があまりにキツくて『チーズのような発酵臭がするから石鹸を使ってほしい』と言ったらひどく傷ついて篭ってしまった」 - Togetter [トゥギャッター]







出張見積もりに行ったら客から「車のエアコン修理するだけでなんで高いの？安くして！」と言われ部品の値段等説明しても伝わらないので「じゃ帰りまーす」のスタンスで仕事してる - Togetter [トゥギャッター]











奈半利便特別運行☆ありがとうございました！ | 阿佐海岸鉄道株式会社



線路と道路走るＤＭＶが特別運行 奈半利駅まで１日限定で延伸｜NHK 高知県のニュース









【お知らせ】9月1日からは混雑緩和のため下記列車は、3両編成で運転します。



米ノ津駅 6:23発〜 隈之城駅 7:41着

隈之城駅 7:53発〜 出水駅 8:58着



なお、3両編成での運転には車掌が必要となりますが、この度、新たに営業部より3名が車掌審査に合格しましたので、9月1日から乗務いたします。 pic.twitter.com/k7aAG12axm — 肥薩おれんじ鉄道株式会社【公式】 (@hisatsu_orange) 2025年8月27日





Shame on that lawyer. Who is paying him to push that? — Elon Musk (@elonmusk) 2025年8月26日



新幹線で座る予定の指定席に外国人が座っていたので、日本語で「あなたの席じゃない！」と言ったらサッと退いたので大事なのは言語でなく勢い - Togetter [トゥギャッター]



はま寿司の「波照間黒糖のわらびもち」は、本当に人口450人程の島で生産される黒糖だけでまかなえるのか？製糖会社が解説「結論から言うとまかなえます」 - Togetter [トゥギャッター]



『鎖を補修してきました』雷のパワーで瞬間的に溶接されてしまった、槍ヶ岳の穂先の鎖「これは展示するといい」 - Togetter [トゥギャッター]



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

読売新聞が誤報 維新議員に謝罪 秘書給与不正受給と報じたものの実際は別議員が捜査対象 | TBS NEWS DIG (1ページ)



生成AIの記事無断利用、著作権法に「隙」 探る最適解 - 日本経済新聞



「arrows」の堅牢性を支える、FCNTの“地下室” - ケータイ Watch



WordPressサイトの改ざんとトロイの木馬「Efimer」に関する注意喚起 | LAC WATCH



日本でも相次ぐAI企業への提訴 記事の「ただ乗り」に広がる抗議：朝日新聞



OJT：202410/202411 プライバシー保護カメラ - Morpho Tech Blog



マイナ保険証搭載スマホ 来月19日から全国で順次利用可能に | NHK | マイナンバー



「JICAアフリカ・ホームタウン」に関するデマについての拡散の流れ - 電脳塵芥



Claude Codeの新しいプラグイン機能を先行体験する



台湾で中国国旗を掲げた日本人：外国人による愛国ビジネスの栄枯盛衰｜上海在住のえいちゃん



Macの古いファイルをチェックしてたら、20世紀の”お宝”データがザクザク出てきた話 - ケータイ Watch



低軌道衛星通信網の国産化支援へ、「スターリンク」など海外サービス依存からの脱却目指す : 読売新聞



ChatGPTのMCP連携とNotionの構造化で取り組む高性能ナレッジ検索 - ACES エンジニアブログ



ソニー、密閉型モニターヘッドフォン「MDR-M1」。米著名スタジオがリファレンス - AV Watch



高い代金と手数料を払い、何ヶ月も前から予約し、当日何かあってもキャンセルできない日本の観劇チケットシステムに「韓国を見習ってほしい」の声 - Togetter [トゥギャッター]



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

【『機動戦士Gundam GQuuuuuuX』アニメMV】「水槽の街から」／照井順政, みきまりあ（NOMELON NOLEMON） - YouTube





スパ■ボ戦闘アニメと化した足立レイ【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画





【茜ちゃんのホームランダービー】ずん子と茜とレトロゲーム 番外編5【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





誰もルールがわからないVOICEROID対VOICEVOXの野球対決【MMD】【第11回ひじき祭】【ソフトウェアトーク劇場】 - ニコニコ動画





噴水前で待ち合わせ２ ～Dｒ.アカリ―の謎～ - ニコニコ動画





CLAMP先生を綺麗に見てる人は「愛の多様性」とか「マイノリティに優しい世界」と言うが、汚く見てる人は「すべては承太郎と花京院の子供を作るための方便」と認識している - Togetter [トゥギャッター]









将棋青春ものを描く前に元奨の息子に相談してみた話 pic.twitter.com/2s4Ta2LGHt — みやびあきの (@Mi_akino) 2025年8月26日





【来場御礼入場者特典 第4弾】

劇場版「鬼滅の刃」無限城編

第一章 猗窩座再来



8/30(土)～9/12(金)で

新たな入場者特典の配布が決定しました



「キャストインタビューブック」

花江夏樹×櫻井孝宏×石田彰を始め、

3組のインタビューを収録していますhttps://t.co/wOeA2mbFep#鬼滅の刃 #無限城編 pic.twitter.com/nsDEmysZpo — 鬼滅の刃公式 (@kimetsu_off) 2025年8月26日







『トライブナイン』未完の物語を完結させる―小高和剛氏らが立ち上げた非営利同人サークル「ねおねおんトライブ」結成秘話や今後の活動について訊いてみた【インタビュー】 | Game*Spark - 国内・海外ゲーム情報サイト



『ソニックレーシング クロスワールド』ソニック×パックマンコラボ トレーラー - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』先行プレイ。初音ミクと春日一番を使ってグランプリやレースパークで疾走！ - YouTube





Sonic Racing: CrossWorlds - Open Network Test Primer - YouTube





『フォートナイト』 x Gorillaz - 公式トレーラー - YouTube





Drag x Drive（ドラッグ アンド ドライブ） CM - YouTube





『サティスファクトリー』PlayStation®5版 発売日トレーラー - YouTube





『Lumines Arise』発売日発表＆期間限定DEMO紹介映像 | PS5® - YouTube







出来る pic.twitter.com/tZzzO468QF — 伏月 (@hukugetu11) 2025年8月26日





#八尺様の日

（左から右に読んでね） pic.twitter.com/pZiwy5gMJ8 — 窓 口 基 (@MADOguchimoto) 2025年8月26日







スマホゲームに異変 モンストがふるさと納税参入、収益悪化で10年ゲームもサービス終了 - 産経ニュース



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

高野連が「顔のペイントや民族衣装は控えて」と沖縄尚学側の応援に注意「袴での応援は容認されてる」「しゃもじも禁止された」 - Togetter [トゥギャッター]



沖縄的応援は駄目なの？ 戸惑うOB「伝統演じた」 94年にはエイサー禁止も 甲子園チョンダラー規制 | 沖縄タイムス＋プラス



2026年WBCはNetflix独占放送に…終わったのは野球の時代？テレビの時代？野球ファンは「我々のようなファン以外は見てくれなくなる」と懸念 - Togetter [トゥギャッター]



米スポーツ放映権、高騰止まらず4兆円超え NetflixがWBC独占の必然 - 日本経済新聞



TBSHDやテレ朝HD、株価反発 「WBC放送なし」で費用懸念が後退 - 日本経済新聞









・人の無知に対して怒る（諸説では当たっていても怒る）が、質問の形式がおかしい。

・「○○って何？」と言っているが正しい形式でないと認めない

・正解しても「つまんねぇ」と感謝も無く次の問題を出す、それに答えられなければやはり怒る



5歳児（って設定）だけどやってる事はパワハラ上司のソレ — 大車輪 (@Dai_Sharin_) 2025年8月27日









／

べらぼうなダンサーの皆様から

「なんだこれは！」なダンスが

到着！

＼

━━━━━━━━━━━━━━━━━━

【ダンスチーム】アバンギャルディ さん

━━━━━━━━━━━━━━━━━━



映画『大長編 タローマン 万博大爆発』

🎥 8/22(金)より大ヒット公開中！#映画タローマン pic.twitter.com/QuIPOt6MtM — 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』公式 (@eiga_taroman) 2025年8月25日







◆新商品（衣・食・住）

「魔改造カップヌードル」シリーズ4品 (9月8日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



『あいすまんじゅうDessertレアチーズタルト』9/22～新発売 | 丸永製菓



ニュースリリース 『フルグラ(R)ボール ミルクキャラメル味』 ｜ カルビー株式会社



タテ型 飲み干す一杯 担担麺／味噌バター味ラーメン 2025/9/1 発売 | エースコック株式会社



秋冬シーズンにぴったりな令和版『三ツ矢ハチレモ』

