2025年10月3日のヘッドラインニュース
ビスケット菓子「ムーンライト」の卵の風味にロイヤルミルクティーの味わいが加わった「ロイヤルムーン」「ロイヤルムーンガレットサンド」を、森永製菓が2025年10月7日(火)から期間限定で新発売します。「ロイヤルムーン」はブレンド茶葉を使用したロイヤルミルクティーの味わいが楽しめるクッキー、「ロイヤルムーンガレットサンド」はブレンド茶葉を使用して紅茶とミルクのコクを引き立てるクリームを、卵と紅茶の香りが広がる口溶けのいいガレットでサンドしたもの。オープン価格での販売です。
「ムーンライト」の優しい卵の風味と、ロイヤルミルクティーの上品な味わい 「ロイヤルムーン」「ロイヤルムーンガレットサンド」 10月7日（火）より新発売 ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓
https://www.morinaga.co.jp/company/newsrelease/detail.php?no=2999
【速報】福井県の恐竜が将棋はじめる pic.twitter.com/bHHsCpTVFL— 寺井COD (@CODfukui) 2025年10月2日
「ホットケーキ出てくるかも。たすけて」友人から緊急性のあるラインが飛んできたので急いで駆けつけるエピソードにほっこり - Togetter [トゥギャッター]
日本語との偶然の一致で変な意味になっちゃう単語ってあるよね→元の言語でもド直球な意味でした「完璧な奇跡の犠牲者」「マジで可哀想」 - Togetter [トゥギャッター]
東方不敗project— ありがひとし🌇🦖 (@ariga_megamix) 2025年10月3日
「答えろドモン！」
「ハイッ師匠！」 https://t.co/JL4ke3L4Lv pic.twitter.com/lU3ULR9Qu1
4年前に買った米唐番、全然減らなくて長持ちなのに効果あるなと思ってたら、中のフタをあけてなかった…💦 pic.twitter.com/Uohv4qWNOT— スペシャルウィーク 北海道総大将 (@spechan212) 2025年10月2日
ラーメン「週３以上」は死亡リスク１・５２倍、研究者「食べ過ぎに注意」…山形県民を追跡調査 : 読売新聞
山形市の山寺の岩窟にサルが侵入し発見された大量の木札 江戸時代に作成された10万点 国内最多（2025年10月2日掲載）｜YBC NEWS NNN
「クレーマーが勝てる時代になってしまった」JICAホームタウン事業 誤情報で抗議殺到→撤回…陰謀論ウォッチャーが鳴らす警鐘 | 女性自身
幼稚園や保育所などの室内音反響対策 国に要望へ 日本建築学会 | NHKニュース | 環境、子育て、厚生労働省
貨幣持ち出しの造幣局職員死亡 174枚、処分などを公表|47NEWS（よんななニュース）
「通訳が間に合わず不起訴」 高市氏の発言、捜査の現場はどうみたか：朝日新聞
警察幹部、検察幹部ともに「聞いたことがない」
１４歳以下で妊娠する少女が急増、カトリック信仰の厚い国が陥る社会的緊急事態(1/2) - CNN.co.jp
前橋市長、ホテルに一緒に行った部下に「恋愛感情や男女関係は一切ない」…全市議３８人に説明 : 読売新聞
三重 名張市上小波田 軽乗用車が横転 乗っていた男女6人が病院に搬送 うち5人死亡 定員超過状態で走行か | NHKニュース | 事故、三重県
コクヨ、120周年を機にリブランディング。初のコーポレートメッセージ「好奇心を人生に」を設定、ロゴ刷新｜ニュース｜ニュースルーム｜コクヨ
奈良公園のシカめぐる報道で日テレが声明「中傷、迷惑行為は慎んで」 [奈良県]：朝日新聞
「国家非常事態」 トランプ氏が介入する芸術、だが多くの美術館は沈黙 - CNN.co.jp
県の教育員会にいじめの調査報告書についての開示請求を行ったらレターパック4つ分の文書が届いて...→中身を確認したら全面真っ黒に塗り潰されていた - Togetter [トゥギャッター]
水族館で隣に来た中国人家族が大声で喋るので『中国人 うるさい 理由』と検索したところ、中国ならではの“配慮”の習慣から来るものだと知った - Togetter [トゥギャッター]
「お前常温保存だよな…？！」爆発5秒前みたいな炊き込みご飯の素にTwitter民騒然&理由の考察が寄せられる - Togetter [トゥギャッター]
富山地方鉄道初の夜行列車ツアーが開催決定！！— 富山地鉄アテンダント【公式】 (@t_chitetsu_ad) 2025年10月3日
🚩アルプスエキスプレスで行く 臨時夜行急行列車うなづき号✨
11月22日（土）出発🚃
詳細は、後日公式ホームページにて公開します🎶#富山地鉄 #夜行列車 pic.twitter.com/7nbbu1mALu
弘南鉄道大鰐線運行計画についてお知らせ致します— 弘南鉄道株式会社 (@konantetsudo) 2025年10月2日
詳細は下記ページをご参照くださいhttps://t.co/F7iSPYyblM
今後も継続して安全運行第一に努め、さまざまな取組を実施してまいりますので皆様方のご利用をお願い申し上げます pic.twitter.com/tygRXsNAA9
弘南鉄道・大鰐線 2028年3月31日で運行終了 翌4月1日より運行休止へ 関係機関と協議して決定 青森県 | TBS NEWS DIG (1ページ)
「“食い尽くし系”の父親に困っています」という20代の女性… どうすれば食い尽くしをやめさせることができるかをラジオで相談したところ、人生の先輩から様々な助言が集まる - Togetter [トゥギャッター]
もう本当にやめて。支援はもういい、こうやってその分負担を増やされるから。しかも来年以降徐々に負担が増やされることがもう決まってる。こんなものよりも子どもの扶養控除を返してよ→子育て支援金に批判続出 - posfie
シチズン時計の佐藤社長、出身地（北海道のほぼ北端）を考えるとほんと半端ない努力をされたんだろうなと旭川如きのヌルい環境で育った私は思います→4歳まで電気は無くなく、親から高校には行かせられないと言われ… - posfie
ガバメントAIの具体化に向けたOpenAI社との連携協力について掲載しました｜デジタル庁
開発者向けフォントの Intel One Mono と日本語フォントの Circle M+ 等を合成したプログラミング向けフォント 「Mint Mono」を試験的に公開しました！🎉https://t.co/kyb4Oud8yw pic.twitter.com/dIe8TMFTwb— たわら ¦¦ HackGenのひと (@tawara_san) 2025年9月15日
マスク氏、「ネットフリックス解約運動」に参加 トランスのプロパガンダ推進と非難 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
【続報】 Blue Yonder社の提供サービスへの不正アクセスによる 弊社従業員の個人情報漏洩について | スターバックス コーヒー ジャパン
ごらん鉱石ラジオ、あれがAM放送局の空中線だよ、強電界地域だよ pic.twitter.com/gaJDyxQRaJ— dydt (@dydt_Nao) 2025年10月2日
強電界地域恐るべし 当然電池なし、外部アンテナなし、GNDなしで爆音超音質で聴こえてくる 鉱石の実力もすごい ずっとここでラジオ聴いてたくなったよ🎧— dydt (@dydt_Nao) 2025年10月2日
(♪ からくり歌舞伎 万華鏡) https://t.co/B8dGHX56kA pic.twitter.com/cnvSjKaewp
TikTokで10歳男児「投げ銭」460万円課金 取り消し求め運営会社提訴へ - 産経ニュース
動画投稿アプリのTikTok（ティックトック）で当時10歳の小学生男児が行った課金行為は無効だとして、男児側がアプリの運営会社のバイトダンス（東京）と課金プラットフォームを運営するアイチューンズ（東京）などを相手取り、約280万円の返還を求めて近く京都地裁に提訴することが分かった。男児は家族のクレジットカードを無断で繰り返し使用していた。民法は未成年者が保護者の同意なく契約した場合は取り消せると規定しており、男児側は返金が可能と主張している。
チームの自律性を重んじるだけでは組織がうまく回らない / 「Spotify’s Failed #SquadGoals」を読み解く - mtx2s’s blog
SNSの「不自然な拡散」、総裁選でも？ セキュリティー会社が発見 [自民党総裁選 自由民主党総裁選挙]：朝日新聞
◯━━— 牙狼＜GARO＞シリーズ＠#牙狼TAIGA10月17日劇場公開【公式】 (@GARO_PROJECT) 2025年10月3日
道外流牙新作TVシリーズ
制作決定！
━━━◯#牙狼 #牙狼20周年 pic.twitter.com/5iZhmOoeyT
「どれだけ説明しても、聖剣伝説3を制作していた頃の、スクウェア社内の雰囲気を表現することができない」当時を振り返る情熱的なポストに「美化しすぎだよ」と冷静なツッコミ - Togetter [トゥギャッター]
お風呂用メガネ pic.twitter.com/jJLcxyWtTL— なるあすく@マンガ (@naruasukumanga) 2025年9月30日
【WhiteCUL誕生祭2025】自分の誕生祭の提供音声を収録する雪さん - ニコニコ動画
【首都高バトル】東北の狐娘、フルリリースされた首都高を爆走ですわ～～～！【ネタバレ注意】 - ニコニコ動画
【バカ麻雀】かわいい女の子とイカサマしながら麻雀しますわ～～～～！【黄泉に落ちても麻雀】 - ニコニコ動画
カオスなスケボーゲームskate.ゆっくり実況はじめました。２ - ニコニコ動画
『よふかしのうた』数量限定の特典付き当たり缶が66本買って1本も出なかったんだけど作業員に抜き取られてない？→「確率的にあり得るのでは？」「これで当たらないのひどすぎる」 - Togetter [トゥギャッター]
浦木猛先生の托卵マンガ『子供の名前』が自身の托卵マンガに似ていると感じてモヤついた片陸遼助先生、「似てるかどうか教えてほしい」と意見求める - Togetter [トゥギャッター]
【グルメハント開始時期のお知らせ】— マチ★アソビ (@machiasobi) 2025年10月2日
マチ★アソビvol.29グルメハントに関しまして
当初10月４日より開催を予定しておりましたが10月11日スタート予定となりました。
対象店舗などの詳細は後日発表させていただきます。
＼🪄そう、放送5周年記念日です！📺／— 「魔女の旅々」公式 (@majotabi_PR) 2025年10月2日
2025年10月2日 21:00⏰
アニメ放送から5年の節目を迎えました。
この度TVアニメ『#魔女の旅々』を代表し
キャスト・スタッフ・アーティストの方々より
コメントをお寄せいただきました✒
🔻コメントはこちら🔻https://t.co/KllG8mIDRy#魔女の旅々はいいぞ pic.twitter.com/eGQvq0aEKG
マキマキはね— ネートチカ (@ne_tochika) 2025年10月2日
#マキマキください pic.twitter.com/NwRKHzeY8N
アパレルブランドの公式サイトに『斉木楠雄のψ難』のキャラクターと思わしきコスプレをしたモデルの写真が...→原作者の麻生周一さんが反応し話題に - Togetter [トゥギャッター]
『天幕のジャードゥーガル』のアニメ化で原作者と制作者が密に連絡をとっているというエッセイ漫画 - 法華狼の日記
オールマイト キャラクターPV for 僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON - YouTube
アニメ「暗殺教室」10周年記念コンプリートBOX発売決定！【TVCM】 - YouTube
TVアニメ『最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか』番宣CM｜2025年10月3日（金）24：00より放送開始！ - YouTube
TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』ノンクレジットOP／いれいす 『Empty Heart』 - YouTube
TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』ノンクレジットED／眞白かのん 『ピカループ』 - YouTube
『Let's Play クエストだらけのマイライフ』ノンクレジットエンディング｜久保田利伸「Left & Right」 - YouTube
10月4日(土)より放送！TVアニメ「野生のラスボスが現れた！」放送開始カウントダウンボイス─アリエス（cv.首藤志奈）─ - YouTube
【工場見学】スライムのプラスティックモデルができるまで【スクエニ模型店】 - YouTube
『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（強化改造編） - YouTube
Pokémon LEGENDS Z-A Nintendo Switch 2 Edition 紹介映像 - YouTube
蕎麦屋の父が『マツコの知らない世界』に出た話(1/2) pic.twitter.com/pO6frxbWqC— 福田ナオ絵🌟二日目(日)南p09a (@fukku7010gmail1) 2025年10月2日
【火威青卒業に関するお知らせ】 pic.twitter.com/jSHsJHbyHH— ホロライブプロダクション【公式】 (@hololivetv) 2025年10月3日
実際に作ろうとしたら、このような事故が起こると思う pic.twitter.com/ak1REsJ7Mk— ©︎我喜屋位瑳務スタッフ (@gakism) 2025年10月2日
【漫画】絵が下手になったと思ったら脳梗塞でした 第1話 pic.twitter.com/jJaqCHLyNu— 岡部閏 (@okb0803) 2025年10月1日
描きました、百合園セイアを #ブルアカ pic.twitter.com/uXhqQnUyOD— かわうち🍩 (@kawauchi__) 2025年10月2日
推し活天使水着ビビアンちゃん pic.twitter.com/0hQQVfNaIR— ぼに～ (@bonnie_3404) 2025年10月1日
メガネを描くとき pic.twitter.com/2Q4kbNIyr0— ふるいけ (@start_furuike) 2025年10月2日
納得しがたいです— WBG MenaRD🇩 (@_MenaRD__) 2025年9月28日
日本ではこれが普通だと理解していますし、ありがたいことにコミュニティはまだこの方法で支え合えています。
しかし、私の地域を含む多くの地域では、このゲームをプレイする余裕すらほとんどない。ストリートファイターの頂点を楽しむ機会を阻まれるべきではない。… https://t.co/DAVzvxvUWu
『キャッツ♥アイ』｜オープニング映像｜昼と夜、2つの顔を持つ来生三姉妹の魅力が炸裂♡Adoの新曲「MAGIC」が流れるOP映像公開！｜Disney+ (ディズニープラス） - YouTube
🌟 原型初公開 🌟— カホタン＠グッスマのすみっこ (@gsc_kahotan) 2025年10月2日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ねんどろいどもあ
ゆっくりしていってね!!!
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿#東方Project #maxfactory #ねんどろいどもあ pic.twitter.com/z3pTYAPDUd
✨✨アニメ化決定〜〜！！！！！！！！✨✨ pic.twitter.com/mZpFfPMr8e— 千葉侑生@幼稚園WARS (@chibayou09421) 2025年10月1日
Frankenstein | Guillermo del Toro | Official Trailer | Netflix - YouTube
YZ世代の女性の心の声に寄り添う おかえりなさいのレモネード「ため息をつきたくなる夜だから」2025年10月6日より期間限定で新発売｜ニュースリリース | 企業情報｜ポッカサッポロフード＆ビバレッジ
2025年10月2日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
