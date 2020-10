相対性理論の「時間の遅れ」はたった30cmの高さでも発生する

一般相対性理論の1つである「 時間の遅れ 」は、ある2地点にかかる重力が異なる場合、2地点の時間がそれぞれ異った進み方になるという現象です。「重力が異なる」と言うと、地球上と宇宙くらいの差が必要なように思えますが、実際には地球上でもわずか33cmの高低差で時間の遅れが観測できることが明らかになっています。 NIST Pair of Aluminum Atomic Clocks Reveal Einstein's Relativity at a Personal Scale | NIST https://www.nist.gov/news-events/news/2010/09/nist-pair-aluminum-atomic-clocks-reveal-einsteins-relativity-personal-scale アメリカ国立標準技術研究所(NIST) の研究チームが2010年に行った実験によって、わずか33cmの高さでも時間の遅れが発生することが明らかになりました。実験では、原子などの スペクトル線 を用いて時間を計る 原子時計 が使われています。原子時計は数ある時計の中でも非常に高い精度を持つ時計で、動作中に生じる誤差は3000年~3000万年に1秒ほどであるとのこと。

・関連記事

アインシュタインのノートには何が書かれているのか? - GIGAZINE



アインシュタインの相対性理論を実証した「日食」とは? - GIGAZINE



「世界で最も正確な原子時計」を作る研究者に話を聞いたムービーが公開中 - GIGAZINE



「超高精度な原子時計を実験室の外に持ち出して地面の標高差を測定する」という実験が行われている - GIGAZINE



60年前のHP製「原子時計」はこんな感じ、実際に動作する様子もムービーで公開中 - GIGAZINE

2020年10月03日 22時58分00秒 in サイエンス, Posted by log1m_mn

You can read the machine translated English article here.