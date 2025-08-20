ヘッドライン

2025年8月20日のヘッドラインニュース


ゲームブランド・Keyの新作ゲーム「anemoi -アネモイ-」が2026年1月30日(金)に発売されることになり、初回限定版の予約受付がスタートしています。

YouTubeではオープニングムービーが公開されています。

Key『anemoi』オープニングムービー - YouTube


ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。

感染症による「バナナのアポカリプス」を防ぐ手がかりを科学者が発見 - GIGAZINE

太陽光発電はクラウドベースで管理されているためハッキングされると一斉に停止する危険性あり - GIGAZINE

「才能あるね」はNG、子どもを褒める際は才能ではなく努力を認めるべき - GIGAZINE

韓国がeスポーツ大国になった経緯とは？ - GIGAZINE

X(Twitter)で2014年以前に投稿された画像・動画へのアクセスが不可能に、短縮リンクからのリダイレクトに不具合 - GIGAZINE

アメリカで1200カ所ものダムが撤去された理由とは？ - GIGAZINE

航空事故がこれまでにどんな原因で何回発生したのかという統計情報 - GIGAZINE

約3300年前の「世界最古のチーズ」が発掘され、食べたがる人がネットに続出 - GIGAZINE

パンダの習性を逆手に取った「双子パンダの育て方」とは？ - GIGAZINE

がんや糖尿病よりも精神障害になる可能性の方が高いと判明、「精神障害になりにくい人」は何が違うのか？ - GIGAZINE

週に1回15分の習慣で仕事への不安を消し上司からの信頼度を上げた方法とは？ - GIGAZINE

中国が宇宙人発見を目指す世界最大の望遠鏡、責任者を募集するも応募者ゼロ - GIGAZINE

鶏飯にやわらかしっとりの鶏一枚肉をのせたタイ屋台メシ「カオマンガイ」の専門店「ガイトーン」に行ってきた - GIGAZINE

年間80万人以上が利用する「品川プリンスホテル ハプナ」のランチビュッフェに行ってきた - GIGAZINE

あきらめるまでは終わりじゃないことを教えてくれる巨大なシロクマ「not over」 - GIGAZINE

西又葵による美少女が大胆にデザインされた「羽後牛シチュー」を試食しました - GIGAZINE


◆ネタ（メモ・その他いろいろ）







◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
トランプ氏、スミソニアン博物館への攻撃を激化　「奴隷制のひどさ」を強調しすぎている - CNN.co.jp

九州・四国各地 鹿児島 宮崎 愛媛で“火球”目撃 各地の映像は | NHK | 宇宙

火球か？隕石か？“光る物体”夜空が明るく　西日本で目撃相次ぐ　空振も記録｜TBS NEWS DIG - YouTube


火球か　夜空にオレンジ色に輝く光　福岡空港カメラに映る落下のようす　西日本各地で確認　／　（2025/08/20） - YouTube


【ライブカメラまとめ】「火球」か　関西各地で観測　夜空に明るい”光の玉”　関西空港・神戸空港・大阪市・神戸市・明石海峡大橋・徳島空港・徳島県阿南市〈カンテレNEWS〉 - YouTube

◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
小4女児に同級生が給食無理強い　いじめ重大事態で報告書公表　広島 | 毎日新聞

【速報】秋田・大仙市で男性死亡「クマのようなものに襲われた可能性」ではなく「殺人事件」として捜査 | AABニュース

秋田・大仙市で93歳の男性が死亡　司法解剖の結果、クマによる被害ではなく殺人事件として捜査 | TBS NEWS DIG

随意契約の備蓄米 販売期限まで2週間切る 延長求める声や新米の価格影響懸念も【詳しく】 | NHK | コメ

部分連携か連立入りか、国民民主の判断は　自民総裁選に影響も | 毎日新聞

「若者から選択肢に映っていない｣　立憲が不調の参院選の総括原案 [立憲民主党][参院選（参議院選挙）2025]：朝日新聞

【解説】　ゼレンスキー氏、トランプ氏との会談を無傷で終える　時間的な猶予を獲得 - BBCニュース

ローマ字、ヘボン式に　約70年ぶりルール改正へ　文化審議会が答申 | 毎日新聞

南海トラフ「巨大地震警戒」、１週間の事前避難５２万人超…１６都県に指定地域 : 読売新聞

フィリピン マニラ日本人2人殺害 容疑者 “首謀者の日本人から依頼” 供述 | NHK | フィリピン

青森秋田岩手 夜遅く～あす未明にかけ線状降水帯発生のおそれ 秋田 仙北市 桧木内川では氾濫も | NHK | 気象

石破首相 “ワクチン普及の国際団体に5億5000万ドル拠出へ” | NHK | 医療・健康

石破総理大臣はアメリカのIT大手マイクロソフトの創業者で途上国の感染症対策などに取り組むビル・ゲイツ氏と面会し、日本政府としてワクチンの普及に取り組む国際団体に今後5年間で最大で5億5000万ドルを拠出する考えを伝えました。


「週刊新潮」“差別的な内容”と抗議受けていたコラム連載終了 | NHK | 文芸

宇都宮LRT、利用者1千万人に　想定上回るペース、開業2年を前に [栃木県]：朝日新聞

「コラムは新潮の思想の核心部分」　過去に批判呼んでも続いた連載：朝日新聞

あっさり「孤島状態」と化した万博会場・夢洲　維新関係者は批判の打ち消しに躍起だが…問題は残ったまま：東京新聞デジタル

石破首相が「きれいに身を引ける」タイミングは…総裁選前倒し判断に向け自民選管始動、退陣表明へ圧力強まる : 読売新聞

スキマバイトだらけの老人ホーム…どうしてこうなった？　元職員たちの証言で浮かび上がってきた業界の闇：東京新聞デジタル

中国組織のフェンタニル密輸、日本ルート解明へ　米麻薬取締局が捜査 - 日本経済新聞

本社、週刊文春に抗議書…退陣報道「首相に謝罪の事実ない」 : 読売新聞

トランプ氏、戦争を始めたのはウクライナと非難か　「１０倍の規模の国に挑むべきではない」 - CNN.co.jp

フィリピン２邦人射殺、ツアーガイド「日本人の首謀者から依頼された」…前金は２万６０００円 : 読売新聞

【速報】ウクライナ防衛で米軍派遣せずとトランプ氏|47NEWS（よんななニュース）

【解説】ホワイトハウスに米欧ウクライナの首脳が集まる……主な論点は　BBC編集委員やロシア語記者らの視点 - BBCニュース

夜行列車ブルートレイン復活　JR東日本、推し活や宿泊費高騰が追い風 - 日本経済新聞

マニラ邦人殺害、警察「日本人の首謀者に雇われた」　2容疑者は否認：朝日新聞

93歳の父親殺害疑い、51歳の長男逮捕　秋田・大仙市、クマ被害→殺人事件に訂正 - 産経ニュース

「富士山きれいに撮りたい」訪日客のレンタカー事故が急増…「ハンドルが逆で慣れず」、道の狭さも : 読売新聞

大分 陸上自衛隊日出生台演習場で隊員2人死亡 死因は落雷による感電 | NHK | 防衛省・自衛隊

◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
食い尽くし系にひたすら焼肉食べさせ続けてみた体験談inガルちゃん - posfie


「気合い入れて家買っても、子供が巣立つまでせいぜい20年」「今日本で不動産を買うのは人気高騰株を買うのに似ている」という話 - Togetter [トゥギャッター]

消防設備士が消防士二人が殉職した大阪ミナミの火災現場に行ったら７階建てのビルなら必ず設置されている連結送水管の送水口が壁に隠されていた - Togetter [トゥギャッター]

キャンプブームのあたりから、アウトドアの遊びは『道具を買って試す』にすり替えられてしまったと嘆く声に共感「キャンプギア自慢大会になっている」 - Togetter [トゥギャッター]

日本語を3年以上勉強してから日本に留学したタイ人の方「大学初日にイモニカイと言われ、日本語能力に自信をなくして初心に戻ることができた」 - Togetter [トゥギャッター]

フランスの社会学者ブルデューの本を読んでたら「ちゃんとする」という発想自体がもう庶民階級の発想とあって『まじかよ』ってなった - Togetter [トゥギャッター]

いい大学に入ると階層が上昇するというが地方から東大入ったら有名進学校出身の層が同級生の多くを占めていて価値観が合わず1年半で退学した - Togetter [トゥギャッター]

「数十万出してジュエリーを買うくらいなら旅行や留学に使う方が良い」という意見が称賛されるのが悲しい「モノだけではなく経験も買っている」 - Togetter [トゥギャッター]

リュウジさん開発「やけくそ唐揚げ」がマジで簡単で予想以上に美味い「既に昭和産業がやってるんだよなぁ」 - Togetter [トゥギャッター]


◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
VMwareの代替に 高評価の６製品 #Cloud - Qiita

SkyDrive Summer Demonstration Flights at Expo 2025 in Osaka |August 16, 2025 - YouTube



なぜカッターの刃を折らないのか? 安全・安心のオルファ「ポケットポキ」【文具知新】-Impress Watch

「フリーWi-Fiを『むやみに使わないように』と言われてきたので、今でも不安です」～ネットの疑問をIIJに聞きました - INTERNET Watch

生成AIの被害の深刻さは絵の著作権問題よりも架空のネイチャーフォトによる情報汚染ではないか「このままだと取り返しがつかなくなりそう」「AIで判別できないか」 - Togetter [トゥギャッター]

◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
連載が終わったので原作担当が後書き的に感謝や感想をのべるやつ - YouTube


波 対談 野坂昭如 × 高畑勲 | 新潮社の電子書籍

「この世界の片隅に」　2014年に監督が言っていた、「世界を描く」ということ - 顧歩日記


結月ゆかりの本当にあった？怖い？話【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画



ドラえもんのハズレ道具「開くと内側だけ雨が降る傘」は未来の熱中症対策グッズじゃないかという話→原作でのび太の命を救ってるし用途も多いし神道具かもしれない - Togetter [トゥギャッター]

バンダイの技術力はすごいが企画は真面目な人が変態になろうとしてるイメージがある、一方コトブキヤは変態が真面目に企画考えてる→重視してる場所の違いが表れているのかも - Togetter [トゥギャッター]

世界的に見て、日本ほどモアイをポップカルチャーとしてやたらと親しんでいる国は他にはないらしい「エモーショナルだぜ…」「大体KONAMIのせいでは」 - Togetter [トゥギャッター]

サークル側の売り子は「同人活動に理解があり遅刻せずに集合地点まで来られて金銭管理を任せられるほど信頼できる人」でないと難しいので貴重な存在である - Togetter [トゥギャッター]

TVアニメ『破産富豪 The Richest Man in GAME』ティザーPV【2025年10月放送開始】 - YouTube


ぱにぽにだっしゅ！/「ルーレット☆ルーレット」【ノンテロップOP】 - YouTube


ぱにぽにだっしゅ！/「少女Q」【ノンテロップOP】 - YouTube


ぱにぽにだっしゅ！/「ムーンライト・ラブ」【ノンテロップED】 - YouTube


アニメ「終末ツーリング」本PV｜2025年10月放送！ - YouTube


TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』ティザーPV - YouTube


TVアニメ『夢中さ、きみに。』第1話予告「かわいい人」 - YouTube


Steamレビューの仕様変更で日本語のユーザーが辛めの評価をする傾向にあることが露呈 | Kultur



見た目めっちゃクール系美人で言葉が鋭そうな3歳年上の女性上司、喋ると『パペットスンスン』なので毎日脳が破壊されている… でも仕事はすごいできるので更に脳が破壊される… 好き - Togetter [トゥギャッター]

Steamのレビューが国ごとに見れるようになったので調べてみたらどのゲームでも日本がダントツで低評価だったが日本人は「面白いものは褒めずに文句ばかり書く」から？ - Togetter [トゥギャッター]





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「まるで戦時下の報道だ」広陵高校の暴力問題→甲子園主催の朝日新聞は沈黙…見て見ぬふりをした新聞社の責任とは | 文春オンライン

(PDFファイル)令和７年度秋季広島県高等学校野球大会における誹謗中傷等への対応について

選手らへの誹謗中傷や差別的言動、「法的措置を含め毅然とした対応」…広島県高野連が声明 : 読売新聞

広島県高野連「中傷に法的措置含む対応」声明　広陵は夏の甲子園辞退 | 毎日新聞

広島高野連が誹謗中傷に異例の声明「法的処置を含め毅然と対応」広陵は甲子園の大会中辞退/全文 - 高校野球 : 日刊スポーツ

全国の高校球児たちが日々の鍛錬の成果を発揮し、スポーツマンシップに則って真剣勝負を繰り広げる、かけがえのない舞台です。誹謗中傷や差別的な言動などは、くれぐれも慎んでいただきますようお願い申し上げます。こうした行為があった場合、法的措置を含めて毅然とした対応をとってまいります。


県岐阜商、”地元産”での4強進出にネット喝采「全国から寄せ集めの横浜倒すとかすごい」「佐賀北以来の県立高優勝見たい」：中日スポーツ・東京中日スポーツ

福山雅治でいいのか｜紫藤春香(はるちん)

◆新商品（衣・食・住）
「ポッキーチョコレート」「ポッキー極細」が10年ぶりにリニューアル発売 選び抜かれた素材を活かしたおいしさに | 【公式】江崎グリコ(Glico)

この記事のタイトルとURLをコピーする

・1つ前のヘッドライン
2025年8月19日のヘッドラインニュース - GIGAZINE

・関連コンテンツ

in ヘッドライン, Posted by logc_nt

You can read the machine translated English article Headline news for August 20, 2025….