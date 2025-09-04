2025年9月4日のヘッドラインニュース
ハロウィーンに合わせてミスタードーナツとブラックサンダーがコラボした「MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー」が2025年9月10日(水)から期間限定で発売されます。商品は「ブラックサンダー チョコレート」「ブラックサンダー＆エンゼル」「ブラックサンダー チョコファッション」の3種類です。
MISDO HALLOWEEN｜ミスタードーナツ
https://www.misterdonut.jp/m_menu/new/250910_halloween/
昨年話題を呼んだ人気のコラボレーションが“再雷”！？人気ドーナツが、ハロウィーン仕様になりさらにザクザクに大変身！～『MISDO HALLOWEEN×ブラックサンダー』9月10日（水）から期間限定発売
(PDFファイル)https://www.duskin.co.jp/news/2025/pdf/250904_01.pdf
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
実はあらゆる物体は「光速」で時空を移動している、では時間を旅するタイムトラベルは可能なのか？ - GIGAZINE
自分にとっての青色と緑色の境界が他人と比べてどれほど違うかを教えてくれるサイト「Is My Blue Your Blue?」 - GIGAZINE
AIによる尋問で人間が偽の記憶を植え付けられてしまう危険があることが明らかに - GIGAZINE
ネアンデルタール人が遺体と一緒に花を埋葬したという痕跡は「ミツバチの気まぐれ」によって作り出された可能性 - GIGAZINE
海賊がアメリカ西海岸に出没して船を襲い略奪を行っている - GIGAZINE
Appleが児童ポルノ検出ツールの開発を諦めた理由とは？ - GIGAZINE
若いマウスに年老いたマウスの血液を輸血すると老化の兆候が現れる - GIGAZINE
心理学者が解説する5つの「効率的な勉強方法」 - GIGAZINE
完全自律飛行のドローンで大発生する害虫の98％を駆除することに成功 - GIGAZINE
「歯のエナメル質」を再生するゲル状の溶液により既存の虫歯治療に革新が起こる可能性 - GIGAZINE
ハリポタの本に「本物の魔法の呪文が書かれている」としてアメリカの学校図書館が撤去を決定 - GIGAZINE
太陽系の未知の惑星「プラネット・ナイン」が発見されるまでにはあと1000年かかる - GIGAZINE
「レズビアンのセックスを試みた」として女性2人が100人の前でムチ打ちの刑に - GIGAZINE
皆既日食を撮影したことでダメになったレンタルカメラ機材の数々 - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ベビ沼とﾈｪｺにやられないように吊り下げの観葉植物にしたのにベビ沼が自分のハイチェアを手押しして観葉植物の下まで移動させてその椅子にﾈｪｺが乗り観葉植物に到達した時は口あんぐりだったな。猫と赤子の連携プレー(白目) pic.twitter.com/seyfUeOqOK— アゲ沼恵美子 (@wemikodayo) 2025年9月2日
いま思えば、ガラス瓶にペットボトル容器を被せて熱収縮した場合の強度って凄いと改めて思いました😳 pic.twitter.com/S5noQbksfL— 大阪染織機械株式会社【公式】 (@osakasenshoku) 2025年9月3日
収縮作業はこんな感じです pic.twitter.com/PfHwGvHMRI— 大阪染織機械株式会社【公式】 (@osakasenshoku) 2025年9月3日
飼い主の笑い我慢ｸﾞﾌﾌが入っており投稿控えておりましたが、やはり面白すぎるので見てください。一部始終です。— 黒美(こくみ)@🤟🤟 (@kkm_2973) 2025年9月3日
花梨のとばっちり感と霞の無防備感がたまらなくバカ尊いです。 https://t.co/8GVpucZsvL pic.twitter.com/1w1yzOxfug
待ってたよKISSは消されるのかよ... https://t.co/7ma34mmS2d pic.twitter.com/WoN1mA6XpV— アーニャ・ガーバー (@Tyroneanya44) 2025年9月3日
コンゴに渡ったキハ183系試運転。なかなか凄い所を走ってますね。— 旅ねずみWorldタイ在住 (@tabinezumiworld) 2025年9月3日
マタディ発キンシャサ行きか。 https://t.co/Y9F1Epqwu6
外暑すぎてメルちゃんの髪ピンクになって、スーパー入った瞬間ベージュに戻るのおもろい😂😂 pic.twitter.com/VJOCCvgHOL— ちはな✿年長👦2y👧 (@chihananosuke) 2025年9月3日
【テーテレ（てーてれ）】＜te-tele/造語＞— 阪神戦完全中継⚾サンテレビボックス席＆Monday Nightボックス席＆熱血！タイガース党🐯 (@3tvbox) 2025年9月3日
サンテレビの野球中継が始まるときに流れる音楽のこと。正式名称は Spring Lady… https://t.co/1BvZ5HeeSU pic.twitter.com/Ud2pJTe0PW
鳥人間コンテストはいつからお涙頂戴になってしまったのか「自信満々でテイクオフしたグライダーの翼が根本からバッキリ折れて茫然自失になる人たちが見たいのに」 - Togetter [トゥギャッター]
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
”気温40℃が当たり前の世界”入りを半年前に予測…三重大教授「日本は超異常気象の最大の被害者」 | FRIDAYデジタル
巨大氷山「A23a」 とうとう消滅か 40年前に南極から分離 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
準絶滅危惧種の「幻のヘビ」を飼い猫が発見したというニュース、「ネコちゃんのお手柄」どころか「絶滅に王手かかってないか？」と環境問題の懸念がある - Togetter [トゥギャッター]
来年度，ついにゼロになりました。— 九州大学 下地理則 (@shimojizemi) 2025年9月3日
学振/SPRINGにアクセスできない修士学生の旅費が，もう出せなくなった。どれだけ研究成果を出しても，教育を丁寧にやっても，これ。 https://t.co/aR301krPUB
オオカミの密猟が急増、米国でいったい何が起こっているのか | ナショナル ジオグラフィック日本版サイト
札幌大谷大が「札幌芸術大学」に名称変更 道内唯一の芸術学部 [北海道]：朝日新聞
2023年の海洋熱波、観測史上最大との分析 環境の回復不能近づく？ | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【茨城新聞】【速報】逃げた「エミュー」無事捕獲 林で寝ていた 茨城県警取手署
茨城 取手 逃げた大型の鳥「エミュー」 近くの林で発見｜NHK 茨城県のニュース
岩屋毅外相「リーダーとしての最適任者、石破首相以外ない」総裁選の前倒し「必要ない」 - 産経ニュース
欧州の排外主義から見る参政党 研究者が注目した「防衛」という発想：朝日新聞
石破氏、首相就任後に「消費税減税」「衆院解散」「戦後８０年検証」で相次ぐ翻意 : 読売新聞
盗撮画像など共有疑い教員逮捕 中学校で保護者説明会 神奈川 | NHK | 神奈川県
栃木 県立高校の教諭を盗撮などの罪で起訴 宇都宮地検 | NHK | 栃木県
東京五輪汚職事件 角川元会長 改めて無罪主張 判決は来年1月 | NHK | 東京オリンピック・パラリンピック
20代男性教諭 女子生徒4人にわいせつ行為 懲戒免職 千葉県教委 | NHK | 教育
トランプ氏「死亡」「重病」…本人否定もSNSで誤情報拡散 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
麻生氏が「石破おろし」へ 勢いづく反石破派、派閥の存在感に批判も [石破政権][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
東京 東村山 38歳教諭を逮捕 女子児童に不同意わいせつの疑い | NHK | 事件
英政府、16歳未満へのエナジードリンク販売禁止へ 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
福岡県警、新浪氏の自宅を麻薬取締法違反の疑いで捜索…違法成分含む製品は見つからず : 読売新聞
5歳児から銃の安全講習を必修化 米テネシー州 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
年金の「強引徴収」で経営危機に陥る運送会社...２０人以上の運転手解雇 『社員が横領』犯罪被害で厚生年金の猶予を申請...年金事務所は「猶予する理由がない」原因は職員の”勉強不足”か | 特集 | MBSニュース
米下院委、「エプスタイン・ファイル」第一弾公開 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
抗日戦争中、中共軍は日本軍と水面下で「不可侵条約」を結んでいた 解除された台湾の機密軍事情報が暴露（遠藤誉） - エキスパート - Yahoo!ニュース
川崎 ストーカー被害の女性殺害事件 神奈川県警対応ミス認める“対処する体制が形骸化” 40人を処分に | NHK | 事件
川崎ストーカー殺人、神奈川県警が捜査遅れ認め謝罪 約40人処分へ [神奈川県]：朝日新聞
ワクチン接種義務は「奴隷制」 米フロリダ州、全廃表明 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
読む政治：「いっそ民主党に」 伸び悩む立憲で党名回帰論が浮上 略称問題巡り | 毎日新聞
自民党四役「ドミノ辞意表明」で窮地の石破首相…後任決めず、事実上の体制維持へ : 読売新聞
米大統領「敗訴なら合意解消も」 日ＥＵなど、相互関税「違法」で―最高裁に上訴書面提出：時事ドットコム
観光名所のケーブルカーが脱線、ビルに衝突し15人死亡 ポルトガル：朝日新聞
テスラ、車体前部の「ギガキャスト」廃止 アルミから鉄に方針転換 - 日本経済新聞
「抗日戦争勝利80周年」習近平の軍事パレードこそ世界平和に対する真の脅威「三大独裁国」習近平・プーチン・金正恩集結に浮かび上がる新時代の「枢軸国」｜FNNプライムオンライン
マンション家賃「危険水域」 東京23区は所得の3割超、他都市も上昇 - 日本経済新聞
「70歳は子供」「不死すら可能」習氏とプーチン氏の会話内容が判明、政権長期化に意欲か - 産経ニュース
【独自】教室で蹴られる・トイレの個室のドアを叩かれる…京都の小中一貫校でいじめの「重大事態」 男子児童は適応障害と診断され転校 父親「誠実で責任ある対応を」 | TBS NEWS DIG
パラグライダーが海に落下 従業員死亡、女性客が心肺停止 沖縄 [沖縄県]：朝日新聞
【動画】岩手 大槌町 クマ3頭 繰り返し養殖場に 魚あさる けが人なし | NHK | クマ被害
万博パビリオンの火災安全対策不十分 博覧会協会が改めて周知｜NHK 関西のニュース
台風15号 太平洋沿岸を東へ進む予想 雨量多くなるおそれ 土砂災害などに厳重警戒 | NHK | 台風
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
若手アメリカ人同僚が「家で働いてると子供が絶えず話しかけてきて」と言ったとき、おばあちゃん同僚が「子供はツラいことがあったときは『パパ遊ぼ！』って言ってくるんだよ」と言うのを聞いて泣いた - Togetter [トゥギャッター]
貧困とかではなく、東京都では四割の人が明日食べるものが家に常備しておらずコンビニが冷蔵庫。東京都で地震が起きたらどうなると思う？→最低限飲料水だけは欲しい - posfie
ロピア、競合店に架空のクレーム電話をかけ、店長を出させて弊社で働かないかとスカウトしている模様。 pic.twitter.com/tCLkXnDYeO— 再試マスター (@hiroyasu1532) 2025年9月2日
自覚症状ない「かくれ脱水」 危険性と対策は? 専門家に聞く | NHK | 熱中症
この「かくれ脱水」に気づくにはどうすればいいのか。
谷口医師は手の甲をつまみ、皮膚が元に戻るまでの時間を計る方法が有効だとしています。
3秒以上かかった場合は「かくれ脱水」を疑ってほしいとしています。
これは昭和の頃に最高裁までやって決着がついてるような話で、これに逆らうような会社は叩き潰して更地にしないといけないやつなんだけど、ちょいちょいこの会社の擁護じみた引用とか付いてるのすごく問題だと思う。労働基準法は「上書き」を許さない規定があり、当事者の合意があってすらなお労働条件… https://t.co/ozGi6HNQzM— こばやしなおき (@nasutter) 2025年9月3日
とある視覚障がい者が神奈川県警から受けた対応を投稿し賛否両論「すごいな、警察がこれ言うの」「あっ...。これ保護だわ」 - Togetter [トゥギャッター]
／— JR 東日本ニュースリリース【公式】 (@JREast_News) 2025年9月3日
寝台特急カシオペア号を「（仮称）桜木PPJ」に移設・展示します✨
＼
JR東日本では、大宮駅西口の桜木駐車場用地活用事業「（仮称）桜木PPJ 」の開発敷地内に、寝台特急カシオペア号の1号車スロネフ E26を移設展示することとなりました。… pic.twitter.com/S6TYJbnHIb
会議中、ハンカチで汗を拭いていると向かいの席に座っている役員の挙動が明らかにおかしかったので訝しげに思っていたら、その後本当に挙動がおかしかったのは自分の方だったと気づいた話 - Togetter [トゥギャッター]
EUで2025年末から段階的に施行されるEUDRという規制が世界中の書籍業界にとってかなりの問題になりそうだという話 - Togetter [トゥギャッター]
何日もかけてボロボロになりながらやっとボリビアに辿りついたとき、日本料理屋があると聞いたので行ってみたら戦後移民のおばあちゃんのお店で、定食の味噌汁に口をつけたらボロボロ泣いてしまった話 - Togetter [トゥギャッター]
「『水道水を飲んでる』と聞いて気持ちが冷めた」という投稿が話題だが、水道水がまずくなる原因は「建物の管理不良」なのであまり言わないほうがいいという話 - Togetter [トゥギャッター]
「撮影ＮＧ」だった万博・太陽の塔で結婚写真ＯＫ…カップルに断ってきた写真店主「残念そうにされる方が多く心苦しかった」：地域ニュース : 読売新聞
茨城でお店の人と会話したら「〜です」の「す」がTHの音になってて、たまたまかなと思って2人目もTHになってて、そういう方言ってこと？ - Togetter [トゥギャッター]
大学入試史上最悪の悪問がこちら「理由：治安維持法に抵触したから」 - Togetter [トゥギャッター]
セルフレジは｢ポイントカードある？現金入れちゃう？おっけー｣タイプと｢いまポイントカードあるか聞いてるから(笑)なにこの小銭？くれんの？(笑)｣タイプがあるよな - Togetter [トゥギャッター]
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
eSIM時代の到来? 新iPhoneはeSIMオンリーになるのか【石野純也のモバイル通信SE】-Impress Watch
Stripe、年次カンファレンス Stripe Tour Tokyo 2025 で ユニファイドコマースを実現する Stripe Terminal の日本市場向け提供を発表
・Stripe Reader S710: 最新モデル 。スリムなデザインはそのままに、携帯電話回線によるモバイルデータ通信が可能なセルラーモデル (順次対応予定)
イヤホンの長時間着用で「耳カビ」が繁殖するという記事に、実際にカビが生えた人の治療体験や耳穴を塞がないイヤホンの情報などが寄せられる - Togetter [トゥギャッター]
5インチ光学ドライブは今後入手困難に？すでに在庫限りのモデルも - AKIBA PC Hotline!
目でみえるSSD。 速度と安心を掴み取れ モバイルストレージの新しいスタンダード - YouTube
世界最大級のアダルトサイトでわいせつ行為生配信、容疑の男女４人逮捕…視聴料など１億円超を得たか : 読売新聞
日本からのアクセスは全体の２０％を占め、米国（２１％）に次いで２番目に多かった。
Webアプリのベンチマークについて
厚労省が「これからはマイナ保険証にするやで」っていうから機械導入したのに、今度は「これからはスマホでマイナの時代やで」って言われて買い替える羽目になった話→「行き当たりばったりだなぁ…」 - posfie
なーんの営業かな？って気軽に会議に出たら、データセンターサービス終了のご挨拶で震えてる😇😇😇→「く、クラウド移行…」「サ終する地場データセンター増えるんだろうなぁ」 - posfie
ロシア、SNSで「使い捨て工作員」募集 独当局が警告 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
古いPixelを下取りに出す前に「Google マップ」タイムラインのバックアップを忘れないで！ - ケータイ Watch
モノタロウでCursorを導入してみた理想と現実、それと未来 - MonotaRO Tech Blog
テレビの国内販売、中国勢が史上初のシェア過半 世界でも躍進の理由：朝日新聞
2025年9月2日
名古屋 SNSで投資話 80代女性 1億6000万円余だまし取られる | NHK | 事件
RubyMine の非商用利用が無料になりました | The RubyMine Blog
ウィルス対策ソフトはMicrosoftのものでいいのだけど、いざ感染した時にサラリーマンが責任を転嫁するため有料ソフトいれておくケースがある - Togetter [トゥギャッター]
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【単独インタビュー実現！】アニメ演出の匠・鶴巻和哉監督（五泉市出身）「機動戦士ガンダム ジークアクス」ウラガワを語る！①-025 | ゼロニィゴ 新潟おでかけメディア
【庵野秀明氏がノリノリ!?】「機動戦士ガンダム ジークアクス」鶴巻和哉監督（五泉市出身）単独インタビュー②まさかの制作秘話-025 | ゼロニィゴ 新潟おでかけメディア
【上京秘話】「機動戦士ガンダム ジークアクス」鶴巻和哉監督（五泉市出身）単独インタビュー③アニメーターになった"きっかけ"-025 | ゼロニィゴ 新潟おでかけメディア
【将来秘話】「機動戦士ガンダム ジークアクス」鶴巻和哉監督（五泉市出身）単独インタビュー④鶴巻監督が思い描く"未来"-025 | ゼロニィゴ 新潟おでかけメディア
【お知らせ】— Key開発室 (@key_official) 2025年9月2日
『Summer Pockets REFLECTION BLUE』Steam版
オリジナル復元パッチ公開につきまして
海外の倫理基準の観点から、『Summer Pockets REFLECTION BLUE』Steam版では、一部の表現を変更しております。… pic.twitter.com/lgPLiIQoQT
かつてイベントに参加した時に男性に絡まれて困ってたら絵に描いたようなオタクのおじさんに助けられたのが忘れられない…「お嬢さん、今のうちに」は人生で一度は言ってみたいセリフ - Togetter [トゥギャッター]
「アバター衣装には著作権がないかも」という議論と私達の姿勢について｜まほろ@Trusted弁護士
うしおととらで見たやつ pic.twitter.com/ItV9qGyW9m— セントラルド熊 (@4RewJJOmWiLzR7L) 2025年9月2日
アメリカからの留学生が「妹が腐ってんだけど、それがこのほど親にバレまして、夏休みに修道院のサマーキャンプにぶち込まれてました。神ですら納豆を大豆には戻せない。」って言ってた。 https://t.co/EQ7rhQ6hVv— 生八ッ橋の妖精 (@Yatsuhashis_Elf) 2025年9月2日
子守り(1/7) pic.twitter.com/x1Oua7ifYv— じゅん (@navigavi) 2025年9月2日
2025年9月3日
【JS研究所】2025年最新版！ちゃおっ娘が好きなVTuberランキング☆ - ちゃおプラス
【原神】エピソード ラウマ「銀の聖冠」 - YouTube
アイドルマスターシンデレラガールズスターライトステージ10周年おめでとうございます︎🌟︎🌟︎🌟︎🌟︎🌟︎🌟︎🌟︎🌟︎🌟︎︎🌟︎— ちゃぎ︎🌟︎ (@chagi_chage) 2025年9月3日
たくさんのシンデレラたちと出会わせてくれて心からありがとう︎！#デレステ10周年ありがとう pic.twitter.com/pIzrU0x5k4
たくさんの思い出をありがとう！！#デレステ10周年 pic.twitter.com/0XZO7FFZHw— シメジ屋 (@Cmejiya14) 2025年9月3日
記念の漫画です— ニーノ (@Nie_no) 2025年9月3日
#デレステ10周年 pic.twitter.com/4KyCgMzJmu
2025年9月3日
2025年9月3日
最悪のケース4コマ pic.twitter.com/RRDx2lGNdl— カポル (@kaporu_) 2025年9月3日
【🥟🕛】— 星希 成奏 (ほしき せえな) (@Hoshiki_seena) 2025年9月3日
ドルオタだった夢見りあむが、アイドルになって、アイドルとして酸いも甘いも成長したその先も、目に映り続けるものは、癒され憧れ続けたアイドルなんだよなぁ。 https://t.co/UBipSIUSSu
TVアニメ「太陽よりも眩しい星」第2弾PV |10月2日からTBS系28局にて全国同時放送 - YouTube
【大ヒット上映中】『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』＜WEBCM：大ヒット編＞ - YouTube
『映画クレヨンしんちゃん 超華麗！灼熱のカスカベダンサーズ』オラはにんきもの ～インドバージョン～＜スペシャルダンスムービー＞【大ヒット上映中！】 - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』第5弾キービジュアル解禁PV - YouTube
『みんなのGOLF WORLD』ローンチトレーラー - YouTube
007 First Light - State of Play Gameplay Deep Dive [日本語 - JAPANESE] - YouTube
『パックマンワールド2 リ・パック』システム紹介トレーラー - YouTube
【P5X】坂井 綾香 (CV.牧野 由依) イメージムービー|『P5X』怪ドル劇場 - YouTube
【P5X】多祢村 理子 (CV.種崎 敦美) イメージムービー|『P5X』怪盗劇場 - YouTube
【P5X】ver.2.0 PV |メインストーリー3章「無償の愛」第1幕更新！ - YouTube
【P5X】プロモーショントレーラー「究極の学園RPG」編 - YouTube
『skate.』| アーリーアクセス版リリース日トレーラー - YouTube
「ショタコン」の初出資料をついにゲット。この呼称は「少年好きな女性を何と呼べば良いか」という読者質問に編集長が「ショタコン」と答えたことに由来するんですがよく読むと実は「ショタコンってゴロ悪いよね」と否定的な言い方をしてるんですね。そしてロリコンと同じで良いのではと提案している。 pic.twitter.com/KRGeu5CAHV— 好事家ジェネ (@DilettanteGenet) 2025年9月3日
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
「あいさつできない」遠征先で生徒7キロ歩かせる 佐久長聖が女子バスケ部顧問を厳重注意 - 産経ニュース
｢あいさつしない｣部員約10人をバスに乗せず歩かせる 佐久長聖高 [長野県]：朝日新聞
ドランクドラゴン・塚地武雅さんがXの「古のオタク美談」に触れ、ももクロのライブで出会った母娘との交流エピソードを投稿→“あの時の娘さん”が投稿に反応し、ネット上で9年越しの再会が実現 - Togetter [トゥギャッター]
JRAの競馬学校で退学者が続出し、ルールについて様々な反応「体重制限きつそうなんだよな」「ルールを改定すべき！声が多くて驚き」 - Togetter [トゥギャッター]
◆新商品（衣・食・住）
3秒に1個売れている「極旨 黒豚まん」に 初のフレーバー、食べてみたい味No.1 「極旨黒豚まんカレー」が登場！｜ニュースリリース｜ファミリーマート
・1つ前のヘッドライン
2025年9月3日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for September 4, 2025….