Appleが「iPhoneの画像やメッセージをスキャンして児童性的虐待コンテンツを探す仕組み」を諦めた理由とは？

Appleは2021年8月に iPhone内の写真やメッセージをスキャンして児童虐待性的コンテンツ(CSAM)を削除する機能の実装予定 を発表していましたが、iPhone内の情報スキャンはユーザーのプライバシーを損なうとして非難され、2022年12月には当該機能の実装が断念されたことが 報じられ ました。新たに、Appleが児童保護団体の質問に応じる形でデータスキャン機能の実装を断念した理由を明らかにしました。 Apple's Decision to Kill Its CSAM Photo-Scanning Tool Sparks Fresh Controversy | WIRED https://www.wired.com/story/apple-csam-scanning-heat-initiative-letter/ Appleは以前、iOS標準の「メッセージ」アプリに「CSAMにぼかしをかける機能」や「CSAMを送信しようとすると警告する機能」を盛り込んだり、iCloudに保存した写真がCSAMかを照合したり、SiriでCSAMを検索すると警告する機能を導入したりすることを目指していました。 AppleがiPhoneの写真やメッセージをスキャンして児童の性的搾取を防ぐと発表、電子フロンティア財団などから「ユーザーのセキュリティとプライバシーを損なう」という抗議の声も - GIGAZINE

2023年09月04日 16時02分00秒 in モバイル, Posted by log1o_hf

