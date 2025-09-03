2025年9月3日のヘッドラインニュース

ヘッドライン

ファイアパンチ』や『チェンソーマン』を生んだ藤本タツキ氏が17歳から26歳の間に描いた短編8作品が、『藤本タツキ 17-26』としてアニメ化されることが分かりました。

アニメ化されるのは、『藤本タツキ短編集「17-21」』に収められた『庭には二羽ニワトリがいた。』『佐々木くんが銃弾止めた』『恋は盲目』『シカク』の4作品と、『藤本タツキ短編集「22-26」』に収められた『人魚ラプソディ』『目が覚めたら女の子になっていた病』『予言のナユタ』『妹の姉』の4作品、合わせて全8作品です。2025年11月8日(土)より、Prime Videoで世界独占配信される予定です。

アニメ「藤本タツキ 17-26」公式サイト
https://fujimototatsuki17-26.com/

アニメ「藤本タツキ 17-26」（Tatsuki Fujimoto 17-26 ）予告編｜11/8（土）よりPrime Videoにて世界独占配信決定！ - YouTube


©藤本タツキ／集英社・「藤本タツキ 17-26」製作委員会


【速報】俳優・清水尋也容疑者（26）逮捕　自宅で乾燥大麻所持の容疑 「間違いありません」 麻薬取締法違反の疑い -警視庁（2025年9月3日掲載）｜日テレNEWS NNN

“大麻所持は間違いありません” 俳優・清水尋也容疑者（26）を麻薬取締法違反容疑で逮捕　自宅から大麻のような乾燥植物片や巻紙が見つかる　容疑認める | TBS NEWS DIG

サントリーホールディングス 会長辞任の新浪剛史氏が会見 「法を犯しておらず潔白だと思っている」 | NHK | 小売業

新浪剛史氏「安全で合法なもの購入 私は潔白と思う」NHK取材に | NHK | 小売業

新浪氏、購入サプリは「CBD」　大麻草由来、成分次第では違法に：朝日新聞

サントリーHD新浪剛史会長が辞任　「クーデターにはめられた」剛腕経営者に社内で反発か？ - スポニチ Sponichi Annex 社会

サントリーHD新浪会長辞任　知人紹介のサプリ、税関で大麻成分検出 | 毎日新聞

墓地で卒塔婆振り回し…迷惑オーストラリア人男性の配信に批判殺到し大使館が異例の注意喚起　山梨・富士河口湖町｜FNNプライムオンライン


佐久長聖高校・女子バスケ部 県外遠征で部員1人を置き去りに…学校「指導方法の改善に努めたい」（abnニュース　2025.09.03） - YouTube



「強い屈辱感や羞恥心をあたえる悪質な行為」東京五輪出場・空手の元日本代表の男に懲役３年の実刑判決　酒に酔って抵抗できない女性に性的暴行を加えケガをさせた罪　被告側は控訴する方針 | MBSニュース

東京五輪空手代表の西村拳被告、懲役３年の実刑判決…酒に酔った女性をスマホで撮影しながら性的暴行 : 読売新聞

富山地鉄「立山線」 岩峅寺ー立山間を来年１１月で廃止へ準備｜NHK 富山県のニュース

「もう自信が持てない」就労中の事故で右手切断した元技能実習生「会社から辞めてと言われた」　ベトナム人技能実習生の「２５人に１人」が不当な扱いなど受け失踪...不法滞在・不法就労に | 特集 | MBSニュース

石破首相 しかるべき時期に責任判断 党再生に取り組む決意強調【ノーカット動画も】 | NHK | 自民党総裁選

読売新聞 “結果として誤報” おわび 「石破首相退陣へ」報道で検証記事掲載 | NHK

読売新聞が首相退陣報道を検証　「結果として誤報、おわびします」：朝日新聞

進退、揺れ動く首相…石破氏が虚偽説明　読売「退陣」報道を検証 : 読売新聞

首相「辞める」明言、読売「退陣」報道を検証…石破氏が翻意の可能性 : 読売新聞

石破首相が強気で臨む“解散・総選挙”構想　「野党乱立なら自公過半数回復」との試算、参院選をもとにした次期衆院選の議席予測では「自公249、野党・無所属216」と逆転も｜NEWSポストセブン

中国 軍事パレード 習近平主席演説 ロシア プーチン大統領や北朝鮮 キム・ジョンウン（金正恩）総書記も | NHK | 中国

自民 麻生最高顧問 臨時総裁選実施求める考え表明 | NHK | 自民党総裁選

“核融合発電” 開発先行の米企業に日本の大手企業12社が出資 | NHK | 脱炭素社会への動き

生活保護申請件数 6月は直近10年の同月比で2番目の多さ | NHK | 厚生労働省

トランプ氏“米軍がベネズエラのギャングの麻薬密輸船を攻撃” | NHK | トランプ大統領

導入から十余年、大阪市の教育政策「民間人校長」制度とは何だったのか | 時事オピニオン | 情報・知識＆オピニオン imidas - イミダス

「優しい家庭科の先生だったのに…」都立高の女性教師（30）がアプリで出会った50代男性から700万円騙し取った容疑で逮捕、今年３月までは小学校に勤務で児童もショック　 | 集英社オンライン | ニュースを本気で噛み砕け

「躍動を止めない会」氏が兵庫県議への攻撃から謝罪に転じたワケ　ネットの「アルゴリズム」がはらむ危険性：東京新聞デジタル

伯父に有毒の味噌汁を飲ませようとし、更に女性二人を駅で撲殺しようとした18歳少年が逮捕「串焼きの串にするだけで人の命を奪える最悪な植物」 - Togetter [トゥギャッター]

SNSで女性募り わいせつ行為ライブ配信か 会社社長ら4人逮捕 | NHK | 事件

埼玉 深谷 特別支援学校で給食提供できず 入札が２度不成立｜NHK 首都圏のニュース

旧統一教会 韓鶴子総裁に出頭要請　政治資金法違反などの疑い　韓国の特別検察官

私立高無償化、本当に来春始まる?　進路選択にも影響、広がる不安 | 毎日新聞

訪中の正恩氏、移動に最高級ベンツ　ナンバーはあの数字　反米意識か | 毎日新聞

「死んだ息子を返せ」　ウクライナ議長殺害で拘束の男：時事ドットコム

「電車内で女性の皮膚がただれた」と通報　相模鉄道の女性専用車両で [神奈川県]：朝日新聞

「皮膚がただれてる」相鉄線で訴え相次ぐ　相模鉄道「座席がぬれて薬品の臭い」と警察に通報（2025年9月2日掲載）｜日テレNEWS NNN

中国人留学生へのビザ発給めぐる方針転換、トランプ氏が正当性を主張　MAGA派の反発受け - BBCニュース

日本郵便の不適切点呼、１００の郵便局で集配の主力「軽バン」使用停止…国交省がきょうにも通知 : 読売新聞

不適切点呼で軽貨物車も処分へ、物流に影響か　国交省が日本郵便に [郵政不正]：朝日新聞

「政教一致」国家めざし尹前大統領支援の疑い/統一協会　前世界本部長起訴状に明記/韓国メディア報道

岩屋外相 パレスチナ国家承認 “総合的な検討行いたい” | NHK | 外務省

日本航空機長 滞在先で社内規定に違反して飲酒 乗務できず 合わせて3便に遅れ 国土交通省が臨時の監査 | NHK | 航空

「カサンドラ症候群」に発達障害差別の声　当事者と家族の苦悩とは | 毎日新聞

UFO目撃、自衛隊でも「光の正体、何なのか」実は安全保障の脅威？：朝日新聞

鉄道オタクの石破首相が「4人がけになったグランクラスの窓側席をモディ首相に譲る」という苦渋の決断を下したことについて - Togetter [トゥギャッター]

記憶喪失のモヒカン男性、一度は逮捕されていた「身元がわからなくなったら行政にどう対応されるのかリアルが語られててすごい」 - Togetter [トゥギャッター]

【速報】島根県で発見の「記憶喪失」男性　「都内在住４０代男性」の有力情報寄せられる　男性は取材に対し「大きな前進」喜びの声

SNSで弊社2009年のブログが引用されている件について

災害に備えて防災準備してても、いざ被災して「本当に大変」なのは避難所に行ってから…東日本大震災の経験者が語る「天災の次は人災」な話が生々しくも為になる - Togetter [トゥギャッター]

統合失調症の幻覚でいつも近くに190cmくらいの銃を持った軍人がいて、医師からいつ幻覚だと気付いたか聞かれたが「部屋に軍人がいるはずないので最初から幻覚だと思いましたけど...？」と答えた話 - Togetter [トゥギャッター]




天然理心流語り｜小鮒草坊

学校が遠いことは不登校の理由になり得る？海外では通学時間が長いと子どもの健康と成績に悪影響と結果が出ているが、日本ではまったく分析されていないらしい - Togetter [トゥギャッター]

PCブラウザ版のYouTubeでとある操作を行うときれいなスクリーンショットが簡単に保存できる「ガチの有益情報助かる」「ずっとタイミング見計らってスクショしてたよ...」 - Togetter [トゥギャッター]


SuperClaudeの推奨ワークフローで天気予報アプリを作ったら開発効率が劇的に向上した話 #Next.js - Qiita

Meta、広告詐欺を6割減　AIで著名人詐欺100%ブロック - Impress Watch

【西川和久の不定期コラム】メインAI PCの2TB SSDが故障……ならばマザーボードごと交換だ!? ～2025年夏休みの工作 - PC Watch

『Google Cloud、何もしてないのに17万円請求された』Gemini APIの従量制課金、気づかないうちに高額請求が発生する危険性「パケ死の現代版」 - Togetter [トゥギャッター]

SBI証券側、請求棄却求める　不正アクセス訴訟初弁論 | NEWSjp

お返事まだカナ💦❓おじさん構文😁❗ / covered by しぐれうい - YouTube













【レビュー】ケモ過ぎる！こんな2.5Dアクションが遊びたかった！『フィズとにじいろの星』【Switch/PC】 - 絶対SIMPLE主義

【FFT】ついに源氏が盗めるように！ 『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』インタビュー。タクティカルRPGの歯応えは残しつつ、遊びやすさを追求したこだわりを訊く | ゲーム・エンタメ最新情報のファミ通.com

アニメ『ワンパンマン』第3期 番宣CM15秒 - YouTube


映画『トリツカレ男』本予告 ｜11月7日(金)公開 - YouTube


TVアニメ『夢中さ、きみに。』キャラクターPV第2弾：江間譲二（CV.内山昂輝）｜2025年8月21日（木）より放送中！ - YouTube


Steam版『こふんは生きている　ーマホロヴァ・クラブの死体さがしー』発売日発表トレーラー - YouTube


静寂の研究者「アカズ」キャラクタートレーラー｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube


『パックマンワールド2 リ・パック』システム紹介トレーラー - YouTube


ゲームボーイアドバンス Nintendo Classics 追加タイトル [2025年9月4日] - YouTube


【P5X】坂井 綾香 (CV.牧野 由依) ティザームービー - YouTube


【P5X】多祢村 理子 (CV.種崎 敦美) ティザームービー - YouTube


大学のゼミでジャイアンの話になったとき、「剛田家は兄は洋楽、妹はマンガというサブカル兄妹で、スネ夫とも違う文化資本の環境がある」みたいな雑談をした - Togetter [トゥギャッター]

AI映画「ジェネレイドスコープ」公開中！｜安達寛高

大麻所持容疑で逮捕された俳優・清水尋也さんの続報でオーバーキルされるファンの皆さん「ファンが知りたくないこと続出」 - Togetter [トゥギャッター]

ＪＲＡの競馬学校で退学者続出、来春デビューの騎手ゼロに…１９８２年の開校以来初 : 読売新聞

旬の味わい　白ぶどう「ナイヤガラ」使用　 「小枝＜白ぶどう＞」 9月9日（火）より新発売 ｜ 2025年 ｜ ニュースリリース | 森永製菓

＜人気のタルタルソースが秋の装いでパワーアップ！＞ "かつお出汁"のうまみと香りで具材を引き立てる3種のサンド 『だしタルえび』『だしタルてり焼き』 『だしタルゆず豚しゃぶ』 2025年9月10日（水）より全国で期間限定発売│サブウェイの新着情報│プレスリリース│おいしい！をはさもう。野菜のサブウェイ公式サイト

スープはるさめ　しあわせだし　2025/9/15　新発売 | エースコック株式会社

タテロング　ごはんのおかず。 濃い味スープの肉カレーラーメン　2025/9/15　新発売 | エースコック株式会社

お月見シーズンにぴったりの一杯！旨みたっぷりの牛肉と温たまが織りなす、至福の味わい！なか卯が季節限定の「月見温たま牛肉つけうどん」を発売

いつもの料理にかけるだけ！とろりとしたチーズ味のメニューを手軽に楽しめる「torochi（トロチ）チーズソース モッツァレラチーズ入り」「torochi（トロチ）チーズソース 濃い味」2025年9月上旬より全国にてリニューアル発売｜お知らせ｜雪印メグミルク株式会社

