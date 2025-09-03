2025年9月3日のヘッドラインニュース

8月某日、神奈川県警の警察官が、私が知らない間にカバンから身分証明書を抜き取った。

私がそれを自覚したのは、知らない間に連絡がいき、迎えにきた親に身分証を返された時。

ドライブレコーダーに返却時の「こっそり取っちゃったんで」という警察官の音声が記録されている。