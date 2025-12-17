2025年12月17日のヘッドラインニュース
世界で2000店舗以上を展開するグローバルティーカフェ「ゴンチャ」から、国産抹茶を100％使用したデザートティー「もちmochi抹茶」が2025年12月26日(金)からの期間限定で登場します。ほんのりピンク色のおもちパールと白いミルクフォームが鮮やかな緑色の抹茶ミルクティーにトッピングされ、縁起が良い見た目の新年にピッタリなドリンクに仕上がっているとのことです。
[新作] やわやわ、もちもち、福来たる。「もちmochi抹茶」｜ゴンチャ ジャパン
https://campaign.gongcha.co.jp/first-tea-2026/index.html
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
GIGAZINEのマンガがKindle本クリスマスセールに参加したのでセールを行う方法をまとめてみた - GIGAZINE
世界最強のテトリスプレイヤーがたった1人で98人を相手にテトリスをプレイして見事勝利するムービー - GIGAZINE
数千年以上にわたりデバイスに電力を供給し続ける世界初の「炭素14ダイヤモンド電池」を科学者が作り出す - GIGAZINE
「カリスマ性を持った人」の3つの要素と身につけるための実践的方法 - GIGAZINE
携帯型ゲーミングPC「Steam Deck」は本当にいつでもどこでも遊べるのか？温度とバッテリー消費を測ってみた - GIGAZINE
マインクラフトで1HzのCPUを作り上げた猛者が登場、テトリスや関数のグラフ化も可能 - GIGAZINE
プログラムのコードを読む時に活性化される脳の領域は言語処理と同じではない - GIGAZINE
尋常ではない量のあんこが中からはみ出してくる「切腹最中」 - GIGAZINE
隕石の衝突で人類が滅亡する危険性はあるのか？ - GIGAZINE
「四次元」の意味を私たちは誤解している - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
「君お尻大きいねぇ…今年で何歳だっけ？」— 野乃のん♒ (@shn0214) 2025年12月15日
「〇歳です…！」
「へへ…男の子とは交流あるの？」
「ちょっと遊んだくらいで…」
「もう男の子と遊んでるの！元気だねぇ…へへへ、調教もいい感じだあ…」
「最近は鞭も怖くないです！」
「で…？どこでデビューするんだい？」
「来週中山で…」 https://t.co/gCj5Kcma9S
前に見つけた「栗まんじゅうの様なツートンカラーの謎の立方体陶器(20×30×20mmくらい)」がやたら落ちてる空き地に出会う。— こもこもGAN(特別天然危険物) (@GAN28788943) 2025年12月16日
陶器枕のビーズのように糸を通す穴もなく、裏側はカップ状の空洞。何なんだこれ…🤔 pic.twitter.com/hVKqjIBCYZ
先日見かけた電車訓練中の盲導犬がバチクソ可愛かったの日記 pic.twitter.com/NwcGFLzMRZ— てこ (@teteteko) 2025年12月16日
TOHOシネマズに行ったら、ポップコーンのフレーバーオイルを5分くらいかけてる人がいて「負けた…」と思った→常連が知ってる"真相"について - Togetter
ワークマンのアウターの種類がありすぎてよくわからなかったので店員さんに聞いたら『着たら暖かいのはこっちで、こっちは“無”です』と言われたので“無”の方を買ってきた - Togetter
地元にある激安衣料品店でたまたま見つけたパジャマ、どう見ても自分が描いたイラストだった「私の知らない所で勝手に製品になっている」 - Togetter
フランス人と打ち合わせ中、「PPAPは日本人たちが思っているよりもずっとおもしろい。過小評価されている」と熱弁された→PPAPは英語圏の人たちにとってのボーボボという説 - Togetter
動画で『言語道断』という言葉を使ったところ、『言語両断だよ』という指摘コメントが多数寄せられた「これ一刀両断と混同してる人が多いのか？」 - Togetter
知人が「有休が12月でリセットされるから使わないと」と言っていたので有休の有効期限は2年と教えたら「うちは違う」と言われたが、労基法で定められている - Togetter
「最近地震多いから防災のためにカロリーメイト買ってみた。美味いな」往年のコピペを彷彿させるインターネット様式美が時代の流れで正解になってる - Togetter
時給1250円〜で配信アプリの仕様書やマニュアルを作成するというアルバイトの募集が波紋を呼ぶ「バイトに作らせるの！？」「補助的なことやると思うよ」 - Togetter
空地に落ちていた栗まんじゅうのようなツートンカラーの謎の直方体「美味しそう」「何なんだこれ?」正体に迫る - Togetter
英語版『笑点』の記事に「日本の視聴者は座布団没収をウタマル・ジェノサイドと呼んでいる」「歌丸は小遊三にセックスを申し込まれて最後の大量虐殺を行った」とか書いてた - Togetter
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
老眼の点眼薬、米で承認 薬物治療に新たな選択肢|47NEWS（よんななニュース）
テックドクター、北海道医療センターと共同で実施した多発性硬化症（MS）に関する研究成果を論文発表 - 日本経済新聞
小児がんに対するゲノムプロファイリング検査の有用性を確認 オールジャパンの連携体制を確立し全国の小児がん患者さんに精密医療の提供へ | 国立成育医療研究センター
電池材料の「協奏的なイオン輸送」を可視化する新理論... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
電池材料の「協奏的なイオン輸送」を可視化する新理論を開発 ―渋滞学がイオンの集団運動を読み解き、高速イオン伝導の物理を解明―
惑星磁気圏におけるコーラス放射の共通性を実証！ 水... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
【プレスリリース】電流で誘起される非熱的触媒反応の駆動原理を解明—持続可能な温室効果ガス資源化の次世代化学技術に道筋— | 2025年度 | 国立大学法人 総合研究大学院大学
日本版GPS衛星「みちびき5号機」載せたH3ロケット 打ち上げ直前で中止 JAXA“注水設備で異常検知” | NHKニュース | 宇宙、サイエンス、鹿児島県
【緊急停止を発令】H3ロケット8号機打上げ、日本版GPS衛星みちびき5号機 カウントダウン読み上げ残り17秒でストップ— ニコニコニュース (@nico_nico_news) 2025年12月17日
▶ https://t.co/1t47GuHAkF
2025年12月17日11時11分00秒、準天頂衛星システム「みちびき5号機」を搭載したH3ロケット8号機が種子島宇宙センターから打上げ予定でした。#JAXA #H3F8 pic.twitter.com/yfmJYVa8W0
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
【速報】カンボジア南部シアヌークビルで日本人16人拘束 特殊詐欺に関与か 中国系企業によるカジノ開発などの影で国際犯罪拠点に｜TBS NEWS DIG - YouTube
中古バイクのレッドバロン、ロシアに不正輸出 経産省が警告 - 産経ニュース
市街地のクマ目撃…実は「着ぐるみを着た人を見間違い」！？ 関係者から警察に連絡 市は「疑わしいものは報告して」と引き続きクマに注意呼びかけ（山形市） | TBS NEWS DIG
再審請求見直し案、証拠開示前に棄却も 「冤罪救済できない」懸念：朝日新聞
立花孝志氏の名誉毀損請求を棄却 望月衣塑子記者の投稿巡り東京地裁 | 毎日新聞
傷害容疑の花井組社長ら不起訴 札幌地検：北海道新聞デジタル
ある日突然４人の男に連れ去られ精神科へ強制入院、薬漬けの絶望…同意したのはまさかの人物 「医療保護入院」制度の闇 | NEWSjp
米、ウクライナに「強力な安全の保証」案提示 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
蚊の駆除スプレー訴訟 東京地裁 特許侵害認めず訴え退ける | NHKニュース | 裁判、東京都
ガソリン価格159.7円 160円下回るのは約4年3か月ぶり | NHKニュース | 物価高騰、東京都
東京 サウナ店火災 非常ボタンの受信盤 電源入っていなかったか | NHKニュース | 火災、東京都、事件・事故
「つり目」騒動の背景は フィンランド識者が語る「偽りの好印象」：朝日新聞
特攻機と同じ名称「桜花中」、福岡・大牟田市の新設中学校名に異論 市民団体が再考申し入れ｜【西日本新聞me】
トランプ氏支持率39％に低下、経済政策への不満広がる＝ロイター／イプソス調査 | ロイター
「エコカー補助金」見直しへ、ＥＶ４０万円増・燃料電池車は大幅減…日米関税合意に基づき「公平性」確保 : 読売新聞
「2億や3億のくだり削除」改ざん指示の文言 森友文書5回目開示へ [森友学園問題]：朝日新聞
劣化進む奈良唯一のヴォーリズ建築 地元団体が見学会「応急処置を」 [奈良県]：朝日新聞
無免許で赤信号進入ひき逃げ、川口のトルコ国籍男を容疑で逮捕 身代わり？出頭の男も逮捕 - 産経ニュース
ロシア財政赤字、2042年まで続く見通し＝長期予測 | ロイター
埼玉県知事をSNSで脅迫した疑い 「政治活動家」名乗る男を逮捕 [埼玉県]：朝日新聞
米MIT教授、自宅で撃たれ死亡 核科学者、殺人で捜査 | NEWSjp
生団連、コメ騒動「第三者委員会」で検証要望 政府検証に限界と指摘 | 毎日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
日本のなんかそこらへんに立ってる石碑、結構な確率で『庚申塔』あれは昔の人が決まった日にみんなでオールした証なんだよね「パリピモニュメントだ…」 - Togetter
赤坂のサウナで火災が発生した事故、サウナ室のドアノブが外れて閉じ込められた可能性が「なんでドアノブつけるの！？」 - Togetter
大学生の時、高松出身の友人と買い物に行き複数店舗を回ってもピンと来るものがなかった時「東京って不便、高松には行けば何でもある店がある」と言われ口あんぐりした - Togetter
一番QOLが高いのは「便利のいい田舎」に住むこと…関東なら横浜港北区の東横線沿い、関西なら北摂の阪急線沿い「田舎の定義が違いすぎて…」「住むなら郊外最高」 - Togetter
“あなたの毎日をチョコっと特別に。”月額定額制サービスが登場 『リンツのご褒美サブスク』12月19日（金）より開始 | リンツ＆シュプルングリージャパン株式会社のプレスリリース
この間まで保育園に行くとき玄関で泣いていた息子、家族会議の話し合いの結果、声かけの言葉を変えたらここ数日泣かなくなった「子ども主体で考えて発言するって大切」 - Togetter
仕事や生活する上で「取得しといてよかった資格」って何？「役に立ったのは電気工事士2種」「バイオ技術者認定試験 はどこへ行っても理解が得られない」 - Togetter
サン宝石のガチャ『中二病が疼くリング』を筐体が空っぽになるまで2台回したが、商品画像にある黒いリングが出ない→公式からお詫び「実物と画像の印象が著しく異なる」 - Togetter
焼肉きんぐに行ったら「順番前後します」と言われ続けて10組以上抜かされた、アプリではあと2組なのに自分の順番が来ないのはなぜ？…時間指定が最強すぎる - Togetter
「更衣室で使うやつがいてびっくりする...」スキー、スノーボードで使われる防水スプレー、使い方を誤ると肺がコーティングされてしまう - Togetter
佐々木 敦『メイド・イン・ジャパン 日本文化を世界で売る方法』はさすがにちょっと看過できない｜柴 那典
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
PayPayご利用停止のお知らせ │ 資さんうどん
「稼ぐ人間は目立つ」…急増する動画配信者の申告漏れ SNSに目を光らせる国税の調査力 - 産経ニュース
『生成AI不使用』を、どうやって客観的な資料で保証するか問題。（イラストレーター編）｜citrocube / 輝竜司
WordPress 6.9：開発者向けの新機能まとめ
画像圧縮するベストな方法（2025） #OpenCV - Qiita
MINISFORUM、MS-S1 MAXを4台連結して“非蒸留”のDeepSeek-R1 671Bを駆動 - PC Watch
Kingston、「コンシューマから撤退しない」「ユーザーは今すぐ買うべき」 - PC Watch
「店頭向けノートPC 2025年秋冬モデル」の発売について | dynabook（ダイナブック公式）
ハイエンドコンパクトデジタルカメラ「RICOH GR IV HDF」を新発売｜RICOH IMAGING
業界初※水冷技術を搭載したゲーミングスマホ！「REDMAGIC 11 Pro」——究極の性能とサイバー美学を体現する一台 – REDMAGIC (Japan)
Beelink、CPU&マザボを交換できるNAS - PC Watch
「ピエロと呼ばれた息子」の父親が3年半ほど前から受け続けてきた誹謗中傷の加害者を特定、和解が成立 加害者もXに謝罪文を投稿「以下に順を追って説明します」 - Togetter
2026年の開発を気持ちよく始めるためのiOSDC Japan 2025セッションまとめ - Mirrativ Tech Blog
Google Cloud資格全冠達成のリアル！学習のコツと苦労点【社内座談会レポート】 - NTT docomo Business Engineers' Blog
AIチョットニガテなわたしが考える、AI時代のPdL・EMの在り方 - freee Developers Hub
セキュリティAIエージェントによる脆弱性診断を試してみました - ANDPAD Tech Blog
作家の知念実希人氏に罰金30万円 ツイッター投稿で名誉毀損 | 毎日新聞
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
まつたけらでんちゃん https://t.co/b5PbMXkbjL pic.twitter.com/WjJGjXcOwq— へにゃーん (@oreizmmiporin) 2025年12月14日
将棋連盟、出産不戦敗規定を削除 福間女流六冠らの見直し要望受け|47NEWS（よんななニュース）
盤岳 エキシビション「武道審査」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
劇場アニメ『パリに咲くエトワール』本予告（60秒）｜ 2026年3月13日（金）全国公開 - YouTube
アニメ 『鉄鍋のジャン！』超ティザーPV〜シリーズ累計発行部数1,000万部の激ヤバ料理バトルがまさかのアニメ化！？〜 - YouTube
TVアニメ『シャンピニオンの魔女』スペシャルPV ┋ 2026年1月8日深夜1時58分から放送開始！ - YouTube
TVアニメ『マリッジトキシン』第1弾PV - YouTube
TVアニメ「綺麗にしてもらえますか。」PV第1弾 - YouTube
幾田りら／Lilas「In Bloom」アニメMV｜TVアニメ『薬屋のひとりごと』第2期第1クールOPテーマ「百花繚乱」英語Ver - YouTube
アニメ『アンデッドアンラック』 くるよ…不運が！集/TVスペシャル Winter編 12月25日(木) 24：10～放送！ 佳原萌枝 - YouTube
【特報】『新劇場版☆ケロロ軍曹 復活して速攻地球滅亡の危機であります！』2026年夏公開！ - YouTube
DECO*27 - モニタリング (Best Friend Remix)／リゼ・ヘルエスタ(cover) - YouTube
アークナイツ「歳の界園志異」イベントPV - YouTube
TVアニメ『青のミブロ』-芹沢暗殺編- 公式PV第二弾／2025年12月20日（土）放送開始！ - YouTube
TVアニメ『勇者パーティーにかわいい⼦がいたので、告⽩してみた。』メインPV|2026年1月6日（火）放送開始！ - YouTube
【自主制作アニメ】劇場版 「未来中学 あかつきの残響」 PV | 中高生3DCG映像作品 - YouTube
コマどりマリオ 第5話 「どこかな？かくれんぼ」 - YouTube
最終回直前！『渡くんの××が崩壊寸前』振り返りムービー - YouTube
【歌ってみた】ROSE／HANA｜セイレーン starring IZUMI from SI-VIS - YouTube
【本編一部公開】転送、捜索｜映画『羅小黒戦記2 ぼくらが望む未来』絶賛上映中！ - YouTube
『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』本編映像 ～田丸の覚悟～／絶賛上映中 - YouTube
【完全版】『嘆きの亡霊は引退したい』全話次回予告を1本にまとめた動画 - YouTube
【みなみけ】TVアニメ5期制作決定！｜「みなうた」スペシャルムービー - YouTube
TVアニメ『夜桜さんちの大作戦』第2期 放送情報＆OPアーティスト”櫻坂46”決定！ - YouTube
【崩壊：スターレイル】ダリア キャラクターPV 「一曲の終わり」 - YouTube
『Path of Titans』 - 新たなティロサウルス、新たな世界「リパリア」へようこそ - YouTube
主役はキミだ！サイバーパンク2077 5周年 — Never Fade Away - YouTube
【期間限定公開】ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭- 「スーパーダンガンロンパ２」ステージ - YouTube
【期間限定公開】ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭- 「ダンガンロンパ」ステージ - YouTube
【期間限定公開】ダンガンロンパ15周年フェス -超高校級の大感謝祭- 「ニューダンガンロンパＶ３」ステージ - YouTube
【体験版配信中】『ファイナルファンタジーVII リメイク インターグレード』クラウド VS セフィロス トレーラー｜Nintendo Switch™ 2 版 / Xbox Series X|S版 - YouTube
『Marathon』Bungie ViDoc:『Marathon』のビジョン - YouTube
『BLAZBLUE ENTROPY EFFECT X』- ナオト＝クロガネ ゲームプレイプレビュー - YouTube
アクトレイザー35th記念企画アナウンスムービー - YouTube
『BIOHAZARD requiem』 3rd Trailer - YouTube
『Tomb Raider: Catalyst』 - ティザートレーラー - YouTube
酒井ヒサ子(92)/Claudio vs 横田玲子(95)/Jun 第三試合【第12回ケアeスポーツ杯TEKKEN8】 - YouTube
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
HKT48拠点2人刺傷 事件直前、刺された社員が「出禁」警告｜【西日本新聞me】
「HKT48」の拠点近くで二人が刺された事件、当初60代と報道されたが、30歳の男が逮捕 事件当日、犯人はスタッフから出禁にする趣旨の通達も受けていた - Togetter
なぜ起きた集団転校 大牟田と鳥取城北の状況一変 全国高校駅伝 | 毎日新聞
＜特別企画＞星野源 京都から『創造』SPパフォーマンス | 第76回NHK紅白歌合戦
ロブ・ライナー監督夫妻死亡、殺害容疑で息子が逮捕される - BBCニュース
青二プロダクション - 声優、ナレーション、吹き替えなどのマネジメント及びプロモーション
弊社所属 石原 良 儀（94歳）
令和7年12月14日に急性心不全のため永眠いたしました
ここに生前賜りましたご厚誼を深謝し謹んでご通知申し上げます
なお ご葬儀につきましては ご遺族のご意向により近親者のみにて執り行われました
『ストレンジャー・シングス 未知の世界 5』VOL 2 予告編 - Netflix - YouTube
◆新商品（衣・食・住）
【予告】本まぐろの濃厚な旨みを堪能できる豪華な海鮮丼！なか卯が「天然本まぐろ丼」を発売！
餃子専門店×ベーカリーがタッグを組んだ！｜株式会社イートアンドホールディングス
スーパーカップ1.5倍 紅のTHE濃厚 明太クリーム味ラーメン ／白のTHE濃厚 カルボナーラ味ラーメン 2026/1/19 新発売 | エースコック株式会社
・1つ前のヘッドライン
2025年12月16日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by log1b_ok
You can read the machine translated English article Headline news for December 17, 2025….