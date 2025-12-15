2025年12月15日のヘッドラインニュース
「週刊少年ジャンプ」で2008年から2010年まで連載されていた岩代俊明さん原作の超能力バトルサスペンス漫画「PSYREN -サイレン-」のアニメが、完結から約15年の時を経て2026年に放送されることが発表されました。公式サイトでは主要キャスト情報やティザービジュアルなどの詳細が公開されています。
『PSYREN -サイレン-』公式
https://psyren-anime.com/
◄ ２０２６年 TV放送開始 ►— 『PSYREN -サイレン-』アニメ公式 (@PSYREN_official) December 14, 2025
『#PSYREN -サイレン-』
「週刊少年ジャンプ」にて
2008年から2010年にわたって連載された
岩代俊明先生による
超能力バトルサスペンス漫画。
完結から約15年が経った今もなお
根強い人気を誇る本作がついに──
アニメ化決定!
📞ティザーPVhttps://t.co/Xx83j98BY5 pic.twitter.com/cbPAp1IB9u
アニメ「PSYREN -サイレン-」のティザーPV第1弾は以下から見ることができます。
アニメ『PSYREN -サイレン-』ティザーPV第1弾 - YouTube
©岩代俊明／集英社・秘密結社サイレン
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
荷物置きそのまんま背負って帰ってきたWWWWW誰か教えてくれよWWWWW pic.twitter.com/OOmEGleHA6— 唯月もか(may in film) (@mif_moka) 2025年12月11日
2026発同時発射ビーダマン「スーパーナイアガラシステム」の動画 - ニコニコ動画
奈良マラソンに鹿も参加してて2度見した🦌— えむちゃ (@m_m_m_shumi) 2025年12月14日
ちゃんと負けじと走り出してるとこかわいい😂#奈良マラソン #奈良マラソン2025 pic.twitter.com/vbuK5gVU71
子どもたちのサンタさんへのリクエスト、値段差がエグすぎる→2歳が三菱キャンター本物、1歳がアンパンマンを要求 - Togetter
年賀状、郵便局で受け付け開始 25日までの投函呼びかけ|47NEWS（よんななニュース）
【イチゴの名前募集】 新品種「静岡16号」 採用者景品あり | 静岡県のプレスリリース
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
本学教員の起訴を受けて | 東京大学
小学生の時、科学教室の研究発表で一切綺麗なデータが出ず泣く泣く全部公開し「なんも分かりませんでした😭」と報告したら、大人が意外な反応→自分も大人になりその理由がわかった - Togetter
加齢細胞を「再充電」する新技術-テキサスA&M大学が開発したナノフラワー技術の科学的意義-｜dr_kohjimiyazaki
地球の磁場、南大西洋上空で「弱化」が進行中 SWARM衛星データで判明 | Forbes JAPAN 公式サイト（フォーブス ジャパン）
南大西洋上空に存在する地球の磁場が弱い領域「南大西洋異常帯（SAA）」が2014年以降、欧州大陸の約半分に相当する面積だけ拡大していることが、磁場の測定データ11年分に基づく研究で明らかになった。
酸素が足りないとき歯は動くの？ | Science Tokyo - 東京科学大学
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
イスラエル極右閣僚、アラブ民族主義指導者の墓を撤去すると表明 ハマス軍事部門の名の由来 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
米大統領報道官「日本と強固な同盟維持、中国とも協力」、双方に配慮 - 日本経済新聞
JR福知山線事故の車両保存施設が開館 一般公開見送り、賛否なお - 日本経済新聞
プーチン氏が本当に平和を望んでいるか「試してみよう」 NATO事務総長 写真9枚 国際ニュース：AFPBB News
ロシア、ウクライナ東部の要衝シベルシクを制圧と発表 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News
誰のための「おこめ券」? 増産から減反にUターンで米価高止まり | 毎日新聞
中国・王毅外相「なぜロシアに領土を割譲しないのか」 ウクライナ和平で発言、独外相証言 - 産経ニュース
秋田県北秋田市:秋田で列車が脱線し逆さまにひっくり返る…倒木に衝突か、「鉄道事故」認定で運輸安全委が調査開始 : 読売新聞
秋田で列車脱線、6～8m転落か 50代運転士が負傷 乗客はゼロ [秋田県]：朝日新聞
“日米同盟維持しながら 中国とも良好な実務関係を” 米報道官 | NHKニュース | アメリカ、トランプ大統領、日中関係
中国、マチャド氏のノーベル平和賞を報道統制 天安門事件の学生は「世界の励み」と祝意 - 産経ニュース
新語・流行語大賞「働いて×5」はそんたく？ 歴代受賞語が示す本質 | 毎日新聞
「偽サッチャー」「自滅的」「時代遅れ」 高市首相の経済政策を海外メディアが酷評…ここまで言われるワケは：東京新聞デジタル
米、ウクライナのドンバス撤退に言及 「自由経済圏」設置を提案 - CNN.co.jp
操船中に居眠りし、総トン数120トンの漁船が防波堤に衝突…乗組員10人が首の骨折など重軽傷、機関長は現在も入院中 「眠気を感じず、睡眠時間も十分確保できていた」一等航海士の男性を書類送検 | TBS NEWS DIG
存立答弁、事前作成されず 首相がその場で判断か | NEWSjp
高市首相の「アイドル化」？ 若年層、同じ政策でも変化する評価 | 毎日新聞
「生活費欲しかった」 銅線窃盗繰り返した疑い 技能実習生4人逮捕 | 毎日新聞
維新「身内発注」浸透 地方議員の関係会社にも公金支出 国会議員、藤田氏以外も続々 | 毎日新聞
トランプ氏、中国との協力と日本との同盟「両立可能」＝ホワイトハウス | ロイター
4000万人加入の協会けんぽ､保険料率34年ぶり下げ 手取り増を後押し - 日本経済新聞
「年収の壁」１７８万円へ引き上げ…政府・自民党が国民民主党などと調整へ : 読売新聞
クマ駆除で誤射した猟友会隊員に町が1663万円請求へ...弾当たり男性大けが2023年 山形・小国町｜ニュース｜さくらんぼテレビ
閣議後に給与法要綱修正 「総理」削除、野党は反発|47NEWS（よんななニュース）
90日以内の選挙、ウクライナは本当に実施できるのか - CNN.co.jp
万博来場者、関西居住者が72％ 関東からは12％、広がり限定的|47NEWS（よんななニュース）
【独自】市販薬乱用、週に数回以上1割 高校生の経験者回答、頻度初算出|47NEWS（よんななニュース）
NATOトップ、ロシアが5年以内に攻撃してくる可能性を警告 - BBCニュース
通訳が涙で言葉出ず……ロシアの攻撃で母親を失ったウクライナの少年が欧州議会で証言 - BBCニュース
「祖国英雄の日」にロシアの人たちは……「必ず勝利する」 - BBCニュース
「1800万円の売り上げゼロに…」中国インバウンドに特化の宿の今 | 毎日新聞
ラピダスに20社超が新規出資 京セラ・千葉銀行など、半導体復権へ連携 - 日本経済新聞
フィンランド、ミスや国会議員つり目投稿 くり返されるアジア人差別：朝日新聞
エレベーター「かご」なく転落死 大手の担当者、安全装置切り放置か [兵庫県]：朝日新聞
新規メガソーラー、電力買い取り価格上乗せ廃止へ…消費者が支払う再エネ賦課金が原資 : 読売新聞
上野動物園の双子パンダ、1月末に中国に返還へ 国内でパンダ不在に [東京都]：朝日新聞
シドニー銃撃 銃を奪い取る通行人の動画が拡散 「英雄」とたたえる | 毎日新聞
創価学会が連立離脱を総括 公明の新路線「中道の軸」【解説委員室から】：時事ドットコム
高市早苗首相「賃上げ環境整備を徹底」 参院予算委員会 - 日本経済新聞
タイ首相、カンボジアとの戦闘継続を表明 | ロイター
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
「刀が出てきたので相談に乗ってほしい」警察へ連絡し、署へ行ったら廃棄前提で対応 もし日本刀を見つけ廃棄したくないならどうする？ - Togetter
客先で70代のおじさんが3人集まって議論しているところに颯爽と登場し、ある問題を即解決して歓声を浴びた「現場あるあるだし謎に嬉しい」 - Togetter
ニトリで半年くらい前に買った白い椅子、縫い目周辺がピンクになったんだけど原因がわからない→さまざまな可能性が挙げられるが、どうやら「ピンキング現象」らしい？ - Togetter
今年の漢字は「熊」、動物は2字目 トップ10や過去30年分も紹介 [京都府]：朝日新聞
「熊」2025年の世相を表す「今年の漢字」に 京都・清水寺で発表 - YouTube
Z世代は「努力できない世代」ではなく「努力を最適化する世代」か→格差が広がっていて「最適な努力をしないと一生給料が上がらない世代」なのかも？ - Togetter
残業キャンセル界隈と企業カルチャーの死 - megamouthの葬列
本家のダムカード上回る人気、その名も「発電所カード」 長野県企業局が配布、レアカードはキラキラ仕様：中日新聞Web
ラテンアメリカン・ホラーの傑作長篇──『秘儀』 - 基本読書
台北にある無名の魯肉飯屋で日本人とバレないようにするゲームをしているけどなぜか毎回負けてしまう→「急に日本語で卵いる？って聞かれてビビった店だ...」 - Togetter
百貨店でコスメを購入した時に『お会計してまいります』ってクレジットカードを目の届かない所に連れて行かれるのが不安「今年の4月からそれ出来なくなってるはずだけど」 - Togetter
大学生の娘が「卒業旅行に行くから金出して」と言ってきた金額が50万円…周りに比べて安い方だと説得されたけどそんなもんなの？→「円安だから」「甘い家庭だ」など反応さまざま - Togetter
これは「統計でウソをつく」案件？ヒット書籍『なぜ働いていると本が読めなくなるのか』は間違っている、という指摘に著者が反論→賛否集まる - Togetter
みんな生肉を取った菜箸を鍋に突っ込んで殺菌してるよね...？→「火を通しちまえばこっちのもん」「面倒だけど一度洗う」「甘く見すぎ」と意見が大きく分かれる - Togetter
秋田出身の板前の先輩に『きりたんぽって作りますか？』と聞いたら『あれは新米・つぶしたての地鶏・天然舞茸の3つが手元に揃った時に作るもんだよ』と言われた - Togetter
「変な情報をググるより、とりあえずこれ読んで」国立がん研究センターが『がんになったら手にとるガイド』最新改訂版PDFを無料公開「これもなかやまニキ効果？」 - Togetter
近所のレストランが鹿肉を捌いて出しているが、それがどうも闇肉っぽい…多分魚釣りで釣った魚を捌いて出してる感覚なんだと思う - Togetter
【動画】わずか9平方メートル…都心に近い「極小」アパートが若者に人気 狭くても“住めば都” - 産経ニュース
「職場にパーカーやめろ。」賛否両論集まるが、投稿主が見たら泡吹きそうな職場がこちら「シェルティ！可愛いですねぇ」「これの女の人のポジションなりたすぎる」 - Togetter
ダウンジャケットを洗ったらこんなことに「何か生まれそう」どうすれば元に戻るのか、経験者の声続々 - Togetter
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
不正アクセス事案に関する調査結果のご報告とお詫び｜ハウステンボスリゾート
Obsidian × Claude Codeで情報整理を緩くやってみたけど、想像以上によかった話
Devinを食べログの組織内に広めるためにやったことと、その学び - Tabelog Tech Blog
巨大Ruby on Railsサービスで安全かつ効率的にデッドコードを消す技術 - freee Developers Hub
シェア9割越え。家庭用3Dプリンター市場を中国勢が制した理由 | レバテックラボ（レバテックLAB）
【特集】ついにAndroid←→iPhoneでAirDropが可能に！実際使えるのか徹底検証した - PC Watch
バッグの中に自分の物ではないAirPodsが片方だけ入っていた…心当たりがなさすぎる、でも捨てるのもなんだしどうしよう→誰かに位置情報を特定されている可能性がある - Togetter
AIで生成した「やたら長文だが内容は薄い情報」とか「意味のある情報が抜けた要約文」を上司や同僚に送りつけるのはやめようね、の話。 - フジイユウジ::ドットネット
“DRAMパニック”はなぜ起きたか、価格はいつ落ち着くのか？ 狂騒の裏で起きていること（1/5 ページ） - ITmedia NEWS
詳解 筑波大学学園祭を支えた本番ネットワークインフラ全貌
【動画】『From ２４ to ８１』将棋対局サイト開発者対談～サービス終了の将棋俱楽部２４から受け継ぐレガシー：中日新聞Web
『From 24 to 81』将棋対局サイト開発者対談～サービス終了の将棋俱楽部24から受け継ぐレガシー - YouTube
かゆいところに手が届く！Geminiの小ワザ【個人的】8選
筑紫フォントが使えなくなる日｜DTP Transit 別館
【速報】官邸偽サイト、設計コードにロシア語|47NEWS（よんななニュース）
ハードバウンスとソフトバウンスの間にあるもの - /var/lib/azumakuniyuki
1995年10月7日(平成7年)
探した中では30年前の投稿が最古でした。メール系ニュースグループではなくcomp.database.informixなんですが、 全体検索で最古のものが引っかかったので入れておきます。
ハリケーンの影響で停電してサーバーが一時的にオフラインって話 に「ハードバウンスってのはMailer-Daemonから来る配送できなかったってメッセージやで」と書いてあり、 Mailer-Daemonからくる遅延通知との対比でバードバウンスという表現が使われています。
Windows ライセンス認証における電話認証手順の変更について | Microsoft Japan Windows Technology Support Blog
※本記事はマイクロソフト社員によって公開されております。
みなさま、こんにちは。Windows Commercial Support Device and Deployment チームの岩岡です。
先日、ライセンス認証における電話認証の手順に変更があり、スマートフォンなどインターネット接続のあるデバイス経由で、ライセンス認証に必要な確認 ID を取得する方式となりました。
新しい認証手順について多くのお問い合わせをいただいておりますので、本ブログでは、電話認証に代わる新しいライセンス認証手順と、よくいただくご質問事例をいくつかご紹介いたします。
なお、認証手順については今後さらに変更される可能性がございますため、本記事の内容は公開日時点の情報となる点にご留意ください。
また、手順が変更された際には、本ブログの情報が更新または削除される場合がございますので、何卒ご了承ください。
【74万円CPUに】RTX5090”本格水冷モデル”+256GBメモリ追加。→実力を検証する！【500万円PC建造計画 #4】 - ニコニコ動画
家の中でどこからともなく定期的に「ﾋﾟｯ!!」という音がして気が狂うかと思った頃に原因を見つけた「放置するとノイローゼになるぞ」 - Togetter
卒論のために「イラストを作成したのがAIか人間か」を見抜くアンケートが実施 なかなか満点が取れない難しさ、絵を見抜くポイントについて意見も - Togetter
［インタビュー］熱狂からの転落を経て，マックスむらいは“揺るぎないもの”でもう一度ピークを目指す。YouTube20周年を機に聞く氏の半生と展望
【特集】メモリ価格が2.8倍に爆上げ。SSDも合わせて高騰中。それでも今買ったほうがいい理由とは？ - PC Watch
MIXI、会話ロボット「ロミィ」の最新機 AI改良で応答円滑に - 日本経済新聞
2025年公正取引委員会チョイススクリーン特設サイト | 公正取引委員会 | 公正取引委員会
2025年12月以降、スマホの初回起動やOSをアップデートした後に、ブラウザや検索エンジンの
チョイススクリーン（選択画面）が表示されます。これにより、自分にぴったりのブラウザや検索エンジン、いわば“じぶんブラウザ”を選べる機会が増えるのです。
スマホ法解説動画「知ってる！？スマホ法」 - YouTube
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
【重要なお知らせ】偽サイトにご注意ください | 株式会社旭プロダクション
弊社が制作し、2015年に放送されたアニメ「温泉幼精ハコネちゃん」に関しまして、公式サイトを装った偽サイトが確認されております。
該当サイト（ https://www.hakone-chan.jp/ ）は、弊社および本作品の製作委員会とは一切関係ございません。
偽サイトにアクセスされますと、個人情報の不正取得などの被害に遭う恐れがございますので、絶対にアクセスや情報入力を行わないようご注意ください。
Gang of Dragon World Premiere Trailer from The Game Awards 2025 - YouTube
ゲームクリエイター・名越稔洋が手掛ける東京・新宿を舞台とした新たなアクションアドベンチャーゲーム。シン・ジソン（出演：マ・ンドンソク）を主人公に、巨大歓楽街・歌舞伎町を始めとする新宿の街で熱く激しい人間ドラマが展開する。
Steam：Order of the Sinking Star
『Braid』『The Witness』のディレクター、Jonathan Blowが贈る『Order of the Sinking Star』は、魔法と謎に満ちた世界を舞台にした物語型アドベンチャー。1000を超える手作りのパズルを解き、個性豊かなプレイアブルキャラクターを発見し、進化していく数々のゲームメカニクスを習得しながら、世界に隠された大いなる謎
Order of the Sinking Star | Official Announcement Trailer - YouTube
『GANG OF DRAGON』のSteamストアページを公開しました。— 名越スタジオ Nagoshi Studio (@nagoshistudio) 2025年12月12日
ウィッシュリストはこちらから🎮
GANG OF DRAGON is now on Steam!
Check out the page and wishlist it to support the game🎮
▼ Steamhttps://t.co/fgnmnVfnlP#TGA2025 #GANGOFDRAGON #GOD #nagoshistudio #名越スタジオ
日笠陽子の「私が決めたことにしてもいいんだぞ」なサンキューピッチ阿川先生【コミックス第4巻発売記念】 - YouTube
ただいま（デュフ） pic.twitter.com/iqIMOdKtrQ— カントク 1日目 東ア-47a (@kantoku_5th) 2025年12月13日
ランナちゃん。 pic.twitter.com/HEGllGQi6p— 山下しゅんや (@ShunyaYamashita) 2025年12月13日
『原神』級のゲームはこうして生まれた──PCオンライン黎明期から『原神』・『Black Myth』までの20年と、日本の勝ち筋｜うきょう|フリーゲームプロデューサー兼マーケッター（株スタジオデルタ代表）
そろそろスマブラから招待状が来る頃やな - ニコニコ動画
『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』本編映像 ～家族への想い～／絶賛上映中 - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』鬼殺隊応援上映の心得 - YouTube
TVアニメ『「お前ごときが魔王に勝てると思うな」と勇者パーティを追放されたので、王都で気ままに暮らしたい』（おまごと）イメージPV｜2026年1月8日放送・配信開始！ - YouTube
TVアニメ『ハイスクール！奇面組』メインPV│全国フジテレビ系“ノイタミナ”にて26年1月9日より放送開始 - YouTube
【オープン主題歌解禁】TVアニメ『ダーウィン事変』本予告／2026.01.06 24:00～ ON AIR - YouTube
「ルックバック」BD&DVD収録｜押山監督×井上俊之さんオーディオコメンタリー映像（一部公開） - YouTube
【Battle Scene】「最後にひとつだけお願いしてもよろしいでしょうか」Special MV｜「戦場の華」CHiCO with HoneyWorks - YouTube
『劇場版「鬼滅の刃」無限城編 第一章 猗窩座再来』キャラクターCM［獪岳］ - YouTube
『映画クレヨンしんちゃん 奇々怪々！オラの妖怪バケ～ション』スーパーティザー映像【2026年夏休み公開！】 - YouTube
TVアニメ「友達の妹が俺にだけウザい」EDテーマ こはならむ『星の鼓動 』feat.小日向彩羽＆月ノ森真白（CV：鈴代紗弓＆楠木ともり） - YouTube
果てしなきスカーレット』大ヒット上映中【ジャパンプレミア】 - YouTube
TVアニメ『勇者刑に処す』メインPV｜2026年1月3日(土)より順次放送開始 - YouTube
TVアニメ『人外教室の人間嫌い教師』メインPV 【2026年1月10日(土)放送・配信開始！】 - YouTube
TVアニメ『姫様“拷問”の時間です』第2期 本PV│2026年1月12日（月）放送＆配信開始 - YouTube
Fate/Grand Order「第2部 終章」告知PV - YouTube
Tales of Series 30th Anniversary Memorial Movie - YouTube
JUMP MV /「週刊少年ジャンプ」×『JUMP』| 梅田サイファー - YouTube
TVアニメ『転生したらドラゴンの卵だった』メインPV／2026年1月10日(土)放送開始 - YouTube
TVアニメ『ダイヤのA actⅡ -Second Season-』第1弾PV｜2026年4月放送開始 - YouTube
【本予告】『劇場版「暗殺教室」みんなの時間』2026年3月20日（金）全国公開 - YouTube
【ウイニングライブシーン】NEXT FRONTIER／オグリキャップ・タマモクロス・ディクタストライカ｜アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第22話より - YouTube
TVアニメ『【推しの子】』第3期番宣CM【2026年1月14日より放送開始】 - YouTube
【全12話】期間限定イッキ見！TVアニメ『アクダマドライブ』 | スタジオぴえろ【公式】 - YouTube
TVアニメ「拷問バイトくんの日常」キャラクターPV”セロ” | 2026年1月4日(日)より放送・配信開始！ - YouTube
TVアニメ『穏やか貴族の休暇のすすめ。』メインPV｜2026年1月7日（水）から放送開始！ - YouTube
『嘆きの亡霊は引退したい』全話次回予告を1本にまとめた動画（第2クールver） - YouTube
TVアニメ「正反対な君と僕」PV第4弾 30秒Ver - YouTube
TVアニメ「正反対な君と僕」PV第4弾 15秒Ver - YouTube
『ゼンレスゾーンゼロ』TGA 2025 特別出展映像 - YouTube
盤岳EP「問う」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『エーペックスレジェンズ』: メリーメイヘムイベントトレーラー - YouTube
ディアブロ IV｜憎悪の帝王｜「パラディン」クラストレーラー - YouTube
『鳴潮』Ver3.0PV丨星空を瞳に映して - YouTube
『Chroma Zero』 - 好評発売中 | PS5® - YouTube
『CODE VEIN II』 ホリー・アストゥリアス（CV:小清水 亜美）|キャラクタートレーラー - YouTube
【原神】ストーリームービー「月の帰る場所」 - YouTube
『ロックマン: デュアル オーバーライド』 アナウンストレーラー - YouTube
『龍が如く０ 誓いの場所 Director’s Cut』『龍が如く 極』『龍が如く 極２』ローンチトレーラー - YouTube
TVアニメ「DIGIMON BEATBREAK」連続進化シーン 【ウルヴァモン・ナイトキロプモン・ムラサメモン】 - YouTube
年末年始はホロライブと！全編無料の「hololive production COUNTDOWN LIVE 2025▷2026」が今年も開催！ | カバー株式会社
年末年始もにじさんじ！年末バラエティ特番、年越しカウントダウンライブを2025年12月31日(水)に配信決定！ | にじさんじ
「君たちはこの女を知っているだろうか？」存在しないキャラなのに同人誌や二次創作を席巻し、ゆとり世代くらいのオタクの性癖を破壊して回った伝説の女 - Togetter
🎍行く年来る年毎日楽曲追加キャンペーン開催決定🎊— プロジェクトセカイ カラフルステージ！ feat. 初音ミク【プロセカ】 (@pj_sekai) 2025年12月15日
年末年始に様々な楽曲を追加していきます🎶
収録楽曲は12月22日（月）の生放送で発表📢
【#プロセカ収録楽曲予想】をつけて、ぜひ予想してみてくださいね🌈#プロセカ pic.twitter.com/IgWj2LoDux
『劇場版「#暗殺教室」みんなの時間』— アニメ『暗殺教室』公式 (@ansatsu_anime) 2025年12月15日
🎓🌕本予告公開🌕🎓
殺せんせーと過ごした濃密な時間🏫🔫
“あなたの知らない3年E組の日々”が描かれる――。
2026年3月20日(金) 全国公開🎥#劇場版暗殺教室 #暗殺教室10th pic.twitter.com/jvqf69V9wM
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
講談社、映画化塩漬け回避へ自前制作 「進撃の巨人」も実写めど立たず - 日本経済新聞
男子は半井重幸が初優勝 ブレイキン世界選手権|47NEWS（よんななニュース）
U－22日本代表がメンバー発表！ 佐藤龍之介や大関友翔ら27名を招集 | サッカーキング
「仁義なき戦い」「極道の妻たち」名コピー作った関根忠郎さん死去 87歳 東映社員の惹句師 - おくやみ : 日刊スポーツ
1973年（昭48）の菅原文太さんの主演映画「仁義なき戦い」をはじめ、映画の名コピー（惹句＝じゃっく）を生み出した「惹句師」で映画ライターの関根忠郎（せきね・ただお）さんが、11月11日午後0時30分、間質性肺炎のため都内の病院で亡くなった。87才だった。
3年ぶり開催のSTARTO社カウコン、Netflixが世界独占配信を発表 メイキング映像も配信へ | ENCOUNT
◆新商品（衣・食・住）
セブン‐イレブンから「濃厚ショコラ」シリーズ4品が登場！パンやドーナツなど冬ならではの贅沢を楽しめる “ご褒美ショコラ” | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのプレスリリース
【行列ができる江戸前天丼店「金子半之助」監修】 ベビースターラーメン丸が12月15日（月）発売！｜オイシーズ株式会社
