2025年12月15日のヘッドラインニュース

◄ ２０２６年 TV放送開始 ►

『#PSYREN -サイレン-』



「週刊少年ジャンプ」にて

2008年から2010年にわたって連載された

岩代俊明先生による

超能力バトルサスペンス漫画。



完結から約15年が経った今もなお

根強い人気を誇る本作がついに──

アニメ化決定!



📞ティザーPVhttps://t.co/Xx83j98BY5 pic.twitter.com/cbPAp1IB9u