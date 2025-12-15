2025年12月15日 17時20分 試食

濃いミルクとメロン風味を味わえる伊藤園の「ニッポンエール メロン＆ミルク」を飲んでみた



2025年12月1日、伊藤園から「ニッポンエール メロン＆ミルク」が登場しました。全国農業協同組合連合会が推進する国内農業支援の取組み「ニッポンエールプロジェクト」の一環で共同開発され、糖度の高い北海道らいでんメロン果汁と国産牛乳が使われた厚みのあるミルク感が特徴とのこと。コンビニで見かけたので実際に飲んでみました。



JA共同開発「ニッポンエール メロン＆ミルク」を、12月1日（月）より販売開始（冬期限定） | ニュースルーム | 伊藤園 企業情報サイト

https://www.itoen.co.jp/news/article/81610/



これが「ニッポンエール メロン＆ミルク」。





原材料は牛乳や砂糖、メロン果汁など。果汁の使用割合は1％です。





カロリーは100g当たり38kcalです。一本の内容量は450gとのことで、一本当たりだと171kcalになる計算です。





コップに注いでみました。メロンを意識したような色合いで、メロンの香りが漂います。





飲んでみると、メロンの香りが強めで、味はミルクと砂糖の要素が強め。メロンジュースというより、メロン味のする甘い牛乳を飲んでいる感じで、どちらかというと牛乳がメインです。伊藤園は「冬休みにより学校給食がなくなるなどの影響で最も需要が落ちる国産牛乳支援のため、JA全農の『国産牛乳応援プロジェクト』に参画している」とのことで、牛乳をふんだんに使用していることがうかがえます。





「ニッポンエール メロン＆ミルク」の価格は税込259円。2025年12月1日から全国で販売されています。



Amazon.co.jpでは、24本入り×2ケースが税込6818円(1本当たり約142円)で販売されています。



Amazon.co.jp: 伊藤園 ニッポンエール メロン&ミルク 450gペットボトル×24本入×(2ケース) : 食品・飲料・お酒

https://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B0G4L7ZKZF/gigazine-22

