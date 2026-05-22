2026年05月22日 19時52分 試食

パイナップル風味でほんのり爽やかな乳性炭酸飲料「スコールパイン」試飲レビュー



南日本酪農協同の乳性炭酸飲料「スコール」シリーズに、パイナップル果汁を用いた「スコールパイン」が2026年5月19日(火)から加わったので、買ってきて飲んでみました。



「スコールパイン 500ml」を5月19日（火）から新発売 | デーリィ南日本酪農協同株式会社

https://www.dairy-milk.co.jp/news/productnews/20260507/10073/







「スコール」はラベルが緑色ですが、「スコールパイン」はぱっと見でパインとわかるように黄色や金色が用いられ、パインも描かれています。





原材料はこんな感じで、果糖ぶどう糖液糖、砂糖、パインアップル果汁、乳等を主要成分とする食品などとなっていました。果汁は1％で、規格外としてこれまでは捨てられていたフルーツを活用する「もったいないフルーツプロジェクト」の品が使用されています。





スコールの液色は少し白濁していますが、スコールパインは薄い黄色。飲むと、舌に「チチチチ……」と炭酸飲料としてはかなり弱い部類の刺激があり、クリーミーな味わいとともにパインの酸味と甘みが広がります。弱めの炭酸とともに広がる甘酸っぱさはとても爽やかで、しっかり冷やして暑い季節にググッと飲みたい品です。





「スコールパイン」は希望小売価格税別185円での販売。Amazonでは24本セットが税込3729円(1本あたり155円)での取り扱いがありました。



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