2025年12月15日 16時00分 ネットサービス

Appleギフトカードを利用したら約25年使っていたAppleアカウントが凍結されて写真やデバイスへアクセス不能に



ゲーム開発者のパリス・バットフィールド＝アディソン氏が、大手小売店で購入した500ドル(約7万6500円)のAppleギフトカードを利用しようとしたところ、何の説明もなしにAppleアカウントが永久にロックされてしまったと報告しています。これにより、iPhoneやMacなどのデバイスに加え、20年以上にわたるこれまでのデータにもアクセスできなくなったとのことです。



20 Years of Digital Life, Gone in an Instant, thanks to Apple | hey.paris

https://hey.paris/posts/appleid/



バットフィールド＝アディソン氏は30年近くにわたってApple製品を使ってきたユーザーで、Objective-CやSwiftといったApple独自のプログラミング言語に関する技術書を執筆したこともある人物です。同氏は2000年頃のiTools時代から今に至るまで1つのAppleアカウントを使い続けており、数TBにおよぶ家族写真やメッセージ履歴を保存していました。



バットフィールド＝アディソン氏は2025年12月13日に、6TBのiCloud＋ストレージプランの使用料を支払うため、大手小売店でAppleギフトカード500ドル分を購入して登録しました。しかし、なぜかコードの利用は失敗。





小売店はカード番号が漏洩している可能性があるとして再発行に同意しましたが、その直後にバットフィールド＝アディソン氏のアカウントはロックされてしまったとのこと。





Appleのサポート担当者は、使用したギフトカードに不正な点があったことが原因である可能性を示唆。バットフィールド＝アディソン氏は「大手小売店で購入したギフトカードの正当性が信頼できず、救済もないのであればどうすればいいのでしょうか」と述べ、シリアル番号と購入場所が記載されたレシートをAppleに送信しました。



しかし、最終的にバットフィールド＝アディソン氏のアカウントは「Appleのメディアサービス規約に基づき停止された」というフラグが立てられてしまったとのこと。これにより、総額3万ドル(約460万円)のAppleデバイスが事実上使用不能になり、これまで購入したソフトウェアやメディアへのアクセスも失われました。さらに、iCloud写真も認証エラーでダウンロードできず、同期できる大容量デバイスも手元にないという状況。



Appleのサポート担当者は「アカウントの『メディアとサービス』のみがブロックされた」と説明したそうですが、実際にはiMessageからサインアウトされた上に、停止されたiCloudアカウントからもサインアウトできない状態に陥ってしまいました。





さらに、Appleが情報交換に使用するセキュアファイル転送システムでさえApple IDに依存しているためログインできず、サポートを求める方法の多くが機能しなかったとバットフィールド＝アディソン氏は述べています。Appleのサポート担当者に説明を求めても「対応はできかねる」の一点張りで、シドニーにあるAppleのオーストラリア法人本社へ直接行って嘆願するように提案されたとのこと。



特に、シニアアドバイザーから「新しいAppleアカウントを作成し、支払い情報を更新する」と提案されたことについては、バットフィールド＝アディソン氏は「法的にはサービスの利用許諾が取り消されているため問題があり、技術的にも現在のデバイスで新しいアカウントを作成すればセキュリティ対策の回避とみなされ、再び無効化される可能性が高いという罠があります。このような禁止逃れとみなされる行為はApple Developer Programからの永久追放につながるリスクもあります」と語り、最も屈辱的だったと述べています。





こうしたバットフィールド＝アディソン氏の嘆きはさまざまなニュースメディアに取り上げられ、記事作成時点でAppleのエグゼクティブ・リレーションズ担当者から「現在調査中です」という連絡が来たそうですが、Appleアカウントが停止されたという問題は解決に至っていないとのこと。その後、12月15日にAppleの担当者からやはり対応できかねるという連絡が来たそうで、バットフィールド＝アディソン氏は「Appleに苦情状を書くのを手伝ってくれる弁護士、あるいは彼らを訴えるのを手伝ってくれる弁護士を誰か推薦してくれませんか？」と呼びかけています。



Anyone wanna recommend a lawyer to help me write a nastygram to Apple, and/or sue them? Cheers. — Dr Paris Buttfield-Addison (@hey.paris) 2025年12月15日 15:14



なお、これと類似した問題が2021年にオンライン掲示板サイトのRedditで報告されています。この投稿者は、11枚のAppleギフトカードを購入して登録したところ、Appleアカウントが永久BANされ、これまで購入したメディアやアプリ、コンテンツはすべて使用できなくなってしまったとのこと。その後、Appleから「不正行為検出アルゴリズムが不具合によって誤検知を起こしてしまった」との説明を受け、Appleアカウントが復活したそうです。



Apple will permanently disable your account for App Store and iTunes if you buy eleven Apple gift cards : apple

https://old.reddit.com/r/apple/comments/r8b1lu/apple_will_permanently_disable_your_account_for/



また、AppleのクレジットカードであるApple Cardで銀行口座番号の反映を忘れてしまったことでAppleアカウントがすべて凍結されたという体験談も存在します。



Apple Cardの設定ミスでApple IDが凍結される事態に - GIGAZINE

