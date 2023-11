甘酸っぱいいちごの香りがフワッと広がるメイトーの「農協ミルク いちご練乳」と「メイトー×ニッポンエール フローズンヨーグルト とちあいか」試食レビュー

・関連記事

酸味のあるベリーの香りとホワイトチョコレートの優しい甘さがフワッと広がるスターバックスのチルドカップ「ミックスベリーホワイトモカ」を飲んでみた - GIGAZINE



生クリームを配合してリニューアルした「メイトーのなめらかプリン」を従来のなめらかプリンと食べ比べてみた - GIGAZINE



みかんとゆずのまろやかな酸味が口の中でなめらかに広がるヨーグルト「ダノンビオ みかんと柚子」を食べてみた - GIGAZINE



バターとレーズンの風味がしっとり食感で押し寄せる「ブラックサンダーひとくちサイズ しあわせレーズンバターサンド」試食レビュー - GIGAZINE



ミスドの「大人のポン・デ・ショコラ 芳醇カカオ」&「大人のポン・デ・ショコラ 芳醇キャラメル」はほろ苦さを楽しむ大人スイーツでした - GIGAZINE

2023年11月30日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.