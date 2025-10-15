2025年10月15日 17時00分 試食

山梨県産すももの甘さと酸味が調和してフレッシュな飲み口の「ニッポンエール 山梨県産すもも」を飲んでみた



JA全農が商品を通じて日本全国の農畜産物を応援する「ニッポンエールプロジェクト」の一環として、伊藤園とJA全農が共同開発した「ニッポンエール 山梨県産すもも」が、2025年10月6日(月)に登場しました。山梨県で育った「すもも」を使用し、甘みと酸味がバランスよく調和した清涼飲料水になっているとのことで、どんな味になっているのか気になったので飲んでみました。



「ニッポンエール 山梨県産すもも」のパッケージはこんな感じ。





山梨県のすもも園がイラストで描かれています。果汁は1％で、内容量は「ml」ではなく「500g」と表記されています。





原材料は果糖ぶどう糖液糖・砂糖・すもも果汁・酸味料・香料・酸化防止剤。すももはもちろん山梨県産です。





カロリーは1本(500g)あたり199kcal。





中身をコップに注いでみます。





液体は半透明です。





コップに顔を近づけると、桃とよく似たすものの甘い香りが漂ってきます。早速飲んでみたところ、すももらしく控えめな甘さに程よい酸味が調和した、フレッシュで絶妙な味わい。爽快でスッキリした飲み口であり後を引くような甘ったるさがないため、仕事中の水分補給やほっと一息つきたい休憩時間など、さまざまなシチュエーションで飲めるジュースに仕上がっていました。





「ニッポンエール 山梨県産すもも」の希望小売価格は税込216円で、2025年10月6日(月)から全国の小売店や通販サイトなどで購入可能。記事作成時点ではAmazon.co.jpでも注文でき、価格は24本セットが税込3400円(1本あたり約142円)となっていました。



