リンゴと紅茶のいいとこ取りな「紅茶花伝 クラフティー アイスアップルティー」試飲レビュー

・関連記事

スッキリしたオレンジとグレープフルーツで1日不足分のマルチビタミンが摂取できる「トロピカーナ リフレッシュフルーツ オレンジ&ピンクグレープフルーツ」試飲レビュー - GIGAZINE



三ツ矢で初めて野菜汁を使った「三ツ矢果実と野菜のスパークリング」試飲レビュー - GIGAZINE



謎のレトロフレーバーが何味なのかさっぱりわからない「#What The Fanta」シリーズ第3弾「ファンタ ミステリーレトロ」を飲んでみた - GIGAZINE



桃風味がエナドリ感を巧みに覆い隠している「モンスターパピヨン」を飲んでみた - GIGAZINE



濃厚な抹茶団子をちゅるっと飲み込むような協同乳業の「京都宇治抹茶プリン」を食べてみた - GIGAZINE



2024年06月07日 22時00分00秒 in 試食, Posted by log1o_hf

You can read the machine translated English article here.