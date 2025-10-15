2025年10月15日のヘッドラインニュース
『学園アリス』で知られる樋口橘の漫画が原作のテレビアニメ『シャンピニオンの魔女』のキービジュアルとメインPVが公開されました。
TVアニメ『シャンピニオンの魔女』メインPV ┋2026年1月放送開始 - YouTube
公開されたキービジュアルが以下。
作品のあらすじは以下。
黒い森の奥深く、
毒キノコのお家にひっそりと、
ルーナという一人の魔女が住んでいました。
彼女が触れたり歩いたりしたところには毒キノコが生えることが多く、
吐く息や皮膚には毒が混じっています。
街の人達は彼女を“シャンピニオンの魔女”と呼びました。
黒魔女として恐れられている彼女に、近づく者は誰一人いません。
ルーナは今日も薬を売るために街へと向かいます。
彼女の薬は万能薬として大人気で、
手にした人はみな口をそろえて感謝の言葉を述べます。
しかし、みな誰が薬を作っているか知りません。
それでもルーナは、今日も薬を作り続けます。
そんなある日のこと。
人の温もりを知らない孤独なルーナに、夢のような出会いが訪れて……。
恋と冒険と感動の魔法ファンタジーが、いま幕を開ける！
──これは、心優しい黒
アニメ『シャンピニオンの魔女』は2026年1月からTBSほかにて放送開始です。
◆作品情報
・キャスト
ルーナ：白石晴香
リゼ：榊原優希
・スタッフ
原作：樋口橘
監督：久保洋祐
シリーズ構成：柿原優子
キャラクターデザイン：松元美季
アニメーション制作：颱風グラフィックス×Qzil.la
© 樋口橘／白泉社（花とゆめ）
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事が掲載されていました。
「フェラーリがネットの届かない地下で置物化してしまった」と話題に - GIGAZINE
2019年にノーベル賞を受賞した研究は27年前に科学誌に掲載拒否されていた - GIGAZINE
40年前に放送された日本製「スパイダーマン」に登場した巨大ロボ「レオパルドン」をマーベルが公式に紹介するムービーが公開中 - GIGAZINE
「鬼滅の刃」無限列車編特別放送に向けて「無限列車号」が出発 - GIGAZINE
3万円台＆PC不要でVRゲームが遊び倒せるVRヘッドセット「Oculus Quest 2」フォトレビュー - GIGAZINE
日本人が設計したフィリピンの露天風呂「美川温泉」に入ってきました - GIGAZINE
アニメでよく見る「(ニトロプラス)」とは一体何なのか？ - GIGAZINE
すだちくんがぐるぐる踊りまくった「コスプレファッションショー」in マチ★アソビ vol.11 - GIGAZINE
10万円超えのレアグッズが続出したマチ★アソビのチャリティオークション - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
阿佐海岸鉄道、悲願の東京駅延伸 pic.twitter.com/6WL5Ada175— 海豹 (@Seals_train) 2025年10月14日
【速報】— かごやまち商店街 (@kagoyamachi) 2025年10月13日
籠屋町商店街にて、ナウルくんグッズ販売決定！！
10月18日のマチアソビに間に合うように展開予定です。
詳細は順次こちらでアナウンスさせていただきますね。
籠屋町でナウルくんを入手できるチャンスです🇳✨
皆様、この機会にぜひ籠屋町商店街へお越しくださいませ…！ pic.twitter.com/uyQbjWXlFT
ただ今、東京港。— 阿佐海岸鉄道【公式】 (@asatetudmv2021) 2025年10月14日
これにて東京の旅路は #ふぃにっしゅ です🫡
11,12日の #鉄道フェスティバル に、13,14日の東京駅展示。
多大なご協力を賜った #JRバス関東 さまをはじめ、DMVに会いに来てくださった皆様、本当にありがとうございました‼
引き続き、安全に帰郷いたします👋#阿佐海岸鉄道 pic.twitter.com/ksVFihmnDJ
ミャクミャク、— 2025大阪・関西万博公式ライセンス商品【公式】 (@expo2025product) 2025年10月15日
今日からお休みをいただきます。
※会場外オフィシャルストアは通常通り営業しています。#ミャクミャク #EXPO2025 pic.twitter.com/ub9sIAGfua
万博閉幕…。数年前の地元イベントで、まだ全然人気がなくてションボリしているミャクミャク。— Opsapor (@OP3) 2025年10月14日
にミャクコスして凸った写真です。 pic.twitter.com/3YC1HDmMQS
検索避け、隠れるポーズを取りたい人は勝手に使えと思ってるけど、避けたつもりの伏せ字が別の意味になってるのはほんとやめてほしい。特に「チゲ」って伏せ字がキツい、韓国風の鍋物を検索してる人に千空とゲンのBL二次創作を見せつけてるの気づかんか？— ユンダ (@y00black) 2025年10月13日
このレイアウトいいですね。 https://t.co/H4z1rdU3y7 pic.twitter.com/rEoHI3L1Ss— ぬかキャン☢ Fallout76 サバイバルガイド (@Vault76info) 2025年10月14日
ヒラコー先生が「漫画のキャラの台詞を漫画家の主張だと受け止めてるバカが居て困る！！」と怒っていたので、てっきり「どーーして俺が平野綾と結婚出来ねーーーんだよ！！おかしーだろ！！！」のコマのことかと思ったらどうも違うらしい。— 大刀🔞・ザ・ヒュージザンバー (@DAIGATANA) 2025年10月14日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
ノーベル経済学賞、技術革新と経済成長の研究で3氏に授与 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
銀ナノクラスターにおける「1原子の違い」で室温発光... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
非侵襲で血液成分の分析が可能な新技術を開発 ‐中赤... | プレスリリース・研究成果 | 東北大学 -TOHOKU UNIVERSITY-
XENONnT実験、暗黒物質探索に向けた前人未踏の純度を実現 〜液体キセノン中のラドンを太陽ニュートリノレベルまで低減〜 - 名古屋大学研究成果情報
カラオケ感覚で漫才を演じられる「漫才カラオケ」開発！ 画面の指示に従うだけでプロのようなボケ・ツッコミを体験 - 名古屋大学研究成果情報
高温耐酸化性に優れ室温変形能に富む新規高強度 Cr-Mo 合金の開発に成功 — 京都大学 工学部・大学院工学研究科
敗者の脳は語る—神経科学が明かす、社会行動を制御する脳のメカニズム | 沖縄科学技術大学院大学（OIST）
科学者が生み出した「スーパーウッド」、強度重量比は鋼鉄の１０倍 米 - CNN.co.jp
京大霊長類研の不正支出 解雇の元所長、3300万円支払いで和解 | 毎日新聞
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
自国幹事長会談 自民 連立念頭に連携を 国民 政策実現に協力 | NHKニュース | 国会、選挙、首相指名選挙
長野 中野市の警察官ら4人殺害事件 34歳被告に死刑判決 地裁 | NHKニュース | 事件、長野県
株価 一時1500円超の大幅な値下がり 背景に国内政治情勢など | NHKニュース | きょうの株価、株価・為替、米中貿易摩擦
茨城県内 3連休に飲酒運転相次ぐ 取手市の幹部職員逮捕も | NHKニュース | 事故、茨城県
大阪・関西万博閉幕 成果を社会課題の解決へつなげられるか | NHKニュース | 大阪・関西万博、大阪府
“死亡の人質は期限内に全員返還されず”イスラエルから指摘も | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ
＜1分で解説＞メラニア夫人が表舞台に 露の子ども連れ去り問題とは | 毎日新聞
「万博オワコン」の汚名返上 大屋根リングの存在感に落合陽一氏のヌルヌル館も「負けた」 - 産経ニュース
トランプ大統領と仲介国首脳 ガザ地区の和平めぐる文書に署名 | NHKニュース | イスラエル・パレスチナ、トランプ大統領、アメリカ
万博「国力の衰退如実」 高村薫さんが会期途中から感じた変化 | 毎日新聞
大阪万博:２２００万人が訪れる万博の入場者を管理…システムを開発、開催中にも改良重ね支える裏方企業 : 読売新聞
「私の終電もなくなる」「せめて帰る素振りを」 万博警備員、悲痛な要請 居残る来場者に - 産経ニュース
ロシア航空事故が倍増、51航空会社に検査 機材老朽化、整備も困難：朝日新聞
高市首相が誕生なら、小泉防衛相・林総務相・茂木外相で調整…総裁選立候補４氏を要職起用 : 読売新聞
野党党首への投票も「可能性の一つだ」…公明の斉藤代表 : 読売新聞
【速報】イスラエル、パレスチナ人約2千人釈放へ|47NEWS（よんななニュース）
大阪・関西万博、184日間の会期終え閉幕 入場者数は想定届かず | 毎日新聞
羽田に引き返したＡＮＡ機、タイヤ破損のため牽引車を使って搬出…滑走路の照明に接触の可能性 : 読売新聞
「新しい中東の歴史的夜明け」トランプ氏、イスラエル議会演説 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News
WHO、薬剤耐性菌の急増に警鐘 「軽傷でも致命的に」 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
立・国、首相指名巡り党首会談へ 維新交え、１４日にも幹事長協議：時事ドットコム
首相指名で怪文書 立民・有田氏が「自民造反26人」拡散、名指しの国光氏「あり得ない」 - 産経ニュース
自民と維新、首相指名協力で調整 21日に臨時国会召集方針：北海道新聞デジタル
大阪・関西万博「よかった」が7割 NHK世論調査 | NHKニュース | 大阪・関西万博、物価高騰、国会
地元記者の潜入取材で浮かんだロシアの「情報戦」 モルドバ議会選 | 毎日新聞
失った構想力と想像力 高市新総裁と「漂流する日本政治」はどこへ？ [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
「石破政権だったら離脱なかった」 公明・斉藤代表単独インタビュー [高市早苗総裁 自民党総裁][公明党][自由民主党（自民党）]：朝日新聞
都営大江戸線、光が丘駅から４キロ延伸し３駅新設へ…総事業費１６００億円 : 読売新聞
「犯行は過剰というほかない」 交際男性に熱湯かけ浴槽で溺死させる 女に懲役18年判決 - 産経ニュース
マダガスカルでクーデター成立、大統領は辞意示さず国外へ…アニメ「ワンピース」がデモの象徴に : 読売新聞
【速報】イスラエル軍攻撃でガザ住民5人死亡と報道|47NEWS（よんななニュース）
公明の連立離脱で高市氏「私の責任だ」 自民党両院議員懇談会 「総総分離」論も - 産経ニュース
「JICA解体デモ、ネトウヨはロシアに利用される」 平将明デジタル相が報道を基に発言 - 産経ニュース
自民 萩生田幹事長代行 “公明党側に役職辞任の考え伝えた” | NHKニュース | 自民党役員人事、拉致
自民と立憲が党首会談 高市氏のあいさつに、野田氏はつれない返答 | 毎日新聞
「週刊フジ」のXアンケートに28万票もの投票、「次期首相」は高市早苗氏95％トップ https://t.co/PyDKvjjXdH @Sankei_newsより pic.twitter.com/0m8145qA9j— こちら「週刊フジ」です (@yukanfuji_hodo) 2025年10月15日
【速報】自民がNHK党の斉藤氏と近く参院会派|47NEWS（よんななニュース）
【速報】埼玉・老人介護施設入所者の高齢女性2人死亡 元施設職員の男（20代）身柄を確保 - YouTube
鈴木俊一幹事長 ぶら下がり会見— 自民党広報 (@jimin_koho) 2025年10月14日
国民民主党との幹事長会談を受けて
【質疑応答】令和7年10月14日(火)
Ｑ：TBSです。国民民主党の榛葉幹事長との会談を終えて、具体的にどういったお話をされたか、内容を教えてください。… pic.twitter.com/Ig1vC45gZv
「髪の毛消された」 トランプ氏、タイム誌の写真に不満あらわ 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
「世界最強パスポート」ランキング、日本は韓国に抜かれ３位に 米はトップ１０から脱落 - CNN.co.jp
「独り言になってしまい…」自民・船田元氏 総裁選やり直し主張も賛同なく「ヤジ飛んだ」 - 産経ニュース
ウクライナ大統領、「親ロシア派」の国籍剥奪 オデーサ市長ら3人 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News
カビだらけ畳、湯も電灯もない「ここは落ちて行くだけの場所」 支援とは名ばかりの貧困ビジネス、実態は：東京新聞デジタル
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
『村唯一の個人商店が閉店するが村民を買い物難民にしてはならない』と土地の格安提供やスタッフ採用の協力を約束した上でセコマに出店を要請した村がある - Togetter
希少がんがほぼ確定して地獄のなかにいる | Books&Apps
Peachは創業者の「若い内から色々な国にいってほしい。自分が旅した国に爆弾落とそうとか思わないでしょ？」という理念のもとに作られた - Togetter
ユニクロで服を買うようになる前、服屋さんが苦手で入るのが凄く嫌だった 自分の着てるものを服屋さんが値踏みしているような視線が嫌 - Togetter
「ノブ・ヒデ・ヤス」です…名古屋・東山動植物園で生まれたマヌルネコの赤ちゃんの愛称決定「武将のように全国に」｜FNNプライムオンライン
「びっくりドンキー」で何も考えずガリバー盛りを頼み、店員にご飯の量が変わらないと言ったらサラダボウルでヤケクソみたいな量来た - Togetter
🌳映像公開、決定！🌳— 住友館 (@sumitomoexpo) 2025年10月14日
閉館を迎えた「#住友館」ですが
抽選の結果、ご来館いただけなかった多くのお客様から、「映像で見たい！」との声を多数いただきました。
その想いにお応えし、特別に以下の2つの映像を公開いたします！
🎥 １｜UNKNOWN FORESTの森の中の演出のすべてを解説する映像…
UNKNOWN FORESTの演出の裏側｜Behind the Scenes of UNKNOWN FOREST - YouTube
UNKNOWN FOREST Performing Theater - YouTube
この前の観劇の時にね、開演10分前に劇場改札外のお手洗いで🩸に気づいて、やばい！買いに行く時間ない！ってなって案内のお姉さんに聞いたら2階売店にございますって教えてくれて、急いで売店で伝えたら、店員さんが笑顔のままスッスッて目配せ連携プレーで二重の袋に包まれた例のものを出してくれて— 夕 (@siosiousiocosmo) 2025年10月13日
【お知らせ】— 【公式】秋田内陸線 (秋田内陸縦貫鉄道) (@anjt_official) 2025年10月14日
8月の豪雨で一部区間が不通となっておりましたが、復旧作業が完了し、10月18日（土）始発より全線で運転再開します！
この度は、長期にわたりご不便・ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。
今後とも秋田内陸線をご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 pic.twitter.com/BJvT45wGgq
石破首相、連合大会でストライキを論ずる: hamachanブログ(EU労働法政策雑記帳)
ドアの電動錠作った人に聞きたいんだけど「玄関ドアの電源が単三電池×8使用で、一年くらいで電池切れる」という仕様はどういうレビューの結果生まれたのかしら…。— EXCEL (@EXCEL__) 2025年10月15日
いやもちろん停電時対応etc、相当な熟慮を重ねた結果だとは思うんですが… pic.twitter.com/jtWcb58ncX
バスに乗るのって基本恐い。UIに地域差がありすぎる。後ろ乗り、前乗り、定額制と変動料金制、おつり機能の有り無し、両替機械。交通系ICの規格などなど。あとバス停で列を作る作らないの違いも強く地域によっての違いある。バス恐い。— 速水健朗 Kenro Hayamiz (@gotanda6) 2025年10月14日
もう本当に衝撃…「あの」荒俣宏氏が「あの」蔵書２万冊を処分。半分は『産業廃棄物』扱い…一戸建てからマンションに。もちろん「終活」【記録する者たち】 - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
ところでみなさんは、人が人を見放す瞬間の目を知っていますか？わたしは知っています「匙を投げた顔、諦めた瞬間の目な」 - Togetter
苗字変えて前歴を隠しながら偽造した教員免許証を使って全国各地で教員をやり続けたおっさん、ほとんど性欲のヤマトタケルだろ→教員免状だけで採用やってるのセキュリティ的にありえない - Togetter
これあるあるなんだけど誰に話しても理解してもらえない— SN💚 (@zigzagspark6) 2025年10月14日
助けて pic.twitter.com/W9z7qraxVJ
かつて四国山地の奥深くに『不自由』という不思議な名の集落があった… 何故このような名がつき、人々が住んでいたのか… 謎に包まれた『不自由集落』の今を確かめる - Togetter
ニホンジカが増えすぎて、雑草も木の苗も全部食い尽くされ落ち葉も食われ、土が剥き出しになり山が崩れ始めている これがシカ地獄 - Togetter
万博に出展していた"謎の組織・TECH WORLD"名残惜しみつつ最後に特大の種明かしをぶちかます「言っちゃったよ！？」 - Togetter
アメリカのランチで『袋に入ったままのニンジン』を持って来ている子供がいた→日本人がイメージするようなものではなくこういうやつです - Togetter
えっ、そんなに払うの!? 田舎の空き家の固定資産税はタダみたいなものと思っていました【奥川浩彦の「岐阜の山奥に移住しました」第6回】 - INTERNET Watch
こんにちは、#しばスん です。— とくしましばスん。【公式】 (@tksm_shibasun) 2025年10月15日
徳島県は全国で唯一、交通系ICカードがバスで使用できなかったけれど、とうとう令和８年3月中旬に「ICOCA」を導入することになったよ!!!その他の #交通系ICカード も利用できるんだって。便利になって嬉しいね。https://t.co/n1RPumymjR#徳島市 #ICOCA #バス pic.twitter.com/RPzZ478XcM
雇用側からの雇用契約継続なしで50歳で無職になりかけた際、最終的には100社近く応募したが、書類選考で9割は落ちていた… 理由は年齢、能力なんて見もしない - Togetter
公明、離脱――「99年体制」崩壊後の自民党落選危険度シミュレーション｜三春充希(はる) ⭐未来社会プロジェクト
産後初の美容院に行き｢週末お宮参りで〜、久しぶりの1人時間です🥰」と言ったら、美容師に「お子さん旦那さんが見てるんすか？超特急でやりますね！｣と言われ、えぇ〜？？となった話 - Togetter
ガザ停戦は「ジェノサイド」の免罪符にならない、ネタニヤフ氏の責任追及すべき スペイン首相 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
「日本一安いコンビニ」の衝撃…“198円弁当”を引っ提げて12月に首都圏上陸、関東人がほぼ知らない「岡山が生んだ激安スーパーグループ」とは？ | 文春オンライン
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
アサヒグループHD “サイバー攻撃で個人情報流出の可能性” | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット
最先端技術の展示会「CEATEC」開幕 約半数がAI関連の展示 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、千葉県
韓国 サムスン電子 3か月間決算 営業利益が前年比30％余増に | NHKニュース | 韓国、半導体、生成AI・人工知能
VAIO NOTE 505など歴代VAIO集まる。普通は入れないVAIO Museum - PC Watch
大阪・関西万博 閉幕日 ドローンショー（ギネス記録更新） - YouTube
【Hothotレビュー】ポータブルゲーミングPCの概念を破壊する性能。GPDが放つ怪物「GPD WIN 5」 - PC Watch
デジカメのバッテリーが膨らんだ！？ 普段から気をつけたいポイントと正しい処分方法とは：荻窪圭のデジカメレビュープラス（1/3 ページ） - ITmedia NEWS
メルカリ 3年以内に50以上の国や地域でアプリ通じ販売可能に | NHKニュース | IT・ネット、生成AI・人工知能
YouTubeで大成功してる芸人さんが— ミサンザイ 『とにかく楽しい江戸の本』『江戸ー明治神武天皇図図鑑』「天皇を旅する本」 (@katsunomisanzai) 2025年10月14日
・YouTubeの大原則は回ったらやる、回らなかったらやめる
・なにがほしいか決めるのは視聴者、コンビニは売りたいものじゃなく売れるものを並べる
というようなことをおっしゃっていて、なるほどだから本質的にYouTubeはジャーナリズムたりえないんだなと納得感
お知らせ | ScanSnap iX2500からネットワークフォルダーへ PCレスでのダイレクト保存に対応 | PFU
ワコムのクリエイティブ・教育・法人のお客様向け 導入事例 - 株式会社ゼノトゥーン 様 | Wacom
BookLive提供、創作プラットフォーム「Xfolio（クロスフォリオ）」、2025年度グッドデザイン賞を受賞｜株式会社BookLive
AIコードレビュー『CodeRabbit』をGitLabに導入してみた【体験レビュー】 - アシアルTechブログ
Windows版のPythonのインストール方法が大きく変わる Python Install Managerが登場：Python最新情報キャッチアップ - ＠IT
【世界に1台】Luupの新型電動3輪「Unimo」に試乗してきた 電動キックボードより安全か否か - YouTube
玄関ドアの電動錠を作った人に聞きたい「電源が単三電池×8本で、一年くらいで電池切れる仕様ってどうやって決まった？」 - Togetter
茨城県の美浦村に「大型外国人学校」が出来るという根拠不明の話が流布していた - 電脳塵芥
モバイルWebブラウザ Sleipnir Mobile - iPhone でも Android でも、指先ジェスチャで軽やか操作 | フェンリル
デジタル庁デザインシステムの活用例：よくあるアクセシビリティの課題とその解決策｜デジタル庁ニュース
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
海外「日本は褐色人種の女性をこんなルックスだと思ってるよな」 : 海外の万国反応記＠海外の反応
No.424、段ボールの隙間で— 冨樫義博 (@Un4v5s8bgsVk9Xp) 2025年10月13日
発見。 pic.twitter.com/Ci1Y2tWbEq
2025年10月13日
島本和彦、無観客サイン会開始ですー！ pic.twitter.com/pRwmfNVE8f— 石D（ゲッサンとGXの人） (@gessan_ishiD) 2025年10月14日
訃報— 日本プロ麻雀連盟 (@JPML0306) 2025年10月15日
日本プロ麻雀連盟 常任理事 前原雄大 儀
去る10月12日 68歳にて逝去致しました
ここに生前のプロ麻雀業界における多大なる貢献を深謝すると共に謹んでご通知申し上げます
尚 通夜及び告別式は近親者だけで執り行われます
【前原 雄大プロ ご逝去のご報告】— KONAMI麻雀格闘倶楽部＠Mリーグ【公式】 (@mfcmleague1) 2025年10月15日
前原 雄大プロ（九段）が、去る2025年10月12日にご逝去されました。
KONAMI麻雀格闘倶楽部には、2018-19シーズンから2020-21シーズンまで所属され、チームのために多大なるご尽力を賜りました。
心よりご冥福をお祈り申し上げます。#麻雀格闘倶楽部 #Mリーグ
月曜日の第一試合の対局が始まる直前の前室で前原さんが亡くなったことをMリーグの番組から聞かされました。（発表前だった為知っている方は試合後のインタビューでその件について触れないでくださいとのことでした）— 白鳥 翔 (@s_Shochan0827) 2025年10月15日
その瞬間まで寿人さん以外は知らなかったと思います。…
プロ雀士・前原雄大プロのご逝去の報に接し、心よりご冥福をお祈り申し上げます。— Mリーグ/プロ麻雀リーグ (@m_league_) 2025年10月15日
穏やかで情熱的なお人柄、そして麻雀への真摯な姿勢で、多くの方々から愛された前原プロ。
Mリーグ発足当初より競技の普及と発展に多大なご尽力をいただきました。
その功績に深く感謝し、哀悼の意を表します。… https://t.co/7JNzMHbThO
【連載再開のお知らせ】おしえて！ギャル子ちゃん｜カドコミ (コミックウォーカー)
TVアニメ『千歳くんはラムネ瓶のなか』ノンクレジットエンディング映像｜「陽炎」サイダーガール - YouTube
『とんでもスキルで異世界放浪メシ2』ノンクレジットエンディング│chelmico「SALT AND PEPPER」 - YouTube
【推しの子】【47都道府県の子】高知ビジュアルSpecial動画 - YouTube
劇場アニメ『ALL YOU NEED IS KILL』 本予告 ｜2026年1月9日（金）公開 ｜ALL YOU NEED IS KILL New Trailer - YouTube
『弱気MAX令嬢なのに、辣腕婚約者様の賭けに乗ってしまった』アニメ化決定PV - YouTube
『ソニックレーシング クロスワールド』限定エアアジアステッカー - YouTube
エアアジア特別塗装機「ソニック・ザ・ヘッジホッグ」号機内デザインをリニューアル！ - YouTube
『ゼンレスゾーンゼロ』特別ライブ配信「眠れぬ夜のささやき」 - YouTube
『ストリートファイター6』C.ヴァイパー アップデート配信開始トレーラー - YouTube
『Decision: Red Daze』 – 発売トレーラー | PS5® - YouTube
『ディシディア デュエルム ファイナルファンタジー』ティザートレーラー - YouTube
【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『DIVER』やくしまるえつこ - YouTube
『エーペックスレジェンズ』: レイズヘルイベントトレーラー - YouTube
『七つ荒れ獄：カオスの木』 - 発売日発表トレーラー | PS5® Games - YouTube
企業から「絵を提供して欲しい」と依頼が来たが原稿料が発生する旨を伝えたら何の返信も無いまま終わってしまった...ついつい無償で受けて搾取される人も多いんだろうな - Togetter
たぬきの謎。 pic.twitter.com/yj33IqUFoz— 肉帝びろぼん＠LunchBox (@Birobomb) 2025年10月14日
やったぜ…🦩🎂#キュアフラミンゴ誕生祭2025 pic.twitter.com/beYKkgfLjN— 芳山優 (@yoshiyama_yuu) 2025年10月15日
本日発売のコロコロコミックにて— 曽山一寿 (@soyamanga) 2025年10月14日
新連載「めちゃかわ♡でんぢゃらすじーさん」が始まります。
みなさん応援よろしくお願いします。 pic.twitter.com/LiGXaU8DqO
☆「ヨスガノソラ」15th Anniversary ☆— アニメ「ヨスガノソラ」15th Anniversary (@yosugano_sora) 2025年10月14日
TVアニメ「ヨスガノソラ」は
今年10月で放送から15周年を迎えました！
感謝を込めて、15周年記念の企画をお届けします🎵
詳細は明日の18時に発表しますので、
アカウントをフォローしてお待ちください🙏#ヨスガノソラ pic.twitter.com/LHrHVQKajs
2025年10月14日
『ジブリ風』と言われるAI生成画像、使わない層はどう思っているのか「この絵柄はもはや『OpenAI風』という印象」「この色ホント苦手」 - Togetter
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
NHK全国学校音楽コンクール 名古屋市立滝ノ水中学校が初の金賞 | NHKニュース | 音楽、東京都、愛知県
『大長編 タローマン 万博大爆発』— 映画『大長編 タローマン 万博大爆発』公式 (@eiga_taroman) 2025年10月14日
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
㊗ 興行収入《2億》突破‼︎
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
★観客動員もまもなく 15万人 目前！#映画タローマン を観に
劇場へご来場いただきましたみなさま、
ありがとうございます！
これからも、まだまだ
『大長編… pic.twitter.com/m52d4HM5SY
ドラマ化決定と脚本についての考察｜カレー沢薫の廃人日記 ～オタク沼地獄～｜カレー沢薫 - 幻冬舎plus
🔹試合終了🔹️— サッカー日本代表 🇯 (@jfa_samuraiblue) 2025年10月14日
🏆キリンチャレンジカップ2025
🇯SAMURAI BLUE 3-2 ブラジル代表🇧
⌚19:30
📺テレビ朝日系列にて全国生中継
📱ABEMAにて生配信#最高の景色を #SAMURAIBLUE#jfa #daihyo #サッカー日本代表 pic.twitter.com/VWEtjpBlqU
首相が中3アイドルに受験指南 「過去問を10年分解く」|47NEWS（よんななニュース）
みんな全然信じてくれてないけど— Mega Shinnosuke : p (@MegaShinnosuke) 2025年10月15日
めがしんのすけ本当に本名だよ https://t.co/l7ppXDNsnH pic.twitter.com/2O08InrCld
◆新商品（衣・食・住）
「クラフトボス 世界のTEA」シリーズから、秋口の肌寒い季節に寄り添うホット商品「甘桃（あまもも）ティーラテ」新登場！ | ニュースリリース一覧 | サントリー食品インターナショナル
愛され続けて30年— KADOKAWA_a企局_新規開発書籍課 (@kadokawa_nf) 2025年10月15日
国民的スナック「じゃがりこ」が
本になっちゃった‼
◤じゃがりこ30周年公式ファンブック◢
10/15発売📚✨
全商品一挙公開
コラボレーショングッズ図鑑
知られざるトリビア
アレンジレシピ集など
スナックの枠を飛び越えて
愛される理由を大公開！
読みだしたらキリンがない🦒 https://t.co/uNExIr2mZV
【 “たこやきやさん” が夢のコラボ！】築地銀だこ ×「たまごっちのプチプチおみせっち おまちど〜さま！」とのコラボキャンペーンが10/20（月）より、実施決定！ | 築地銀だこ公式サイト
