2025年10月16日のヘッドラインニュース

2021年に本屋大賞にノミネートされた深緑野分のファンタジー小説を原作としたアニメ映画『この本を盗む者は』の本予告映像とメインビジュアルが公開されました。本泥棒を追って呪われた物語を旅する“本嫌いの少女”御倉深冬役を演じるのは映画初主演・声優初挑戦の片岡凜、本の呪いを解くため深冬を物語の世界に誘う謎の少女・真白役を演じるのは同じく声優初挑戦の田牧そら。映画の公開は2025年12月26日(金)です。



映画「この本を盗む者は」本予告｜12月26日(金)ROADSHOW - YouTube









◆ネタ（メモ・その他いろいろ）



アンデジ（アンパンマンキッズカメラ）でついに成し遂げました！



『ブダペスト国際写真賞(BIFA/Budapest International Foto Awards)』にて、アンデジで撮った作品が「Honorable mention」を受賞しました！… pic.twitter.com/q1TyTiBoMV — かみたば/Kamitaba (@kamitabaphoto) 2025年10月16日





どういうことなん pic.twitter.com/1G2IqQScdU — Kenta (@Kenfilms1990) 2025年10月16日





みんな浮いてることに気を取られて

食べる前に紙剥いてる奇行に気がつかない https://t.co/VANjEgMHpq — Dara (@Dara_mochimochi) 2025年10月15日





掃除サボりすぎて真乃尻の跡できてた pic.twitter.com/ZIEQAQeuwk — 愚保田 (@gubota2) 2025年10月15日











◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

強烈な体験の記憶、脳細胞「アストロサイト」が関与 理研など解明 - 日本経済新聞



思い出を「選んで残す」メカニズムを解明 | 理化学研究所



計算機科学の終焉｜情報処理学会・学会誌「情報処理」



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

「泣いたら殺すよ」下校中の小学生女児狙い性的暴行、男に懲役24年 千葉地裁 - 産経ニュース





自民党広報が記者会見の「全文文字起こし＋ノーカット動画」を公開。質問する記者の会社名まで明記してるので、どの社のどの記者が、どんなレベルの質問をしてるのか、すべて国民の目に晒されると。これでもうオールドメディアが「切り取り報道」「印象操作」「見出し詐欺」したら即バレですね。… https://t.co/1iTayKRUka — 新田 龍 (@nittaryo) 2025年10月15日











共産党区議が新宿区管理職に赤旗を「押し売り」 アンケートに64％が「心理的な圧力」 - 産経ニュース



無罪の元保育士 290日余の長期勾留で奪われた日常 検察が「存在しない」とした証拠の存在が裁判で明らかに | NHKニュース | 事件



【速報】維新と副首都構想で協議体設置と高市氏|47NEWS（よんななニュース）



鎌倉オーバーツーリズムの対策費を募るクラファン、6日でわずか1万円 市「理解目指す」 - 産経ニュース



怒鳴られてもルール徹底 ネパール人留学生らコンビニで詐欺被害防ぐ | 毎日新聞



松本市立病院が分娩機能を廃止 医療事故受け検討「安全に継続困難」 [長野県]：朝日新聞



産科で医療ミス…松本市立病院が分娩廃止「安全な態勢の継続は困難」「助産師のスキル低下、医師・助産師の確保といった医療安全上の問題」｜FNNプライムオンライン



公明党代表・斉藤鉄夫氏（73）に新疑惑！ 国交相在任中にマンションを売却していた《大臣規範に抵触か…事務所は「抵触しない認識」》 | 文春オンライン



【速報】自民、NHK党との参院会派結成を発表|47NEWS（よんななニュース）



野党3党の党首会談、結論出ず 国民民主・玉木氏「構想として弱い」 [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



自・維、連立視野に政策協議：時事ドットコム



【速報】パソナ、万博出展響き赤字|47NEWS（よんななニュース）



カンボジア詐欺拠点に韓国人約1000人 韓国当局が見解 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



自民と維新、連立協議へ 高市首相の公算大 立国維一本化は難航 | 毎日新聞



パレスチナ人４５人の遺体、イスラエルが返還 身元不明、手足縛られ目隠しや銃創も - CNN.co.jp



ＳＮＳ投稿報道「事前承認を」 後に撤回―千葉知事：時事ドットコム



【独自】九州新幹線西九州ルート 佐賀県の負担軽減、JR九州社長が国交省次官と面会し要請へ｜【西日本新聞me】



自民・高市総裁が参政・神谷代表と会談 首相指名選挙での協力要請 「参政と政策近い」と高市氏 - 産経ニュース



【速報】クマ被害か？露天風呂に血痕 温泉地で男性が行方不明 岩手 | ニュース・報道 | HOME広島ホームテレビ



麻生氏、少数会派「有志・改革の会」に協力要請 首相指名選挙 | 毎日新聞



自民・高市総裁、参政・神谷代表が会談 首相指名選挙を協議 - 産経ニュース



維新・吉村代表 連立入りなら「党消滅のリスクある」 | 毎日新聞



ホンダ「スーパーカブ」など４車種発表…排気量１１０ｃｃ、原付き免許で運転可 : 読売新聞



【速報】高市氏、参政代表に首相指名で協力要請|47NEWS（よんななニュース）



スペインの町が黒猫の譲渡禁止 ハロウィーンの「邪悪な儀式」や「映え狙い」対策 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



「自民とやるなら最初から言ってよ…」国民・玉木代表 維新の連立協議先行に漏らす不信 - 産経ニュース



自民・高市氏を通じた新規党員申し込み、新総裁選出後10日余りで1万4000人突破 - 産経ニュース



西九州新幹線開業で特急７割減、転出超過続く沿線自治体…「スローツーリズム」で反転攻勢 : 読売新聞



創業3カ月なのに補助金54億円 「順風」な船出、裏に経産省の思惑：朝日新聞



大江戸線延伸、練馬区の独自基金は今年度１２５億円に達する見通し…区幹部「長年の悲願へ大きな前進」 : 読売新聞



連邦地裁、米政府閉鎖に伴う大量解雇を一時差し止め 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



20歳女性レイプ殺害犯の死刑執行 今週3件目 米 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



イラン、武装強盗3人の死刑執行 絞首刑で 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



連立協議あすも継続 維新「食品消費税ゼロ、すぐには折り合わない」 [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）][日本維新の会]：朝日新聞



韓国政府がカンボジア一部地域への渡航禁止、大学生殺害受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ブランドマンションの床下で多数の不具合 分譲40年、住民側が発見 [兵庫県]：朝日新聞



トランプ氏、ベネズエラ麻薬組織への地上攻撃を検討 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



インド首相が「ロシア産石油の輸入を停止」 トランプ氏表明 - CNN.co.jp



イラク、女性を「二級市民」化 家族法改正でイスラム教の規定を選択可能に 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



ガザ停戦合意を守らなければ戦闘再開 イスラエル 写真3枚 国際ニュース：AFPBB News



インド首相、ロシア産原油購入停止と確約 トランプ氏主張 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



トランプ氏、10月下旬に訪日 米財務長官が発表 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



レアアース輸出規制は「中国対世界」 米財務長官 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



【政界地獄耳】国民民主党代表・玉木雄一郎は時間稼ぎをしているのでは - 政界地獄耳 - 社会コラム : 日刊スポーツ



「インドがロシア産石油の購入停止に合意」トランプ大統領が表明｜TBS NEWS DIG - YouTube





「二枚舌みたいで残念」 国民・玉木氏、自民と合意の維新に恨み節 | 毎日新聞



万博期間中の山陽新幹線利用者10％増 JR西「かなりの効果」 - 産経ニュース



英就労ビザの一部、大学入学レベルの英語力が要件に 来年1月からの新たな移民政策で - BBCニュース



トランプ氏、「イスラエル軍の攻撃再開容認も」 ハマスが和平合意の履行拒否なら - CNN.co.jp



最低賃金は「賃金の中央値の6割」 政治介入抑制へ、高知で指標導入：朝日新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）













「支持率下げてやる」問題の結果、自民党広報がニンダイみたく一次情報を発信するように→「全文は大事」「続けてほしい」と高評価…政治報道が良い方向へと進みつつある - Togetter



コロナワクチン輸送に使われた冷凍庫「TWINBIRD SC-DF25」はマイナス40度まで冷やせて消費電力少なくて取っ手もついてるので家計で買っちゃった - Togetter



子猫の里親を希望する人へキジトラ猫の写真を送ったら「他の柄の子がいい」と言われた→キジトラの良さを語る投稿が続々と - Togetter



「ドングリの豊作凶作は関係なくクマは増えてます」「新世代熊は人間が怖くないからクマ避けの鈴が効かない」クマスプレー取扱店が被害が増加すると考える理由 - Togetter



「焼き」に対応した電子レンジ調理器で食生活が完結できる?【老師オグチの家電カンフー】- 家電 Watch



拷問器具が届いた！フォロワーが寝つき良くなったって言ってるのを見て買った→試した感想「息止まるくらい痛い！！！！！」 - Togetter



今まで風呂って結構疲れるよな…と思っていたけど、シャワーの温度を頑なに高温にし続けていたことが原因だと本日判明 - Togetter



電車で人が倒れて数人で介抱していた時、おじさんが「カッコつけんな、良い人ぶんなオマエラ」と絡んできた話 - Togetter



タイタニック号を見に行った潜水艦が圧壊した事故の最終報告書の写真が「これが5人乗ってた乗り物の姿かよ…」 - Togetter



「一人で生きていける力が欲しいなら危険物乙四種の教科書と受験票だ、まずはここから始めるといい」「電気工事士という手もあるぞ」 - Togetter



鳥羽水族館公式YouTube『ラッコ水槽ライブカメラ』の配信方法が変更され、飼育員の姿にモザイクがかけられることに…変更理由は一部視聴者からのカスハラ - Togetter



「人生初のバーガーキング、店員が15人いて12人くらい遊んでた」→シンプルに仲良さそうで、障がい者雇用にも力を入れていた - Togetter



いじめっ子は、参観時などに普段自分がいじめてる子の親にわざわざ自分から話しかけ、「いじめても大丈夫かどうか」を親の反応から見定めていることがあるという話 - Togetter



「お前はしゃべってばかりで利益をろくに出さない」と上司から叱責され、20年以上勤めたガソリンスタンドの仕事を辞めた話 - Togetter



『公園のベンチでクレープ3つ食ってたら犬の散歩してた人に凄く警戒されて悲しかった』→それ以外の事が気になって仕方ない - Togetter



リユースマッチングサイト「万博サーキュラーマーケット ミャク市！」什器・備品等のリユース 第２回公募を開始します | EXPO 2025 大阪・関西万博公式Webサイト



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

【小寺信良の週刊 Electric Zooma!】DaVinci Resolveユーザーへ朗報！あのTourBox Elite Plusがフル対応してきた-AV Watch



ヤマハ｜アニメ「ぼっち・ざ・ろっく！」×ヤマハ 『PACIFICA611V BTR LTD』 スペシャルサイト













毎年帰省のたびに親のサブスク（ECプレミアム会員、動画サブスクや有料チャンネル等）を10件ぐらい解約してる。半分以上は本人が登録を認識してない。高齢者ダークパターン市場みたいなの、すごい規模で存在してそう — Teppei Sato (@teppeis) 2025年10月15日





ダークパターンについて「読めばわかるだろｗ」じゃねえんだよな。

万人に分かりやすく間違えにくいUIを作る技術や資本があるにも関わらず、そのリソースを「ワンチャン騙し通せたら儲かる」に注ぎ込んでいるのが大問題なんだよ。 — ひえん (@hiyen119) 2025年10月15日







【西川和久の不定期コラム】Ryzen AI Max+ 395を「ビデオメモリ128GB積んだ鬼GPU」にしてしまう方法 - PC Watch



第883回 Minisforum AI X1 PROでLLMを高速に動作させる | gihyo.jp



仮想通貨で600万円…資産の9割を失いました｜mizu



知らぬ間にアマプラ会員、どこから解約？「ダークパターン」日本でも：朝日新聞



人工知能基本計画 - 科学技術・イノベーション - 内閣府



仮想通貨を始めて3ヶ月で600万円（資産の9割）を失った人のnoteが反響を呼ぶ「すごいリアルな負け方」「まともそうな人がこうなってしまうのは怖い」 - Togetter



U-NEXT、映像配信に“音楽サブスク”サービス追加へ。課金ユーザーは30年8月期630万人超目指す - AV Watch



芸能人の“性的ディープフェイク”画像 生成AIで作成 インターネット上で公開した疑い 31歳の会社員逮捕 | NHKニュース | 生成AI・人工知能、IT・ネット



ZOZOマッチアプリのアーキテクチャと技術構成 - ZOZO TECH BLOG



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





【メンヘラリウム】メンヘラ女子と血を賭けて楽しくチンチロですわ～～～！！！【助けて】 - ニコニコ動画





【PICO PARK:Classic Edition】協力しようぜ【VOICEROID実況】 - ニコニコ動画





OBSばっばい事件：配信として成り立たせるエリート【さくらみこ/ホロライブ/ホロライブ切り抜き/切り抜き】 - ニコニコ動画





VTuber企業グループの誕生日グッズの告知と発売のタイミングについて - Myrmecoleon in Paradoxical Library. はてな新館



【重要】サービス終了のお知らせ | ケリ姫スイーツ -公式運営サイト-







板垣 伴信 - 遺す言葉 私の命の灯は、いよいよ尽きようとしている。... | Facebook











敵視点 pic.twitter.com/EMQH1Bkfdc — 浦木 猛 (@URA_kimou) 2025年10月16日







『ペリリュー ー楽園のゲルニカー』本予告／12月5日(金)公開 - YouTube





アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』第2話特殊EDノンクレジット映像｜毎週水曜24時30分より放送中 - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】広島ビジュアルSpecial動画 - YouTube





TVアニメ「カナン様はあくまでチョロい」第1弾PV | 2026年4月放送開始 - YouTube





TVアニメ「悪役令嬢は隣国の王太子に溺愛される」ティザーPV【2026年1月放送開始】 - YouTube





TVアニメ『シャンピニオンの魔女』メインPV ┋2026年1月放送開始 - YouTube





Nintendo Switch2『ファーミングシミュレーター：シグネチャーエディション』Gameplay Trailer - YouTube





イラストメイキング動画｜『トワと神樹の祈り子たち』 - YouTube





『Lumines Arise』シングルプレイヤー＆マルチプレイヤー紹介映像 | PS5® - YouTube





『ソニックレーシング クロスワールド』オリジナル・サウンドトラック - YouTube





【崩壊：スターレイル】夜間車両 | 丹恒のスペシャルセラピー - YouTube





The Elder Scrolls Online - 苦悶の壁を巡る戦い - YouTube





『ストリートファイター６』×『かまいたちの夜』トントン相撲 企業対抗戦ティザー映像 - YouTube





『サンキューピッチ』最新話にて「カット打法がバントとして見なされる」という野球ルールが扱われたが、これは史実に基づいた話で当時結構な議論になっていた - Togetter



『劇場版「鬼滅の刃」無限城編』公開記念！ソニーグループ10社が連携した、ファンの「好き」を深めるキャンペーン | ソニーグループポータル



年齢ボカしてるママ友同士の会話で、私が忍たまの話題を投げてしまったばかりに『子供の頃の勇気100％誰が歌ってました～？』っていう魔女裁判が始まった - Togetter



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

映画『HELP/復讐島』特報｜2026年1月30日（金）劇場公開！ - YouTube





『プレデター：バッドランド』吹替版予告（30秒）｜規格外コンビが最悪の地で究極サバイバル｜11月7日（金）世界同時公開！ - YouTube





ジャスティンパレスが年内で引退、アロースタッドで種牡馬入りへ 杉山晴紀調教師「一つでも多くタイトルを」 | 競馬ニュース・特集なら東スポ競馬



ジャスティンパレス年内で引退 秋は天皇賞→ジャパンC→有馬記念の3戦予定 23年の天皇賞・春王者 - スポニチ競馬Web



ジャスティンパレスが年内引退で種牡馬へ - サンスポZBAT!



【独占】堂本光一が結婚を決意か“お相手”の佐藤めぐみは「芸能界を引退へ」9月30日に事務所退所、インスタも削除していた (1/1)| 女性セブンプラス



