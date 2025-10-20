2025年10月20日のヘッドラインニュース
大阪・関西万博のセブン-イレブン西ゲート店とウォータープラザ店で連日1000杯以上販売されたという大人気だったセブンカフェスムージーのうち、No.1メニュー『香り広がる 抹茶スムージー』がさらにおいしくなって、2025年10月24日から全国のセブンイレブンで販売されることになりました。価格は税込400円で、数量限定販売とのことです。
大阪・関西万博でも話題になった大人気のスムージー！上品な香りと濃厚な味わいが楽しめる「宇治抹茶スムージー」が全国の店舗で数量限定発売！ | 株式会社セブン‐イレブン・ジャパンのプレスリリース
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000436.000155396.html
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
ナウルさんに確認したら、使用料無しで大丈夫✌😄との事だったので…— たまこ (@gyokuyo_fusyo18) 2025年10月18日
需要あるか分かりませんが貼りますw
ネットワークプリントのアプリを入れて、画像を登録しファミマかローソンでシール印刷を選択して刷ってください🤗✨
(シール加工2L:300円)
切り込みはないので各自切ってください🙇 pic.twitter.com/QKDJRtuPlo
恐らく人類史上初のナウル共和国型Nゲージジオラマ作ってんですが、走らせるのが楽しくて一向にすすまないんですが、、どうしたらいいでしょうか？ pic.twitter.com/n5G2kVX0yl— HIROYUKI A 銚子電鉄マーケティング室（甲式） (@HIROYUKIMKDCDK) 2025年10月19日
タイ王国で日本が製造元の白い粉が大量に出回り— MOTO中尉@🇯タイ在住・時事解説系バイクYoutuber 🇹 (@JGSDF_YTS_X7) 2025年10月19日
タイ国民の殆どが日々過剰摂取し
もうこの結晶なしでは生活が成り立たず社会問題になっている😆 pic.twitter.com/IVGJVIGFyI
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
未来予想ではなく、未来に介入するための科学『数理モデルはなぜ現実世界を語れないのか』: わたしが知らないスゴ本は、きっとあなたが読んでいる
何も対策をうたなかったら〈選択問題〉によって崩壊する可能性が高い保険市場をどのように成立させるのか──『ヤバい保険の経済学』 - 基本読書
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
自民・高市早苗総裁、首相確実に 自・維連立樹立で20日合意へ 維新は入閣せず閣外協力 - 産経ニュース
今から東京へ向かい、連立政権樹立の合意を致します。高市新総裁と共に、日本の未来へ向け、政治を前へ進めていきます。党からみてリスクがあるのは承知しています。ただ、誰かがリスクをとらなければ、閉塞した日本、道は開かれません。日本の為、公約実現の為、社会を前進させる為、一歩前へ進みます— 吉村洋文（大阪府知事） (@hiroyoshimura) 2025年10月20日
自由民主党との政策協議の全てが整い、本日正式に連立合意がなされました。— 藤田文武(日本維新の会 共同代表) (@fumi_fuji) 2025年10月20日
明日の首班指名選挙では1回目から「高市早苗」と書くことも両院議員総会にて了承されました。
このあと18時より、高市早苗総裁と吉村洋文代表との合意書締結式を行います。
↓
2025年10月20日(月) 藤田文武共同代表…
自民・維新 連立政権樹立で正式合意 高市総裁と吉村代表が文書に署名 合意書の内容は | NHKニュース | 首相指名選挙、国会、選挙
あの日、維新・吉村氏は万博会場にいなかった…国民・玉木氏「自民と協議していたのかな」 - 産経ニュース
高市早苗氏、村山富市首相に「先の大戦、勝手に謝っては困る」 1年生議員のときに追及 - 産経ニュース
「誤解を招く」ガザのドキュメンタリー 英BBCに制裁 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
トランプ氏、ウクライナに領土割譲要求 会談でゼレンスキー氏を罵倒 [トランプ再来]：朝日新聞
消えるハチミツ国際賞 「ハニーロンダリング」不正横行 - 日本経済新聞
「『NHK ONE』は、妥協の産物」 なぜ時代に逆行するサービスが生まれたのか 「現場の記者のモチベーションは低下している」 | デイリー新潮
「資源国に頭を下げる」政策に終止符を 高市氏が考えるエネルギー論 | 毎日新聞
米大統領、ゼレンスキー氏に領土割譲迫る トマホーク供与拒否＝関係筋 | ロイター
大阪・ミナミのクボタ本社跡にアリーナ 府内最大級の1万人超 - 日本経済新聞
ロシア側要求の受け入れ迫る トランプ氏、ゼレンスキー氏に―報道：時事ドットコム
富士山噴火に備え、３００年前の「宝永噴火」で埋没した家屋の発掘作業も…被災状況確かめる調査へ : 読売新聞
「国立大生が外資大きく」 参政代表、税金投入に疑問 | NEWSjp
暇空茜が太田啓子弁護士を訴えた名誉毀損訴訟で全面勝訴しました - 武蔵小杉合同法律事務所
全国27市区町村で外国人比率10％超 箱根町など1年で7増、最高は北海道占冠村36％ 「移民」と日本人 - 産経ニュース
保育士育てる短大、募集停止相次ぐ 保育園「社会を支えられない」：朝日新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【プロセカ感謝祭5thで発生した祝い花(フラスタ)の未設置問題について】— またたき (@mattk_108) 2025年10月19日
10/18(土),19(日)に開催されたイベントにフラスタを贈りましたが、1日目は未納、2日目は納品されたものの状態が明らかに依頼内容と異なっていました。
当方の対応を含めた流れをご説明いたします。(リプ欄に続きます) pic.twitter.com/zcADXqDVl9
Flosta社に発注された僕の描いたウマ娘のフラスタですが、会場に設置されていないそうです— 柳生もっぴー｜ウマ娘お絵かき (@tyoroi) 2025年10月19日
探していただいたみなさま、申し訳ありませんでした
昨日時点だと設置対応していただけるとのことだったのですが
ツラくて今は言葉にできません
申し訳ありませんでした#ウマ娘6th https://t.co/nE5on2vbCJ
すごい、ウマ娘の納品漏れには「事故」で説明していたのにプロセカには「現場が混乱して納品漏れを起こした」としっかり説明した上で、仕様と全く違うものを納品している。さらに返金については濁している。ウマ娘と同日のプロセカ納品漏れは「事故」ではなかったことがわかってしまった。 https://t.co/WEoK6NfpSR— ぽん。(ぽん。レノン) (@Uma_pong) 2025年10月19日
今回のライブにて出させていただく予定だったフラスタについてのご報告です。— ムゥ (@mayapilove) 2025年10月19日
ライブの楽しい雰囲気を壊すような内容を話してしまい申し訳ありません。
ですが、私一人で抱えるにはあまりに大きすぎる問題であるため、お話させてください。 pic.twitter.com/lOCsoQy391
ウマ娘6thのフラスタ騒動さ…頑張って修復したんだろうけど初日に間に合わなかった上にこんな雑にデザイン変更されてるのあんまりすぎんか？— とり (@putyourhandup0) 2025年10月19日
#6thバーチャルフラスタ会場 pic.twitter.com/YinqfkOOmD
個人で同人グッズとしてパネル作ってる身としてはFlostaの言ってることは高確率で嘘だと思うゾ…。おそらく輸送事故自体が存在しない。パネルって発泡素材にシート貼ってるから何かが当たったら凹みや傷がつきやすいし尖ったもんなら簡単に穴が開く。でも今回トラブったフラスタのパネルは皆綺麗。は？ https://t.co/Jy2tLGUSxL— とりゅう錦野 (@Toryunishikino) 2025年10月19日
Flostaの公式サイトみたらTwitterに被害報告が出てるようなフラスタは7万から10万かかる— ペリパトス (@peripatosu) 2025年10月20日
それで実際に納品されるのは骨組みとパネルに毛が生えた程度の造花
公式で推奨されてる業者でこの有様ってオタクが客として舐められてる証拠だよな pic.twitter.com/jH82EVmE6b
プロセカはFlostaを介さないとフラスタを贈れないのに会場未納の依頼者に連絡メールすらしていないのか…— 蒼伊図書頭 (@kimyo1557) 2025年10月18日
ウマ娘だけ連絡するのは意味が分かりませんね。
どちらの公式も推奨業者として斡旋した責任もあるので認定取り消ししないと駄目でしょ。
今後の祝花受入れ辞退にまで繋がりそうで嫌だな。 pic.twitter.com/6ckVYiZGDU
成人向け同人声優になった経緯— 彩夢ひな ʚ🐣ɞ🍼 (@Hina_ayame_vo) 2025年10月17日
エッチな動画見てたら230万詐欺られる
(振り込め詐欺)
↓
帰省中、身内にクレジットカードと通帳を盗まれて100万盗まれる
↓…
宿泊先のホテルの部屋で体調不良にならないために、いつもエアコンのフィルターの汚れを確認する「こんなんで空調回したら肺炎になるわ」 - Togetter
法事に参列した女の子のネイルがあまりに可愛かったので「素敵やね～」と言ったら隣にいたその子の母親に「すみません！次から気をつけます！」と謝られた - Togetter
知らない町で知らない喫茶店を見つけ、中身を知らない日替わりランチを注文してドキドキしながら待っている - Togetter
日本の衛生環境と概念は、アジアどころか世界レベルで異常だと思う…そしてそれを日本人は知らない「“穢れ”の概念が強いからだと思ってる」 - Togetter
「大人は哺乳瓶で牛乳を飲むことができるのか？」気になってたのでやってみた→待って待って待って！！！むずすぎる！！！！ - Togetter
今朝の北海道新聞の日高版に弊社社長のインタビューが掲載されました！— 門別牧場 (@team_mombetsu) 2025年10月18日
ザロイヤルファミリーのドラマ化によって広い意味での「競馬」だけでなく、生産・育成牧場にもスポットが当たるのはとても喜ばしいことです🐎✨#日高 #馬産地 #サラブレッド #競走馬 #牧場の日常 #門別牧場 pic.twitter.com/08fvDMKgmt
『どうやら僕はお惣菜を売る天賦の才があったらしい』起きたできごとが異才で草「無意識の工夫があるはず」 - Togetter
クレカの特典で恩恵を受けるのは高所得者層 その仕組みを実際に支えているのは誰なのか - CNN.co.jp
平成22年の映像を見て、最近やっと2010年前後が一昔前だと実感できるようになった「人の服装、顔立ちとかがなんとなく一昔前って感じする」 - Togetter
「二度と使いたくない」乗り換え駅、理由とともにどうぞ→渋谷駅、秋津駅、足柄駅…「いや君ら別の駅でしょ？」とツッコみたくなる駅が恨み節つきで集結 - Togetter
妻が東京に馴染めなかった理由「ランチ会で夫の職業と車種を発表、ママ友の服が被らないよう調整」など→「東京は大変」「東京ではなくそのコミュニティが特殊なのでは？」 - Togetter
文章を書く人はみんな肝に銘じてくれ pic.twitter.com/zXV8ssfWnB— いしかわゆき（ゆぴ） #ゆる時間術 発売中！ (@milkprincess17) 2025年10月19日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
#マチアソビ #lemonolis— 民安ともえ(Vtuberたみー)🐰🌙新Live2D&真3Dお披露目LIVE&マチアソビお疲れ様！ (@tammy_now) 2025年10月20日
今回使用させていただいたLED、Le・monolis（モノリス）ですが
野外でも持ち運べる！
トラス組まなくても自立する！
明るいところでもくっきり発色！
キャスター付きの方ならイベント中動かせる！
2mまでキャラが直立出来る大画面LED！… https://t.co/DC3KwIIa2t pic.twitter.com/gHx6wxbdfG
【日本語訳全文】Kent Beck氏 基調講演：開発生産性測定のトレードオフ「グッドハートの法則」はもっと悲観的に捉えるべきだった・前編 - Findy Tech Blog
【特集】Intel NPUってタダの飾り？使われてるの？AI機能/ソフトをいろいろ試してみた - PC Watch
メルカリ迫俊亮・執行役員「任天堂Switch2、出品禁止にすべきだった」 - 日本経済新聞
無印良品、ECサイト停止 アスクルのシステム障害が影響 - 日本経済新聞
アクスルでシステム障害 無印良品・ロフトも通販停止 ランサムウエア被害相次ぐ | NHKニュース | サイバー攻撃、IT・ネット、小売業
Windows 11、AIエージェントになる キーボード・マウス・AIとその先の競争【西田宗千佳のイマトミライ】-Impress Watch
【結論】TypeScriptの型定義はtypeよりinterfaceを使うべき理由
OneDrive「自動で“全て”のバックアップ取ってあげる！あっ、無料分は5GBまでだから課金してね！」私「いやいらんし…削除」OneDrive「元データ消えたよ」 - Togetter
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
#野沢雅子— 青二プロダクション【公式】 (@aoni_official) 2025年10月18日
【News】
この度、弊社所属俳優・野沢雅子が、2025年度文化功労者に選出されましたことをご報告申し上げます。
平素よりご支援いただいております関係者の皆さま、そして応援してくださるファンの皆さまに、心より御礼申し上げます。
◼野沢雅子コメント… pic.twitter.com/l972Ml8EIc
ハロウィンの準備 pic.twitter.com/EjgDN39WVX— メタこ@固定に委託先 (@metakobot) 2025年10月19日
徳島空港着！— 矢野トシノリ@【10/18,19マチ★アソビ出展】 (@hosimaki) 2025年10月20日
徳島楽しかったですー！！ pic.twitter.com/oZDO06Jei9
ガンダムWの５人描いて言われたから描いたよ！ えらい(適当) pic.twitter.com/flrnBGMsob— 横田守 mamoru yokota 半死半生 (@yokotamamoru) 2025年10月19日
描いた— らる・ぶらん (@hakumai_0807) 2025年10月19日
多分今の乃々はボケにノリノリで乗ってくる https://t.co/mKwt7fvJWj pic.twitter.com/iR2MclJSu4
キミよいつかトリコになって— おたふく (@untique_) 2025年10月16日
私をいつでも見つめてプリーズ pic.twitter.com/0zzmo5810h
https://t.co/it3Q1AE11f pic.twitter.com/HHW8s4TeQb— あみこ (@AMIk0824) 2025年10月20日
女流タイトル白玲戦、西山朋佳白玲がタイトル防衛…福間香奈女流六冠にシリーズ４勝２敗 : 読売新聞
西山朋佳白玲が福間香奈女流六冠を破って3連覇 あと1期で棋士資格 [石川県]：朝日新聞
西山朋佳白玲「満身創痍でやってきた」 防衛後会見・一問一答 | 毎日新聞
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
郷ひろみのライブに行ったら30分の休憩入るしMC中に客が倒れ「お医者様はいらっしゃいませんか」タイム突入→ファンの年齢層の高さを実感した - Togetter
◆新商品（衣・食・住）
漫画『暁のヨナ』×著書の故郷のお酒！＜音楽＞を聴かせた新商品「音酒 feat. Akatsuki no Yona 」予約受付開始！
