2025年10月20日 20時00分 メモ

アメリカ国内製の初のBlackwellチップウエハーをNVIDIAとTSMCが公開、TSMCアリゾナ工場で製造



NVIDIAが、自社のチップ「Blackwell」をアメリカの工場で量産し始めたと発表しました。Blackwellは記事作成時点でNVIDIAの最先端チップであり、このような製品がアメリカで製造されるのは初めてのことです。



The Engines of American-Made Intelligence: NVIDIA and TSMC Celebrate First NVIDIA Blackwell Wafer Produced in the US | NVIDIA Blog

https://blogs.nvidia.com/blog/tsmc-blackwell-manufacturing/



From Groundbreaking to Game-changing: NVIDIA Blackwell Volume Production Celebration at TSMC Arizona - YouTube





Nvidia begins volume production of Blackwell chips in TSMC’s Arizona fab - SiliconANGLE

https://siliconangle.com/2025/10/17/nvidia-begins-volume-production-blackwell-chips-tsmcs-arizona-fab/



NVIDIAは台湾のファウンドリであるTSMCに製造を委託し、アメリカのアリゾナ州フェニックスにある工場でBlackwellチップの量産を始めました。





アメリカでは半導体製造支援・科学法(CHIPS法)による半導体企業への多額の投資が行われています。TSMCも以前からその恩恵を受けてアメリカに工場を新設し、AppleやAMDといった大手テック企業向けのチップ製造を任されていました。



さらに、トランプ大統領が自国での半導体製造を推し進めたことで、アメリカ国内で半導体を製造する機運が高まっています。



TSMCのアメリカ工場製チップは台湾製チップより割高だがすでに2027年後半まで予約でいっぱい - GIGAZINE





NVIDIAのジェンセン・フアンCEOはTSMCの工場を視察し、「近年のアメリカの歴史において、最も重要な半導体が、ここアメリカ国内の最先端工場であるTSMCによって製造されるのは、まさに初めてのことです」と述べました。





TSMCのレイ・チュアンCEOは「アリゾナへの進出からわずか数年でアメリカ製Blackwellチップを初出荷できたことは、TSMCにとって最高の出来事です」と述べました。

