アメリカ国内製の初のBlackwellチップウエハーをNVIDIAとTSMCが公開、TSMCアリゾナ工場で製造
NVIDIAが、自社のチップ「Blackwell」をアメリカの工場で量産し始めたと発表しました。Blackwellは記事作成時点でNVIDIAの最先端チップであり、このような製品がアメリカで製造されるのは初めてのことです。
The Engines of American-Made Intelligence: NVIDIA and TSMC Celebrate First NVIDIA Blackwell Wafer Produced in the US | NVIDIA Blog
https://blogs.nvidia.com/blog/tsmc-blackwell-manufacturing/
From Groundbreaking to Game-changing: NVIDIA Blackwell Volume Production Celebration at TSMC Arizona - YouTube
Nvidia begins volume production of Blackwell chips in TSMC’s Arizona fab - SiliconANGLE
https://siliconangle.com/2025/10/17/nvidia-begins-volume-production-blackwell-chips-tsmcs-arizona-fab/
NVIDIAは台湾のファウンドリであるTSMCに製造を委託し、アメリカのアリゾナ州フェニックスにある工場でBlackwellチップの量産を始めました。
アメリカでは半導体製造支援・科学法(CHIPS法)による半導体企業への多額の投資が行われています。TSMCも以前からその恩恵を受けてアメリカに工場を新設し、AppleやAMDといった大手テック企業向けのチップ製造を任されていました。
さらに、トランプ大統領が自国での半導体製造を推し進めたことで、アメリカ国内で半導体を製造する機運が高まっています。
TSMCのアメリカ工場製チップは台湾製チップより割高だがすでに2027年後半まで予約でいっぱい - GIGAZINE
NVIDIAのジェンセン・フアンCEOはTSMCの工場を視察し、「近年のアメリカの歴史において、最も重要な半導体が、ここアメリカ国内の最先端工場であるTSMCによって製造されるのは、まさに初めてのことです」と述べました。
TSMCのレイ・チュアンCEOは「アリゾナへの進出からわずか数年でアメリカ製Blackwellチップを初出荷できたことは、TSMCにとって最高の出来事です」と述べました。
・関連記事
TSMCがアメリカの半導体工場に15兆円を投資するとトランプ大統領が発表 - GIGAZINE
TSMCがAIチップ「Blackwell」製造でNVIDIAと協議中との報道、アメリカの新工場で2025年初頭にも生産開始か - GIGAZINE
NVIDIAのジェンスン・フアンCEOがTSMC創業者らと「夜市」で会食したことが判明 - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in Posted by log1p_kr
You can read the machine translated English article NVIDIA and TSMC unveil first US-made Bla….