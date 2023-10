繰り返された市町村合併により市町村の範囲や名称がどのように変わったのかがわかる「市町村変遷パラパラ地図」レビュー

・関連記事

江戸時代の古地図を現代風にしたマップ「れきちず」であちこち探索してみた - GIGAZINE



江戸開府以前から昭和後期までの貴重な古地図をブラウザで見まくることが可能な「ゼンリンバーチャルミュージアム」 - GIGAZINE



古地図や聖地巡礼マップを現代地図と重ね合わせて表示し町歩きできる「Maplat」 - GIGAZINE



「自分の出身地で一番有名な人」などがわかる土地ごとの最も有名な出身者を視覚化したマップ「Notable people」 - GIGAZINE



地震約60万件の震源の位置をマップ上に示す「Japan EQ Locator」 - GIGAZINE



温暖化で海面上昇するとどこが水没するか一発で分かる地図「Flood Maps」レビュー、未来の日本の海岸線はどうなっているのか? - GIGAZINE



世界の国の本当の大きさを地図上で簡単に比較できる「The True Size Of ...」 - GIGAZINE



2023年10月20日 19時00分00秒 in レビュー, ネットサービス, 動画, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.