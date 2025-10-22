2025年10月22日 18時17分 ヘッドライン

2025年10月22日のヘッドラインニュース



2025年10月23日(木)の22時から、Nintendo Switch 2で発売予定のゲーム「カービィのエアライダー」の情報を発信する「カービィのエアライダー Direct 2」が配信されます。



カービィのエアライダー Direct 2 2025.10.23 | 任天堂

https://www.nintendo.com/jp/nintendo-direct/20251023/index.html



放送時間は約60分を予定しているとのこと。「カービィのエアライダー」のディレクターであり、「カービィのエアライダー Direct 2」のMCでもある桜井政博さんは「長くない…??」とコメントしています。





なお、前回の「カービィのエアライダー Direct」は以下から見ることができます。



カービィのエアライダー Direct 2025.8.19 - YouTube





「カービィのエアライダー」は2025年11月20日(木)発売。価格はパッケージ版が税込8980円、ダウンロード版が税込7980円です。



Amazon.co.jp: カービィのエアライダー -Switch2 【Amazon.co.jp限定】特典 オリジナルネックストラップ(IDカードホルダー付き) : ゲーム





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

レンタルなんもしない人のネタ投稿「4分33秒」がガチ勢による怒られ発生…だがその状況が「4分33秒」的という見方も - Togetter



















◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

ウナギが陸上で「狩り」、東京大学が発見 虫やトカゲ食べる - 日本経済新聞



アイスランドで3匹の蚊を発見 「最後のとりで陥落」 温暖化影響か：朝日新聞



植物の葉緑体で"逆変換"酵素を発見 ～ 光合成やストレス応答の理解・応用に新たな道 ～｜新着情報：プレスリリース｜国立大学法人 山形大学



超伝導体を用いた熱ダイオードを開発｜記者発表｜お知らせ｜東京大学大学院新領域創成科学研究科



〔2025年10月21日リリース〕G4結合タンパク質を分解する新分子「G4L-PROTAC」を開発 ～がんや感染症の新しい創薬アプローチに期待～ | 2025年度 プレスリリース一覧 | プレスリリース | 広報・社会連携 | 大学案内 | 国立大学法人 東京農工大学



光で分解可能な高分子を開発 ―配列制御と後修飾反応によるケトン骨格の周期的導入― — 京都大学 工学部・大学院工学研究科



(研究成果) 世界各地から収集したイネ遺伝資源「NARO Open Rice Collection (NRC)」の整備とゲノム情報の公開 | プレスリリース・広報



産総研：道路陥没リスクの早期発見に向けた光ファイバーによる地盤モニタリング手法を実証



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

石破氏 首相官邸をあとに 「職員 与野党 国民に心より感謝」 各閣僚は最後の会見 小泉農相、中野国交相ら | NHKニュース | 国会、選挙



【速報】「湖の底に人がいる」北海道・支笏湖に潜っていたダイバーから通報 HTB北海道ニュース



自民・高市早苗氏を首相に選出 女性の就任は憲政史上初めて | 毎日新聞



「逃げたら勝ち」「金払えば」 やりたい放題の暴走モペットに怒り心頭 | 毎日新聞



工期に追われ「短絡的な」放火、投資額・数十億円の半導体関連工場は改修再開のめど立たず…うなだれる被告：地域ニュース : 読売新聞



村上誠一郎氏、総務相退任会見で男泣き「自分を律する姿勢、地方も中央も欠けている」 - 産経ニュース



令和7年10月21日 内閣総辞職に当たっての内閣総理大臣談話 | 総理の指示・談話など | 首相官邸ホームページ



応仁の乱勃発の地で40年ぶり井戸水湧く 京都・上御霊神社 | 毎日新聞



「女の時代」の矛盾を体現する高市氏 保守がガラスの天井破った理由 [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）]：朝日新聞



生活保護費423万円を不正受給した疑い フィリピン人の女を逮捕 香川 | KSBニュース | KSB瀬戸内海放送



退職代行「モームリ」運営会社に警視庁が家宅捜索 弁護士法違反の疑い 違法に弁護士にあっせんし紹介料受け取ったか | TBS NEWS DIG (1ページ)



「退職代行モームリ」を家宅捜索、報酬目的で弁護士紹介疑い 警視庁 - 日本経済新聞



警視庁が「退職代行モームリ」を捜査 報酬目的に弁護士あっせん容疑：朝日新聞



弁護士資格がないのに、退職する会社側との法律的な交渉を第三者に有償で取り次いでいた可能性があるとみて、警視庁は資料を押収して詳しく調べる方針だ。捜査関係者への取材でわかった。



退職代行「モームリ」運営会社を捜索 弁護士法違反疑い 警視庁 | NHKニュース | 東京都







「退職代行モームリ」への家宅捜索 容疑となった「非弁行為」とは：朝日新聞



退職代行「モームリ」を警視庁が捜索、報酬目的で顧客を弁護士に紹介した非弁行為容疑 : 読売新聞





退職代行「モームリ」弁護士から紹介料を受け取った疑いで警視庁が家宅捜索、業務がモームリに「ブラック企業にも乗り込んでほしい」 - Togetter



北朝鮮ミサイル 専門家分析 “APEC前に存在感示すねらい” | NHKニュース | 北朝鮮 ミサイル、北朝鮮情勢



NY金先物250ドル安、過去最大の下げ 巻き戻す「ゴールドラッシュ」 - 日本経済新聞



都営大江戸線延伸、開業40年以内に黒字化試算 設定条件開示せず依然不透明 | 日経クロステック（xTECH）



タダで名乗れない「なみえ焼そば」…売り上げ２・５％徴収、町商工会「ＰＲ資金に」 : 読売新聞



「これから大変だろうな」 高市政権に少数与党の現実…際どい票差の首相指名選挙 - 産経ニュース



参院の独自性 チームみらい安野氏2票、社民・保守各1票の謎を解く | 毎日新聞



ＥＵ、エタノールの「発がん性物質」指定検討 手指消毒に影響＝ＦＴ | ロイター



国民民主・小林さやか氏、参院決選投票で「高市氏」 「間違えた」と釈明、党が厳重注意 - 産経ニュース



インタビュー：高市新政権、「なんちゃって連立」で変わる政策決定プロセス＝東大・牧原教授 | ロイター



高市首相「韓国のり大好き、コスメも使っている」 日韓関係の悪化懸念に | ロイター



読む政治：高市政権、急ごしらえ多難の船出 自維連立の陰に渦巻く「打算」 | 毎日新聞



エプスタイン事件告発者の回顧録発表、トランプ氏との関係に再注目 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



フランス サルコジ元大統領 パリの刑務所に収容 | NHKニュース | フランス



難民認定申請者が10歳女児を性的暴行と報道、抗議デモ暴徒化で6人逮捕 アイルランド 写真5枚 国際ニュース：AFPBB News



米ロ首脳会談、「近い将来」予定なし 米当局者 - CNN.co.jp



【速報】首相、厚労相に労働時間の規制緩和検討指示|47NEWS（よんななニュース）



「永田町の回転寿司は、一度取り損なうと回ってこない」立民・野田氏、国民・玉木氏に忠告 - 産経ニュース



高市早苗首相、労働時間規制の緩和検討を指示 厚生労働相らに - 日本経済新聞



国民・小林氏「頭が真っ白に」 決選投票、間違って高市氏に | 毎日新聞



労働規制緩和検討求める 厚労相への指示書で首相|47NEWS（よんななニュース）



村上前総務相「民主主義が危ない」 幹部職員前に泣きながら訴え | 毎日新聞



田原総一朗氏の「あんなやつは死んでしまえ」発言、次回放送で謝罪の予定…ＢＳ朝日が厳重注意 : 読売新聞



高市早苗首相の所信表明案、社会保障改革で超党派の国民会議「給付と負担議論」 - 日本経済新聞



高市首相、労働時間規制緩和の検討を指示 働き方改革後退の懸念も | 毎日新聞



初入閣の松本文科相 過去に「南京事件はデマ」とする映画に賛同 | 毎日新聞



抹茶が世界的ブーム 古くからの宇治の茶商は需要急増にどう対応 - BBCニュース



【独自】副大臣に裏金議員起用へ 旧安倍派、政務官含め7人|47NEWS（よんななニュース）



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）



フワちゃん

「お前は偉くないので、死んでくださーい」

→番組降板/実質芸能界引退



田原総一朗

「あんな奴は死んでしまえと言えばいい」

→厳重注意



基準がどこにあるのか、ぜひ教えてほしい https://t.co/aHnrVYK2yA — ペンタゴン (@76Pentagon_71) 2025年10月21日





縁もゆかりもない山形へ移住して7年半



大変なことがたくさん



紆余曲折して



徐々に環境や農業にも慣れて



田舎最高！！

空気と水おいしすぎる！！

住み心地良い！！

もう都会には戻れない！！



そう思っていた矢先に



家の前に熊が出ました…



終⁰制作・著作⁰━━━━━⁰ ⓃⒽⓀ — ぐらちゃん (@kumatora2) 2025年10月20日



「飲食業には致命的なロイヤリティ」福島県浪江町の「なみえ焼そば」商標登録の影響で、昔から提供していた店が名称変更することに - Togetter



マリア・テレジアが毎日7～8杯飲んだというハプスブルク家の特製スープ、手間のかけ方が尋常じゃなくて「スープのガワを被ったエナドリ」みたいな超濃厚な味らしく興味をそそる - Togetter



スイートポテトを作っていた夫が「芋が50g余った」と言うので「？全部使わないの？」と聞いた→その答えから、夫の作るお菓子が美味しい理由と自分のズボラさに気づいた話 - Togetter



今朝、強盗に鍵をこじ開けられそうになり、家に入られかけた… 偶然夜更かししていて対処できたので事なきを得たが、いつもであれば寝ている時間だったので危なかった - Togetter



◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

やさしいClaude Skills入門 | ドクセル



ちょっと炎上してる「炎上展」行ってきた 意外と楽しかった、けれど……（1/2 ページ） - ITmedia NEWS



ロフトネットストア 物流障害によるサービス影響のお知らせ



日頃よりロフトをご愛顧いただき、誠にありがとうございます。



現在、ロフトネットストアでは物流障害の影響によりご利用を停止いたしております。再開の予定は未定となっております。



【追記あり】電車内の広告からQRコードを読み取ったらよくわからんPDFに飛ばされた「フィッシング詐欺のこともあるから安易に読み込まないほうがいい」 - Togetter











Next.js 16 | Next.js



背景には“日本ならではの地図事情”が？ あのGoogleと老舗デジタル地図会社が資本業務提携に至った経緯とは【地図と位置情報】 - INTERNET Watch



ナイジェリア裁判所、ティックトッカー男女に結婚命令 キス動画拡散受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News



誰も作らなかったレンタルパソコンソフト屋一覧、ついに公開！(地下ゲーム考古学 番外編) ｜吉野@連邦(renpou.com)



左派ＳＮＳにアカウント開設 トランプ米政権、挑発投稿連発：時事ドットコム



設立3ヶ月でメンバー数9,000人超──大規模AIコミュニティを支える“やらないこと” - Findy Media | IT/Webエンジニアの転職・求人サイトFindy – GitHubからスキル偏差値を算出



Introducing Galaxy XR | Samsung - YouTube





Unboxing Galaxy XR | Samsung - YouTube





◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）

2ch名人 関西将棋会館の固定資産税免除、遺法だとして住民訴訟を提起



魔法の姉妹ルルットリリィ｜オフィシャルサイト











カオスなスケボーゲームskate.ゆっくり実況はじめました。４ - ニコニコ動画





漫画家・佐乃夕斗先生がPCを更新したら漫画用の素材が全て消滅→8時間半に及ぶ有識者のサポートで無事に素材が復活するまでの過程が完璧すぎるのだが、どうして名前だけおかしいんだ - Togetter









[拡散希望]

「解読」「調合」「処方」言語解読パズルゲーム『トルービズの秘薬師』のストアページを公開しました！発売日は 11月7日(金) です。薬師となって、患者に正しい？ポーションを調合するゲームです！

ウィッシュリスト登録お願いしますすー！！

Steam ストアページhttps://t.co/bEZVe2e25Z pic.twitter.com/yfKZuWwZUJ — kinjo (@Yutaka_Kinjyo) 2025年10月21日







『ポケモンXY』には家族に先立たれた孤独なおじいさんにポケモンを預けるイベントがあって、殿堂入り後に尋ねるとその人はいなくなっている「心が抉られた」 - Togetter



当社所属ライバー「甲斐田晴」に対する極めて悪質な誹謗中傷行為・荒らし行為等への対応結果について | ANYCOLOR株式会社(ANYCOLOR Inc.)



また、当社は、今後、このような悪質な誹謗中傷行為・荒らし行為等が発生することを未然に阻止する目的で、裁判上の和解の条件として、対象者に対する書面での意識調査を実施いたしました。



今回、このように対象者に対する意識調査を実施するに至った趣旨は、悪質な誹謗中傷行為や荒らし行為などが後を絶たない現状を踏まえ、これらの行為がなぜ発生してしまうのか、その根本的な原因や背景を当社として多角的に理解することが、誹謗中傷行為等への効果的な対策を講じていくうえで不可欠であると考えた点にあります。



なお、今回の意識調査の結果は、今後の誹謗中傷行為等の抑止のため、皆様へ公表することについて対象者からの承諾を取り付けております 。



今回の意識調査の結果の公表を通じて、回答結果に現れた対象者自身の内面にある動機・心理状態、過去の経験・環境等、対象者が誹謗中傷行為等を行ってしまうに至った原因・背景及び誹謗中傷行為等の結末を、多くの方々にもご認識いただき、ひいては、大きな社会問題である誹謗中傷行為等の根絶に向けた意見形成の一助となることを期待しております。



トレース＝「著作権侵害」なのか？ 江口寿史さん巡る疑惑、福井弁護士に聞く線引きのヒント（1/2 ページ） - ITmedia NEWS



【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『カタマリイズム』 花譜 - YouTube





槍とオウムガイをご紹介！【マインクラフトライブ 2025年9月】 - YouTube





ニンテンドー ゲームキューブ Nintendo Classics 追加タイトル [2025年10月30日] - YouTube





【SONIC & FRIENDS】冬のオーストラリア・パースの旅 - YouTube





『SHINOBI 復讐の斬撃』 x Tee Lopes 特別DJセット映像 - YouTube





『SHINOBI 復讐の斬撃』 YDB “The Path Just Begun” Trailer (Radio Edit) - YouTube





劇場先行版「ゴールデンカムイ』公開記念！巨大お祝いメッセージ広告 タイムラプス映像 - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】島根ビジュアルSpecial動画 - YouTube





『FGO 藤丸立香はわからない』S3・第１４話「巨大を求める気持ちは…」 なぞまるQ解答編 - YouTube





◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

卒業証明書「１９・３秒見せます」…次期市長選不出馬表明の市長が「Ｍ―１」２回戦を突破 : 読売新聞



ライブハウスのドリンク、目の前で缶開けて紙コップに半分注いだりとか、高い安い以前の『商売舐めてる』のは勘弁して欲しい - Togetter



土俵の「女人禁制」…女性首相誕生で大相撲の伝統どうなる 「要望あれば検討するかも」 - 産経ニュース



元TOKIO・城島茂さんがNHKの「東北の米作り」特集番組にゲスト出演するんだけど、紹介文が農家の人すぎる「福島で20年以上米を作ってきた」 - Togetter



【ＬＬＰＷ－Ｘ】神取忍「神がかってるお米なんだよ！」 11・14自ら田植えした〝神取米収穫祭〟開催 | 東スポWEB



【ＷＷＥ】アスカ＆カイリ・セイン 顔面負傷のリア・リプリーを嘲笑「ええ気味やな」 | 東スポWEB



国分さん、人権救済申し立てへ 日テレ対応の瑕疵を主張：東京新聞デジタル



国分太一が日テレの「人権侵害」を訴えることが判明！ 「ハラスメント行為について誘導的に聴取された」「謝りたい気持ちを踏みにじられた」 | デイリー新潮



男子バレーのプリンス 髙橋藍（24）は超肉食だった！インフルエンサーuka.と人気No.1AV女優・河北彩伽に二股スパイク【スクープ撮】 | 週刊文春



◆新商品（衣・食・住）

トマト酸辣湯麺vsカラ玉味噌ラーメン｜株式会社イートアンドホールディングス



【予告】大粒の天然いくらをドーンとのせた丼ぶりを召し上がれ！売切御免！なか卯が「天然いくら丼」を今年も販売

