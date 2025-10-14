2025年10月14日のヘッドラインニュース

2025年10月14日 18時42分 ヘッドライン

ヤクルトが「最大の乳酸飲料/乳酸菌飲料ブランド(最新年間売上)」としてギネス世界記録に認定されました。これに伴い、2025年11月上旬から「New ヤクルト」と「New ヤクルト 糖質・カロリー50％オフ」のギネス世界記録認定記念パッケージ版が順次展開されることが決定しました。



ヤクルト ギネス世界記録™認定特設サイト

https://www.yakult.co.jp/guinness/2025/



「New ヤクルト ピーチ味」を期間限定で発売

(PDFファイル)https://www.yakult.co.jp/company/news/file.php?type=release&id=175996462346.pdf



さらに、ギネス世界記録認定とヤクルト創業90周年を記念して「New ヤクルト ピーチ味」が2025年11月10日～2026年3月末の期間限定で販売されます。ピーチ味のヤクルトは中国、ヨーロッパ、ブラジルでも販売されており、甘さ控えめな味付けに仕上がっているそうです。





◆ネタ（メモ・その他いろいろ）

競輪場でミニ四駆を駆る - ニコニコ動画





ミニ四駆「水セクション」の動画 - ニコニコ動画





◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）

遺伝子と腸内細菌の相互作用を日本の研究で確認 | 理化学研究所



慢性便秘症に新たな突破口 ～排便をつかさどる脳中枢の仕組みを世界で初めて解明～（病態制御内科学分野 小川 佳宏主幹教授、九州大学病院 田中 義将助教、大学院医学系学府 佛坂 孝太） | 研究TOPICS | 九州大学 医学部・大学院医学系学府・大学院医学研究院



イオンゲルとグラフェンで、機械学習の計算を劇的に省力化できる AIデバイスを実現～エッジAI向け省エネ技術として期待～｜東京理科大学



VRヘッドセットの使用でドライアイが生じにくくなる可能性 – Global Research Center (GRC) 早稲田大学 研究活動



地球が「新たな現実」に突入、気候に関する最初の転換点への到達で 報告書(1/2) - CNN.co.jp



◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）

トランプ氏、ノーベル平和賞受賞ならず 八つの戦争解決と主張も | 毎日新聞



最期の一口にガリガリ君を 終末期患者の「救いの神」 学会も表彰 [埼玉県]：朝日新聞



ノーベル平和賞にベネズエラのマチャド氏 反体制派の中心人物 - 日本経済新聞



石破茂首相、戦後80年の所感発表 「無責任なポピュリズム」に警鐘 - 日本経済新聞



石破首相 戦後80年にあたり所感を発表 | NHKニュース | 戦後80年



【動画】石破茂首相が戦後80年所感を公表「平和国家の礎が一層強化されていくと信じる」【全文】 - 産経ニュース



石破首相「戦後80年所感」で言及した斎藤隆夫氏の「反軍演説」 帝国議会で軍部らを批判 - 産経ニュース



アサヒグループHD 工場再開もシステム復旧めど立たず 影響拡大 | NHKニュース | サイバー攻撃、小売業、IT・ネット



万博の運営費は黒字？/国費に付け替え 実際は大赤字



ロシア軍、インフラ攻撃激化 ゼレンスキー氏「混乱と圧力」目的 写真2枚 国際ニュース：AFPBB News



庭で無防備に眠るクマ… 全国初「緊急銃猟」許可の後に発砲した瞬間 | 毎日新聞



【分析】トランプ氏にノーベル平和賞受賞の可能性がある理由 - CNN.co.jp



自民税調会長に小野寺氏就任へ 宮沢氏後任 異例の「インナー」以外 | 毎日新聞



立憲、河村たかし氏に首相指名で協力要請 「わしに一本化なら」 | 毎日新聞



「高市氏が嫁入り」発言の立憲政調会長が釈明「いい言葉あれば訂正」 [立憲民主党][高市早苗総裁 自民党総裁]：朝日新聞



袴田巌さん再審：袴田巌さん6億円賠償求めて提訴 警察・検察・裁判所に「冤罪責任」 | 毎日新聞



【速報】立民が首相指名でれいわ、共産に協力要請|47NEWS（よんななニュース）



大阪 泉佐野市 ふるさと納税理由の交付金減額 国の決定取り消す判決 大阪高裁 | NHKニュース | ふるさと納税、大阪府、総務省



公明失った自民、多数派戦略見直し 「押し込まれれば解散しか…」 [高市早苗総裁 自民党総裁][自由民主党（自民党）][立憲民主党][国民民主党][日本維新の会]：朝日新聞



ハマス、生存の人質全員を解放 イスラエルで拘束のパレスチナ人らは西岸地区へ - BBCニュース



国民民主党・玉木雄一郎氏｢立憲民主党との党首会談応じる｣ 首相候補統一､条件譲歩は否定 - 日本経済新聞



マダガスカルでクーデターか、所在不明の大統領「違法な権力掌握の試みが進行中だ」 : 読売新聞



少女買春で教員免許失効、免許偽造などで何度も学校勤務の６６歳…改姓でチェックすり抜けた可能性 : 読売新聞



自民 鈴木幹事長 首相指名選挙「最大限努力」野党連携をけん制 | NHKニュース | 国会



安住立民幹事長、首相指名「まだ覚悟がない」 玉木氏念頭に発言か：時事ドットコム



性暴力による教員免許の失効歴 改姓が抜け穴に 識者が警鐘 | 毎日新聞



【ニセ教員免許】過去にも複数回逮捕 発覚のきっかけは性的な発言 なぜ見抜けなかったのか 福岡（2025年10月13日掲載）｜FBS NEWS NNN



立維国が幹事長会談 首相指名、野党一本化焦点―自民、国民民主に協力要請：時事ドットコム



加田参院議員「不起訴不当」 裏金事件、再捜査へ―検察審査会：時事ドットコム



自民党総裁選に関する週刊誌報道について | 株式会社ダイアログ



【速報】自民党派閥裏金事件で、検察審査会は加田裕之参院議員について不起訴不当と議決した：時事ドットコム



青木被告に死刑判決 責任能力認め、「残虐極まりない」―長野４人殺害・地裁：時事ドットコム



くら寿司で「レーンのすしを素手で」「しょうゆ差しから直飲み」動画拡散…店舗と実行者は特定 : 読売新聞



涙と歓声に包まれるパレスチナ イスラエルが２０００人を釈放、大多数が司法なき拘束 暴行の訴えも - CNN.co.jp



医師も気づけぬ妄想の果てに殺人罪に問われた男 両親は愛情で接した [長野県]：朝日新聞



「私は異次元の存在から迫害を受けて、人を殺して死刑になるためにここに来た」「ここは私にとって仮想空間」――。9月26日の長野地裁の1号法廷。初公判から黙秘を貫いてきた被告の男が結審の直前、一転して語った言葉は理解しがたい内容だった。



国民民主・玉木代表、4産別幹部と会談 首相指名選挙巡り意見交換か | 毎日新聞



ガザ出身の九州大学教授、人質解放「戦争終結へ重要な一歩」…５０人以上の親族失い「真の平和が願い」：地域ニュース : 読売新聞



「せこいやり方ダメ」元維新・松井氏が吉村代表に苦言 副首都構想で | 毎日新聞



高市支持の自民議員 公明離脱に党員からは「ことごとく、ほぼ１００％、もろ手を挙げて賛成」/芸能/デイリースポーツ online



「別世界」つくった万博、分かれた見方 国費1700億円投じた責任 [大阪府] [大阪・関西万博2025]：朝日新聞



ホンダジェット、SAF100%で試験飛行に成功 超小型機で世界初 - 日本経済新聞



◆ライフスタイル（人生・生活・健康）

公明連立離脱、ひょっとして創価学会自体が「もう”無理”して権力を追わん。比例で10も議席取れば十分だ」みたいに成熟した（老いた）から？（仮説） - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-



娘のバイクが盗難に遭い、盗難届を出して何ヶ月か経った頃、警察から「バイクが見つかった」と電話があったので、行ってみたらこれ… 盗難車に乗っていたのは中学生だった - Togetter



試験を受けに向かった同居人から"ありえない受験票の失くし方"をしたとLINEが来て笑う、なお御本人もそのネタでバズ - Togetter







“日本一短い祭り” 塩嶺御野立記念祭 長野 岡谷 | NHKニュース | 長野県



家電量販店で若めの店員さんに「もう少しだけ勉強してくれると嬉しいなぁ」と言ったら「知識不足で申し訳ごさいません」と返された話 - Togetter



「どこからでも切れます」だけど切れねぇ！とお嘆きの紳士淑女に捧ぐマジックカットの開け方がこれ→「そういうことか」「なんも考えずにせん断しようとしてた」 - Togetter



『日帰り入浴の客に窃盗未遂された話』レンタルの「湯浴み着」をフロントに返却せず退館、車に乗り込んだところを従業員と追って取り返した… ちょうど防犯カメラを見ていて即動けたのが幸い - Togetter



スーパーのセルフレジで商品をスキャンしようとしたら、既に3800円くらいスキャンされた状態で放置されてた… すぐに店員を呼んだけど、騒ぎになってた - Togetter



東京のホテル価格を見てると出張需要を無視してインバウンド全振りになっているように感じる話「みんな出張の時はホテルってどうしてるの？」 - Togetter



「38歳独身男性だが、リッチェルの離乳食保存容器を買っている」その賢すぎる使い方に育児経験者からも「お目が高い」の声 - Togetter



医学生が骨折したとき自大学の病院に行ったら、レントゲンを見せられ「この骨折れてるよね、これ何の骨？この神経はなに？」と口頭試問が始まった→どうやら「あるある」らしい - Togetter



アメリカ人はDIYを本当はやりたくない：安直な異文化論に対しての警告｜inpostarrr



10月11日のたまきチャンネル7周年記念動画、蓮舫の陰口で盛り上がる玉木雄一郎と榛葉賀津也 (奈良リベ丸氏のXより) (呆) - kojitakenの日記



近所の人から「米5000円でいるか？」と言われ、断るのも悪いので「貰います」と返し（5キロなら高い、10キロなら安い）と思ってたら、予想外のものを渡され喜びと重さで腰が抜けた - Togetter



ただただ国民にお金を配りたい政治家が多すぎて道路や橋を造りたい政治家が一周回って貴重になってきた「インフラ整備が追いついていない…」 - Togetter







◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）

最大227万契約に及んだNTT西の通信障害、VLANの設定ミスは申込書の送付漏れが原因 | 日経クロステック（xTECH）



スクレイピング行為に関するガイドラインの見直しについて - BOOTH



空腹も、スマホも急速チャージ！吉野家の関東エリア220店舗の 全客席にAnker充電ケーブルの常設を開始 | アンカー・ジャパン



大量の書類を複雑な条件で検索する基盤として OpenSearch を導入した過程と苦慮したポイント - LayerX エンジニアブログ



ツイートは「著作物」、ネット掲示板への無断転載は著作権侵害 東京地裁が賠償命令 - 産経ニュース



ツイートは「著作物」認定 無断転載に賠償命令、東京地裁 | NEWSjp



【笠原一輝のユビキタス情報局】前世代の課題を解決し、最新プロセスで性能強化したPanther Lake - PC Watch



AIエージェントで挑んだ大規模リファクタリング - DMM Developers Blog



「メルカリ ハロ」のサービス提供終了について | 株式会社メルカリ



発火事故防止を目指し、使用済みのリチウムイオン電池内蔵製品の店頭回収を開始｜ローソン公式サイト



ローソン店舗でスマホなどリチウムイオン電池内蔵製品の回収実証を開始 | 2025年 | KDDI株式会社



神戸市：～環境省「令和７年度リチウム蓄電池等適正処理対策検討業務」～ ローソン店舗でリチウムイオン電池の回収実証・資源ぐるりマップの公開



なぜ気軽にテーブルにカラムを足してはいけないのか



【笠原一輝のユビキタス情報局】Arm攻勢にNVIDIA協業……それでも“x86+独自GPU”に賭けるIntelの狙い - PC Watch



【レビュー】ニトリの“1万円を切るプロジェクタ”買ってみた。9990円でどこまで楽しめるか？ - AV Watch



「"犯人"はこの中にいる」——年間数億円のAzureコスト削減に向けてイオンが取り組んだ10のコト



◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）





視力検査【VOICEROID劇場】 - ニコニコ動画





博士の誕生日を祝う足立レイ【夜語トバリ投稿祭2025】 - ニコニコ動画





言わせたいだけの琴葉葵【 #かすみそうなろいど 】 - ニコニコ動画





【CeVIO実況】フィーちゃん的スーパーマリオUSA＃１【ボイスロイド実況】 - ニコニコ動画





マンガ1巻発売時に自費でXの広告に250万円注ぎ込んだ信楽優楽さんが売上結果を分析した結果「50万円の広告費で約35万円の売上増につながる」ことがわかったらしい - Togetter



超てんちゃんの凄まじすぎるツイート｜nyalra







Ado「愛して愛して愛して」ミュージックビデオに関するお詫び - Ado



【Live2D】ヤンデレできない！宮舞さん【原石祭2025】 - ニコニコ動画





あんたも庶民でしょ - ニコニコ動画





カオスなスケボーゲームskate.ゆっくり実況はじめました。３ - ニコニコ動画





Oバックルーム - ニコニコ動画





「配信者のゲーム実況をみていたら題材がトラウマ刺激されて嘔吐してしまった、注意書きの表示があっても良かったのでは？」の発言に非難の声 - posfie



【MMD劇場】緑の狙撃手 - ニコニコ動画





TV アニメ『淡島百景』第1弾PV【2026年4月TVアニメ放送開始】 - YouTube





アニメ「藤本タツキ 17-26」（Tatsuki Fujimoto 17-26 ）劇場予告｜10月17日(金)より2週間限定上映!! - YouTube





キャラクターお披露目PV：北杜やえか｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』2026年4月放送 - YouTube





TVアニメ『無限ガチャ』ノンクレジットエンディング｜Nowlu「シロガラス」 - YouTube





練馬編ノンクレジットオープニング映像 | 超学生「阿弥陀籤」【#桃源暗鬼 】 - YouTube





テレビアニメ『しゃばけ』ノンクレジットエンディング映像｜KAFUNÉ「脈脈」 - YouTube





TVアニメ『TRIGUN STARGAZE』特報｜2026年1月テレ東系列にて放送 - YouTube





TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』キャラクターPV エレン(CV:深川芹亜) - YouTube





【期間限定】アニメ『TRIGUN STAMPEDE』＃01｜～11/10まで - YouTube





『僕のヒーローアカデミア FINAL SEASON』EDノンクレジット映像／EDテーマ：「 I 」BUMP OF CHICKEN／ヒロアカED - YouTube





TVアニメ「レッツゴー怪奇組」ティザーPV - YouTube





『SPY×FAMILY』Season 3 エンディング主題歌 幾田りら「Actor」アニメ映像(ノンクレジット) ／毎週土曜23:00～放送中 - YouTube





TVアニメ『終末ツーリング』ノンクレジットオープニングムービー｜Conton Candy「Touring」 - YouTube





TVアニメ『グノーシア』ノンクレジットOPムービー|MAISONdes「化けの皮 feat. こぼ・かなえる, 重音テト, Giga & TeddyLoid」【10/11より毎週土曜24:00～放送】 - YouTube





アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』ノンクレジットオープニング映像【Wanna be】 - YouTube





アニメ『東島丹三郎は仮面ライダーになりたい』ノンクレジットエンディング映像【ワンモアタイム】 - YouTube





TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第1クール オープニング映像｜「So Far Away」SI-VIS - YouTube





TVアニメ『SI-VIS: The Sound of Heroes』第1クール エンディング映像｜「FRIENDS ＆ SMILE」SI-VIS - YouTube





TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』キャラクターPV ロヴェル(CV:興津和幸) - YouTube





アニメ「青のオーケストラ Season2」ノンクレジットオープニング Galileo Galilei「アマデウス」 - YouTube





アニメ『龍族Ⅱ -The Mourner's Eyes-』第1話特殊EDノンクレジット映像｜毎週水曜24時30分より放送中 - YouTube





劇場版『チェンソーマン レゼ篇』公開後PV／挿入歌:マキシマム ザ ホルモン「刃渡り2億センチ(全体推定70％解禁edit)」Chainsaw Man – The Movie: Reze Arc” - YouTube





TVアニメ『父は英雄、母は精霊、娘の私は転生者。』キャラクターPV オリジン(CV:中原麻衣) - YouTube





TVアニメ『#野生のラスボスが現れた！』ノンクレジットエンディング映像│#長瀬有花「ミギヒダリ」（#作詞・作曲 meiyo） - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】徳島ビジュアルSpecial動画 - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】愛媛ビジュアルSpecial動画 - YouTube





【推しの子】【47都道府県の子】香川ビジュアルSpecial動画 - YouTube





「ツイステ」メインストーリー8章告知PV_ロング版 - YouTube





「ツイステ」メインストーリー8章告知PV - YouTube





『異世界かるてっと３』オープニングノンクレジット | 2025年10月13日(月)より3期放送・配信開始！ - YouTube





鈴木このみ、伊東歌詞太郎「君色、僕色」Music Video（TVアニメ『異世界かるてっと3』エンディングテーマ） - YouTube





TVアニメ『素材採取家の異世界旅行記』ノンクレジットエンディング映像：なきごと「夢幻トリップ」 - YouTube





『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 峯義孝 バトル映像 - YouTube





『龍が如く 極３ / 龍が如く３外伝 Dark Ties』 桐生一馬 バトル映像 - YouTube





【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『Katamari Damacy』Clémentine - YouTube





『SYNDUALITY Echo of Ada』- SEASON3 ENDER BUSTERS -ティザートレイラー - YouTube





『フォートナイト』リロード ナイトメア・アイランド トレーラー - YouTube





【原神】「空月の歌・再奏」公式PV「消えた月光に想いを馳せて」 - YouTube





【原神】星々の幻境 -「Luna Ⅱ」レジェンドセット紹介PV - YouTube





【原神】キャラアニメ「宝石の仕掛け」 - YouTube





TEKKEN 8 - 「ミアリズ」 ゲームプレイトレイラー - YouTube





幕間PV「狛野真斗の日常」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





リュシアEP「DAMIDAMI」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube





【デジモンストーリー タイムストレンジャー】前日譚短編アニメーション『デジモンストーリー タイムストレンジャー Prelude』 - YouTube





『ストリートファイター6』Piledriver - Cavalera Conspiracy (Official Lyric Video) - YouTube





『ストリートファイター6』ストろく音頭紹介映像 - YouTube





『Battlefield 6』あらゆる戦場を体感せよ。 | PlayStation®5 - YouTube





『NBA 2K26』 - Game On…and on and on | PlayStation®5 - YouTube





『モンスターハンターストーリーズ3 ～運命の双竜～』発売日発表トレーラー | プリンセスバージョン - YouTube





MachineGames 周年記念アップデートトレーラー – インディ・ジョーンズ/大いなる円環™ - YouTube





『ワンス・アポン・ア・塊魂』アナウンスメントトレーラー | PlayStation®5 - YouTube









ループもの作品51選。1904年から2025年までまとめて紹介！｜双頭アト



◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）

中国映画「731」に低評価 「世界に笑われる」中国アプリが辛辣批評 | 毎日新聞



NPB “産休制度” 来シーズンから導入へ 大谷が利用で話題に | NHKニュース | プロ野球、子育て



◆新商品（衣・食・住）

「明星 麺神カップ 生姜醤油味​」(10月27日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



「湖池屋プライドポテト 今金男しゃく 岩塩」(10月13日より期間限定発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ



おやつカンパニー ベビースターラーメン松阪牛ステーキ味わさび風味 ｜商品情報｜ファミリーマート



「明星 麺神カップ 生姜醤油味​」(10月27日発売) | 明星食品



冬限定！贅沢な味わい 季節限定「冬のフルーツこれ一本いちご＆ざくろブレンド」新発売 ～たっぷりビタミンＣ・Ｂ２・Eが摂れる～｜カゴメ株式会社



濃い抹茶ニーズに応えて抹茶使用量を1.8倍に！持ち運びに便利で、開けたときの香りも楽しめるキャップ付き容器で登場「辻󠄀利お濃い抹茶ラテ」2025年10月21日発売／全国 | 2025年 | プレスリリース・お知らせ | 株式会社 明治 - Meiji Co., Ltd.



「森永マミー１日不足分の鉄分」10月21日（火）より全国にて新発売 | ニュースリリース | 森永乳業株式会社

