2025年10月14日 19時00分 レビュー

無料・広告なしで画像・音楽・文書を自分のデバイスで直接変換できるファイルコンバーター「VERT.sh」、WebAssemblyをフル活用したオープンソースでセルフホストも可能



無料で利用できるファイルコンバーターはインターネット上にたくさんありますが、大抵はサーバーへのファイルアップロードが必要で、無料だと1日当たりの変換数に制限あります。こうした欠点がなく、すべてローカルデバイス上で変換を行うというファイルコンバーター「VERT.sh」が登場しています。



VERT.sh

https://vert.sh/



上記サイトにアクセスして、「Drop or click to convert」と書かれた部分をクリックして変換したいファイルを選択するか、変換したいファイルを直接ドロップします。





画面が切り替わるので、変換後のファイル形式を選択します。画像ファイルであれば.jpegや.pngや.svgなど18種類に対応しています。





選択したら変換ボタンをクリック。





変換が実行され、ダウンロードアイコンがクリック可能になります。ダウンロードアイコンをクリックすれば変換後のファイルをダウンロードできます。





さらに「Drop or click to convert」をクリックすれば、もっと多くのファイルを変換キューに入れられます。





大量のファイルを同じファイル形式に変換したい場合、個別に選択するのは面倒です。そういうときは一括変換できる「Set all to」をクリックしてファイル形式を選択します。





選択し終えたら「Convert all」をクリックして変換開始。





変換後、「Download all as .zip」をクリックして全てのファイルをZIP形式でダウンロードできます。





動画ファイルだけはサーバーにアップロードされるので、動画ファイルを変換しようとすると警告が表示されます。動画ファイルはアップロード後1時間、またはダウンロードするまで保管され、その後に削除されるとのことです。





動画ファイルは.mkvや.mp4などに変換できます。なお、動画ファイル変換サーバーをセルフホストすることもできるので、完全にファイルを外部に公開せず変換することも可能です。





上部のタブで「Settings」をクリックすると、変換後ファイルの命名規則や明るさなどの設定画面にアクセス可能。





プライバシーに関する設定や、ブラウザに保存されるキャッシュの削除などもできます。





ソースコードはGitHubで公開されており、ライセンスに従って利用できます。



GitHub - VERT-sh/VERT: The next-generation file converter. Open source, fully local* and free forever.

https://github.com/VERT-sh/VERT

