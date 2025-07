無料・オフラインで音声・動画を文字として書き起こす「Vibe」、OpenAIのWhisperを使ってWindows・macOS・Linuxで動作可能でYouTubeにも対応

音声ファイルや動画からの文字起こしはAIによって簡単にできるようになりましたが、文字起こしができるAIをPCにセットアップするのはやや面倒です。オープンソースの文字起こしツールの「 Vibe 」はWindows・macOS・Linuxであれば誰でも簡単にインストール可能で、NVIDIA・AMD・Apple GPUで実行できるように最適化されています。Vibeを使えば完全にオフラインでの文字起こしが可能で、データがデバイスから外部に漏れることはありません。 Vibe. https://thewh1teagle.github.io/vibe/ thewh1teagle/vibe: Transcribe on your own! https://github.com/thewh1teagle/vibe Vibeは記事作成時点で、バージョン3.0.5がリリースされています。今回はWindows環境にインストールするため、 リリースページ から「vibe_3.0.5_x64-setup.exe」をダウンロードします。ファイルサイズは約24MBです。

・関連記事

ウェブブラウザのみで無料の録音・文字起こしができる「EasyRec.app」を使ってみた - GIGAZINE



OpenAIが日本語にも対応した音声文字起こしモデルやテキスト読み上げモデルをリリース、無料で読み上げモデルを試せるデモも登場したので使ってみた - GIGAZINE



無料で自動文字起こし&テキストで音声編集も可能な「audapolis」を使ってみた - GIGAZINE



無料&セルフホスト可能なブラウザ上で操作できる文字起こしツール「Transcription Stream」レビュー - GIGAZINE



Metaが日本語音声を入力するだけで「文字起こし」「翻訳」「吹き替え」を実行できるAI「SeamlessM4T」を公開、英語や中国に翻訳可能で無料で使えるデモも公開されたので使ってみた - GIGAZINE



無料で使えるChatGPT公式のiOSアプリ登場、文字起こしAIのWhisperで音声入力も可能 - GIGAZINE



文字起こしAI「Whisper」を誰でも簡単に使えるようにした超高精度文字起こしアプリ「writeout.ai」使い方まとめ、オープンソースでローカルでも動作OK - GIGAZINE



2025年07月31日 08時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1i_yk

You can read the machine translated English article 'Vibe' is a free, offline audio and vide….