無料でローカル音声文字入力・リアルタイム文字起こし・音声ファイルからの文字起こしをAIモデルで可能にする「Whispering」



キーボードショートカットを押して話すだけで音声を文字起こしするオープンソースソフトウェアが「Whispering」です。ローカルで実行可能＆ローカルにデータが保存される点、文字起こしした文章がクリップボードにコピーされてすぐ貼り付けられるようになる点が特徴です。



WhisperingはWindows、Mac、Linuxへの公式インストール手順が用意されています。Windowsの場合、リンク先のWhispering_7.3.0_x64_en-US.msiをクリックしてファイルをダウンロードし、実行します。





セットアップウィザードが立ち上がるので「Next」をクリック。





インストール先を確認して「Next」をクリック。





「Install」をクリック。





インストールが終わったら「Finish」をクリックしてWhisperingを立ち上げます。





立ち上がると右下にポップアップが表示されるので1つ1つ確認します。まずは「Install FFmpeg」をクリック。





音声変換ソフト「FFmpeg」のインストールを強く推奨するとのことで、インストール手順が表示されます。これに従ってFFmpegをインストールします。





まずはスタートメニューを開いてコマンドプロンプトを「管理者として実行」します。





手順にある「winget install ffmpeg」というコマンドをペーストしてエンターキーを押すと、インストールが進行します。





Whisperingを再起動して「FFmpeg is Installed」と表示されていたら完了です。





「View Update」を押してアップデートも実施しておきます。





押すと以下のように表示されるので「Download ＆ Install」をクリックして完了。





最後に「Configure」をクリック。





使いたいモデルをダウンロードします。「Tiny」「Small」「Medium」「Large v3 Turbo」の4つがあり、ひとまず動作確認をするだけなら「Small」がベスト。





ダウンロードが完了すると「Activated」と表示されます。





さらに、モデル選択画面で下にスクロールして「Output Language」を変更しておきます。デフォルトではAutoですが、Autoだと日本語に反応しにくいので、日本語を吹き込むときは明示的に「Japanese」を選択した方が良いです。





メインメニューに戻り、キーボードショートカット「Space(録音オン／オフ切り替え)」または「P(プッシュトゥトーク)」を押して声を入れると、自動的に録音・文字起こし・文字起こしした文章のコピーまでを実行してくれます。以下は「吾輩は猫である」と吹き込んだ結果ですが、Smallモデルだと精度はほどほどな様子。ただ、Medium以上のモデルをダウンロードしようとしてもうまくいかなかったため、今回はSmallモデル以外の使用を断念しました。





他にも、25MBまでのファイルアップロードに対応しています。





録音・音声ファイルともに、文字起こしの結果がクリップボードに記録されます。





歯車アイコンをクリックすると各種設定が可能。





結果をクリップボードにコピーするか、しないかの設定。





録音・マイク・ビットレートの設定。





APIキーを使う設定など。WhisperingはOpenAI、Anthropic、Groq、Google、ElevenLabsのAPIキーに対応していて、APIキーを入れるとローカルではなく各サービスを介した文字起こし処理が可能です。





その他、ショートカットは以下の通りです。





ダウンロード不要でウェブから試せるデモ版も提供されています。無料で利用できますが、GroqのAPIキーを取得して入力する必要があります。



