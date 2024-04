無料で使える画面を録画・編集してGIFやムービー形式で保存できるツール「ScreenToGif」を使ってみた

・関連記事

アニメーションも作れる軽量画像フォーマット「GIF」の誕生秘話 - GIGAZINE



GIFを最速でアニメーションさせるには遅延を最低値にしてはいけない - GIGAZINE



GIFアニメーションの再生速度変更・モザイク処理・透過処理など多数の編集が可能な「Online GIF Tools」 - GIGAZINE



ブラウザから今すぐ試せるStable Diffusionを用いた自動GIF生成モデルが登場 - GIGAZINE



無音であるはずのGIF画像から「音」が聞こえることがある - GIGAZINE

2024年04月20日 15時00分00秒 in レビュー, ソフトウェア, Posted by log1d_ts

You can read the machine translated English article here.