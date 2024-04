Googleが開発した画像分類タスクが可能な機械学習モデル「Vision Transformers」の仕組みとは？

・関連記事

GoogleやGoogle DeepMindが2023年のAIとコンピューティングについての研究成果を振り返る - GIGAZINE



ChatGPTにも使われる機械学習モデル「Transformer」が自然な文章を生成する仕組みとは? - GIGAZINE



より高い品質の翻訳を実現するGoogleの「Transformer」がRNNやCNNをしのぐレベルに - GIGAZINE



ChatGPTなどの大規模言語モデルはどんな理論で成立したのか?重要論文24個まとめ - GIGAZINE



ニューラルネットワークの中身を分割してAIの動作を分析・制御する試みが成功、ニューロン単位ではなく「特徴」単位にまとめるのがポイント - GIGAZINE

2024年04月20日 16時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

You can read the machine translated English article here.