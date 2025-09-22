2025年9月22日のヘッドラインニュース

スーパーのレジにボケッと並んでたら、突然見知らぬ怖そうなおばさんが近寄ってきたので(何事…)と固まってると



「アンタ…ようけ買ってるやろ…これ使いな…馬鹿にできんで…」



と小声で耳打ちし、買い物５%オフ券を私の手に握らせて去っていった。ありがとうおば様…