2025年9月22日のヘッドラインニュース
「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ」シリーズに、新しく「カレー」が2025年10月6日(月)から加わることになりました。「カップヌードル カレー」のおいしさはそのままに、たんぱく質を強化し、塩分を控えめにしたとのこと。価格は税別259円です。
「カップヌードルPRO 高たんぱく＆低糖質さらに塩分控えめ カレー」(10月6日発売) | ニュースリリース | 日清食品グループ
https://www.nissin.com/jp/company/news/13471/
ちなみに、過去の同月同日にはこんな記事を掲載していました。
来たるべき量子コンピューターの時代に向けて一般人が知っておくべき「ポスト量子暗号」の基礎知識まとめ - GIGAZINE
12年前のバラバラの証言をもとに事件の真相に迫る「未解決事件は終わらせないといけないから」をプレイしてみた - GIGAZINE
Googleマップの致命的エラーで壊れた橋から車が転落した死亡事故でGoogleが提訴される - GIGAZINE
Twitchでガスコンロを延々と燃やし続けてガスを自慢するロシアのチャンネルがBANされる - GIGAZINE
画像生成AIユーザーがAI学習用データセットから「自分の医療記録の写真」を発見してしまう - GIGAZINE
指をなめてから挿入しないと自己破壊するUSBメモリ - GIGAZINE
約3600年前に隕石落下による大爆発で大都市が丸ごと吹っ飛んで滅んでいたと判明、「ソドムとゴモラ」のモデルか？ - GIGAZINE
デートしない学生は「うつ」になりにくく社会技能やリーダーシップに優れている - GIGAZINE
米軍の最新鋭原子力潜水艦で経費削減と使いやすさを理由にXbox用コントローラーが採用されることに - GIGAZINE
現実世界はシミュレーションに過ぎないという「シミュレーション仮説」とは？ - GIGAZINE
◆ネタ（メモ・その他いろいろ）
隠れるの下手すぎな… https://t.co/oA31Pszq52 pic.twitter.com/6hJ6Fj8bfk— 菊千代とmum (@y5_y5_san) 2025年9月18日
スーパーのレジにボケッと並んでたら、突然見知らぬ怖そうなおばさんが近寄ってきたので(何事…)と固まってると— 焼き昆布(ﾏﾝﾎﾞｳﾒﾝﾀﾙ) (@Wwmajidesorena) 2025年9月21日
「アンタ…ようけ買ってるやろ…これ使いな…馬鹿にできんで…」
と小声で耳打ちし、買い物５%オフ券を私の手に握らせて去っていった。ありがとうおば様…
落とされたと思われるもちぐまをたまたま見つけて、リアル四畳半神話大系が始まった https://t.co/3JJZWxm9nX pic.twitter.com/EF7dM8EKVC— こち (@cochi_wan) 2025年9月21日
◆サイエンス（科学・学問・テクノロジー）
1000年以上前から語られる「浦島太郎」には教訓がない？｜３つの理由と違和感
◆社会・政治・経済（事件・世界のニュース・ビジネス）
安倍氏銃撃、背景に「宗教的な虐待」主張へ 山上徹也被告の弁護団 [安倍晋三元首相銃撃事件]：朝日新聞
自民党総裁にふさわしいのは 高市氏28%、小泉氏24% 朝日世論 [自民党総裁選 自由民主党総裁選挙]：朝日新聞
イギリスなどがパレスチナを国家承認 和平への機運高まるか | NHK | イスラエル・パレスチナ
アメリカ 活動家チャーリー・カーク氏追悼式 トランプ大統領が保守派の結束を訴え 左派の批判繰り返す | NHK | アメリカ
ロシアとの戦争で変わるウクライナの学校 子どもたち 無人機操縦 教室で銃の射撃訓練も | NHK | WEB特集 | ウクライナ情勢
大阪維新の会、大阪・摂津市議選で3人落選 阪南市議選でも1人落選 [大阪府]：朝日新聞
米連邦政府、複数の建物にトランプ氏の顔を描いた巨大な横断幕 民主党議員は「権威主義」と非難 - CNN.co.jp
【独自】ドリフトグループ「ジェットストリームアタック」の男性2人を書類送検 ドリフト走行し道交法違反疑い 警視庁 | TBS NEWS DIG
生徒に「今日から私の奴隷ね」 宇都宮の女性高校教諭、出勤停止|47NEWS（よんななニュース）
小学校教員を大麻所持容疑で逮捕 風俗店スタッフが通報 福岡 | 毎日新聞
イスラエルがレバノンを攻撃、子ども３人含む米国人４人死亡 - CNN.co.jp
消費者金融４社、「債務整理」巡り弁護士と司法書士全国団体に意見書…依頼者との面談怠り手続きと指摘 : 読売新聞
イスラエル極右閣僚、ヨルダン川西岸の併合促す 西側のパレスチナ国家承認受け 写真1枚 国際ニュース：AFPBB News
古謝南城市長、セクハラ被害職員に口止め「僕がここでハグしたさ。これ、あんた話したの？」 先月、自ら行為認め威圧 沖縄【音声記録あり】 - 琉球新報デジタル
真夏の土木工事に１～２か月程度の「夏季休工」導入へ…国交省が猛暑対策で試行、早朝・夜間工事も推進 : 読売新聞
◆ライフスタイル（人生・生活・健康）
【転載】北九州市の『ムスリム用ハラル給食』に関する市議会質疑は相当面白かった - INVISIBLE Dojo. ーQUIET & COLORFUL PLACE-
陸羽西線 高屋駅— 海里 Kairi (@Kairi_Yamagata) 2025年9月21日
←before
after→
before 2022.5 after 2025.9 pic.twitter.com/ZMMl9rePb4
おはようございます— 二風谷ファーム (@nibutanifarm) 2025年9月21日
ある日～
牧場の中～
熊さんの～
足跡があった～ pic.twitter.com/lCx7cDrim6
国勢調査の人が来たが、本物かどうかわからないのに家族構成などを聞かれて怖い→確かめ方やルールについて調査員経験者が教えてくれた - Togetter [トゥギャッター]
列並び中に— ミャクの道ゆずぅ (@takinomyak) 2025年9月20日
前のかたのトートがツボりすぎて
思わず撮影させていただいたんですが
この発想とクオリティで妹さんのファンアート作品だと…！？
世の中 天才ばかり！！
買いたいー！！#大阪関西万博 #EXPO2025 #ミャクミャク pic.twitter.com/0zICEERjK8
欲しい本を迷っている娘に「10冊買って1冊おもしろかったら当たり」「数年後おもしろくなることもある」「パパはつまらない本を100万円以上買った」と本気の指導を入れた - Togetter [トゥギャッター]
＼赤石峠が通り抜け可能に❗／— 三遠南信・道の広報室 (@sanen_nanshin_R) 2025年9月21日
県道上飯田線では、長期にわたる通行規制が解除され、赤石隧道（トンネル）経由で喬木村〜上村の通り抜けが可能になりました。
三遠南信道を通行できない125cc以下のバイクや自転車等での遠山郷へアクセスが便利になります。 pic.twitter.com/WU6dMUq5rb
そろそろみたいです pic.twitter.com/UlnqhcC5Od— あい上お (@d4f_sg) 2025年9月21日
◆IT・ガジェット（ネット・ソフト・ハード・モバイル）
アップル上級副社長が語る「EUの過剰な規制」と日本のスマホ新法への懸念 - Impress Watch
スマホなどの適正使用を 愛知県豊明市 全市民対象の条例案可決 仕事、勉強、家事以外は1日2時間まで | NHK | IT・ネット
愛知・豊明市議会、スマホ条例案を可決 全市民対象は全国初 | 毎日新聞
ドコモからのお知らせ : 【お詫び】9月19日に発生したeSIMの開通がしづらい事象について | お知らせ | NTTドコモ
該当のお客さまへはドコモより内容を確認の上、毎月のお支払い請求から該当の事務手数料を除くなど、返金の対応をいたします。
若きエンジニアの挑戦の場を途絶えさせない。中高生Rubyプログラミングコンテスト.restart! - Findy Engineer Lab
出回る「おもちゃ」の銃、36人摘発 多くが未回収、ネットで転売も：朝日新聞
◆アニメ・ゲーム・マンガ（サブカル）
影の伝説 RTA 7分45秒 - ニコニコ動画
犯行予告の内容をイジられて、恥ずかしくなっちゃう犯人 - ニコニコ動画
全てを舐めくさった航空会社のVlog【Microsoft Flight Simulator】 - ニコニコ動画
TVアニメ『羅小黒戦記』メインPV │ 2025年10月5日より毎週日曜21:30から放送開始！ - YouTube
Bâan (2025) | Anime Short Film by Gigguk - YouTube
アニメ「青のオーケストラSeason２」PV｜2025年10月5日放送開始 - YouTube
TVアニメ『グノーシア』 OPテーマ フィーチャリングアーティスト「こぼ・かなえる」ムービーコメント - YouTube
『忍者と極道』番宣CM | 2025年10月7日からTVアニメ放送開始!!! - YouTube
『北斗の拳』ジャギ キャスト解禁PV!!｜“FIST OF THE NORTH STAR: HOKUTO NO KEN” Jagi Trailer - YouTube
【耐久動画】きららジャンプを成功させたい30分間【ばっどがーる】 - YouTube
「日々の影」辻中佳紀(CV:小林千晃)ヒカル(CV:梅田修一朗)【光が死んだ夏】 - YouTube
アニメ「青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない」ノンクレジットエンディング映像 |「水平線は僕の古傷」岩見沢寧々 - YouTube
【試聴動画】青春ブタ野郎はサンタクロースの夢を見ない Original Soundtrack - YouTube
TVアニメ『勇者刑に処す』PV第2弾｜2026年1月放送開始 - YouTube
TVアニメ『よふかしのうた Season2』第12夜「Call of the Night」ノンクレジット・エンディング映像 ♪Creepy Nuts「よふかしのうた」 - YouTube
キャラクターお披露目PV：砺波いぶき｜TVアニメ『上伊那ぼたん、酔へる姿は百合の花』2026年4月放送 - YouTube
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」柏田兄 キャラ紹介 - YouTube
TVアニメ「顔に出ない柏田さんと顔に出る太田君」太田姉 キャラ紹介 - YouTube
TVアニメ「ある日、お姫様になってしまった件について」メインPV｜2025年9月28日(日)より地上波先行配信・10月1日(水)よりテレビ放送決定！ - YouTube
TVアニメ『神の庭付き楠木邸』キャラクターPV【山神 CV:藤真秀】｜2026年放送開始！ - YouTube
『Ghost of Yōtei』 "篤之道"トレーラー - YouTube
特別映像PlayStation® Lineup Video PLAYER : Mumeixxx「実況してたら歌になってた」Behind The Scenes - YouTube
『Reach』 公式プレオーダートレーラー | 2025発売 | PlayStation®VR2 - YouTube
『紅の錬金術士と白の守護者 ～レスレリアーナのアトリエ～』ゲームプレイ映像「ショップ経営・町復興編」 - YouTube
『学園祭の王子様』『ドキドキサバイバル』リマスタープロジェクト - ティザートレーラー | KONAMI - YouTube
【デジモンストーリー タイムストレンジャー】テーマソングトレーラー - YouTube
『KILLER INN』（キラーイン）改訂版アナウンスメントトレーラー - YouTube
『凶乱マカイズム』プロモーションムービー - YouTube
「モノノケの国」TGS2025トレーラー - YouTube
『鳴潮』リナシータ編ストーリーレビュー | 最終章へ - YouTube
「アーティス インパクト」日本語トレーラー - YouTube
【学マス】雨夜燕、実装決定。 初報PV【アイドルマスター】 - YouTube
劇場アニメ『ひゃくえむ。』本編冒頭映像６分特別公開！【大ヒット上映中】 - YouTube
『勝利の女神：NIKKE』×『BIOHAZARD』コラボPV Full ver. - YouTube
Official髭男dism「らしさ」✕ 劇場アニメ「ひゃくえむ。」コラボレーションMV - YouTube
【公式アニメ】 白の物語Ⅳ「アルバスの落胤」/ The Fallen & The Virtuous IV: “Fallen of Albaz” - YouTube
【ワンス・アポン・ア・塊魂】素敵ソングMV 『古今東西塊道中』 朝倉さや - YouTube
「ファイナルファンタジーVII リメイク」の世界 - YouTube
BREAK ARTS III Release Trailer - YouTube
クロノ・トリガー時を超えるキャラクター キャンペーン - YouTube
リード・スマート: AI探偵 | 教育版マインクラフト 公式トレーラー - YouTube
【崩壊：スターレイル】 千の星を巡る紀行PV 「親愛なるなのかへ」 - YouTube
オルペウス＆「鬼火」 EP「FURYON」 | ゼンレスゾーンゼロ - YouTube
『ゼンシンマシンガール』ゲームプレイ動画（武器紹介編） - YouTube
Football Manager 26 | UI紹介映像 - YouTube
メガゾードの力 | 『フォートナイト』 バトルロイヤルのゲームプレイトレーラー - YouTube
『Formula Legends』– ローンチトレーラー - YouTube
『Dreams of Another』 - Baiyon インタビュー映像 | PS5® & PS VR2 - YouTube
『ファイナルファンタジータクティクス - イヴァリース クロニクルズ』ローンチトレーラー - YouTube
「鬼滅の刃 無限城編」が新たな記録、北米市場で２週連続の首位 - CNN.co.jp
画塾に通っていた時に青みがかった絵を描く子が講師に色覚異常を指摘されて来なくなってしまった話「絵を描くのはやめないでほしい」「絵でその人の見てきたものがわかる」 - Togetter [トゥギャッター]
TVアニメ「スーパーの裏でヤニ吸うふたり」メインキャストボイスPV - YouTube
陰謀論者「コミケでは毎回イスラム教徒が同性愛反対デモしている！」オタク「そんなん見たことないんだけど」ツッコミ殺到 - posfie
Ｚ世代のデモ、掲げるのは「ＯＮＥ ＰＩＥＣＥ」の海賊旗 そこに込められた意味は？(1/2) - CNN.co.jp
【情報解禁】— アニメ「新テニスの王子様」公式 (@shintenianime) 2025年9月21日
新作アニメ制作決定！！
￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
新テニスの王子様 U-17 WORLD CUP
🔥🎾決勝メンバー決定戦 🎾🔥
U-17W杯決勝戦・スペイン代表との試合に向け、出場メンバーを決める日本代表内での熱い戦いが描かれます！
続報をお楽しみに！
#新テニU17W杯 #決勝メンバー決定戦 pic.twitter.com/xlzgHmX2vt
◆スポーツ・芸能・音楽・映画（エンタメ）
【無料本編映像】【予告編】映画『F1®／エフワン』デジタル配信中 - YouTube
BD/DVD/デジタル【予告編】『ファイナル・デッドブラッド』10.22デジタル配信/ブルーレイ&DVDリリース - YouTube
映画『ワン・バトル・アフター・アナザー』特別映像（究極の映像体験 編）｜2025年10月3日（金）公開 - YouTube
BD/DVD/デジタル【予告編】『スーパーマン』好評デジタル配信中／11.19ブルーレイ＆DVDリリース - YouTube
映画『ファイブ・ナイツ・アット・フレディーズ２』USトレーラー（字幕入り）＜2026年1月23日（金）全国公開！＞ - YouTube
林家ペー「話題の男です」寄席で笑わす「実は…」ろうそく原因ではない本当の火事理由も明かす - 芸能 : 日刊スポーツ
世界陸上を観に向かっているとき、駅で困っている外国人がいたので声をかけると、目的地は同じく国立競技場だったので、乗り継ぎ含め一緒に行動していたら、道中で驚きの事実が判明した話 - Togetter [トゥギャッター]
【一軍】vs 広島— 読売巨人軍（ジャイアンツ） (@TokyoGiants) 2025年9月20日
東京ドーム
「日テレジータスデー」として、日本テレビ・五十嵐にいかアナウンサーが始球式に登場！
ブルペンを見守った内海哲也コーチが
「女性アナウンサー史上一番良い投げ方」と絶賛するほどの投球を見せました！#新風 #ジャイアンツ @Gtasu @nflclubofficial pic.twitter.com/EECMfvWcvl
◆新商品（衣・食・住）
『PREMIUM八女抹茶あいすまんじゅう』10/20～新発売 | 丸永製菓株式会社
『ドトール キャラメルカフェラテ』新発売 | 協同乳業株式会社 メイトー・農協シリーズ
・1つ前のヘッドライン
2025年9月19日のヘッドラインニュース - GIGAZINE
・関連コンテンツ
in ヘッドライン, Posted by logc_nt
You can read the machine translated English article Headline news for September 22, 2025….