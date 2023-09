Googleマップの致命的エラーで壊れた橋から車が転落した死亡事故でGoogleが提訴される

2022年9月、娘の9歳の誕生日を祝うパーティーの帰路に就いていた男性が、崩壊した橋から自動車で転落死する痛ましい事故が発生しました。この事故の原因は、Googleマップが崩れた橋の情報を約10年間にわたり更新せず放置していたことにあるとして、男性の妻がGoogleを起訴しました。 Google sued over fatal Google Maps error after man drove off broken bridge | Ars Technica https://arstechnica.com/tech-policy/2023/09/lawsuit-says-man-died-after-google-maps-directed-him-over-collapsed-bridge/ 2022年9月の事故現場となったのは、アメリカ・ノースカロライナ州ヒッコリーにあるスノークリーク橋です。橋は2013年に崩落してから修繕されないまま放置されており、通常時は通行止めのバリケードが設置されていましたが、事故当時にはなくなっていました。

