2025年12月09日 15時15分 乗り物

Waymoのロボタクシーが停車中のスクールバスを違法に追い越したとしてソフトウェアリコールが決定



Alphabet傘下の自動運転車開発企業であるWaymoのロボタクシーは、アメリカの複数の州で運用されており、2026年にはより多くの州や国への拡大を予定しています。そんなWaymoのロボタクシーが停車中のスクールバスを追い越す動きの際に交通安全法規を順守していなかったと報告され、規制当局によって調査が実施された結果、問題を認めて自主的にソフトウェアリコールすることをWaymoの関係者が明らかにしました。



Waymo to issue recall over self-driving vehicles driving past stopped school buses | Reuters

https://www.reuters.com/world/waymo-issue-recall-over-self-driving-vehicles-driving-past-stopped-school-buses-2025-12-05/





US probes Alphabet unit Waymo robotaxis over school bus safety | Reuters

https://www.reuters.com/business/us-investigates-waymo-robotaxis-over-safety-around-school-buses-2025-10-20/



Waymo’s robotaxis are under investigation for passing stopped school buses | The Verge

https://www.theverge.com/news/838879/waymo-school-buses-probe



2025年10月に、ジョージア州でロボタクシーの道路交通規制違反が発生したことが報じられました。原因となった事故の映像では、スクールバスが児童を乗せる際に安全確保の為に赤色点滅灯をつけ、「停止アーム」をバスの側面に展開しており、法律ではすべての通行車が完全停止するよう義務付けられているにもかかわらず、Waymoの車が停止せずスクールバスの横を通り抜けたことが確認されました。以下は、児童の安全性向上に取り組むBus Safety Solutionsが展開している停止アーム。





報告を受け、アメリカの運輸省交通安全局は約2000台の自動運転車両について予備調査を開始しました。「今回の事故に関するWaymoとの協議やこれまでの走行距離の蓄積に基づくと、同様の事故が過去にも発生していた可能性が高い」と交通安全局は述べています。



調査では、自自動運転技術が歩行者、自転車、その他の道路利用者とどのように相互作用するか、規制当局による審査が行われました。また、調査が開始した時点で、Waymoの広報担当者は「スクールバスの停止に関連する改善策をすでに開発・実装しています」と語っており、追加のソフトウェアアップデートを適用して問題は改善されたと発表していました。





しかし、2025年11月20日にテキサス州のオースティン独立学区がWaymoに送った書簡では、Waymoのロボタクシーが停車中のスクールバスを追い越したケースが19件あり、そのうち少なくとも5件はソフトウェアアップデートで修正したとWaymoが表明した後に起きていたと報告されています。その上で同学区は「児童の乗降時間帯には、自動運転サービスの運行をただちに停止せよ」と要求しています。



一連の報道を受けてWaymoの最高安全責任者であるマウリシオ・ペナ氏は声明を発表し、「最高の安全基準を維持するということは、どのような場合に行動を改善すべきかを認識することを意味します。ソフトウェアアップデートによってパフォーマンスが大幅に向上したと考えていますが、『ロボタクシーがスクールバスを認識して、最初は減速または停止するが、その後に進行を再開して追い越してしまう』という現象が発生したのはソフトウェアの問題が一因です」と述べました。その上で、適切な減速と停止に関するソフトウェアの自主的なリコールを交通安全局に申請することを発表しています。





Waymoの広報担当者は「ソフトウェアリコールでは最新のソフトウェアアップデートが適用され、今後も必要に応じてさらなるアップデートを追跡し、実施していきます」と述べました。



交通安全局はWaymoに対し、「問題あるサービスは停止したか」「ソフトウェアアップデートによる修正は機能したか」を2026年1月20日までに回答するよう要求しています。

