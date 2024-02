Waymoの自動運転ロボタクシーと自転車の接触事故が発生

Waymo driverless car strikes bicyclist in San Francisco, causes minor injuries - The Verge https://www.theverge.com/2024/2/7/24065063/waymo-driverless-car-strikes-bicyclist-san-francisco-injuries 事故は2024年2月6日15時すぎに、サンフランシスコのポトレロ・ヒル地区にある17番通りとミシシッピ通りの交差点で発生しました。 Waymoの広報を担当するジュリア・イリナ氏によると、Waymoのロボタクシーが対向車線を直進するトラックの通過後に左折を開始したところ、トラックの後方を走行していた自転車に気づくのが遅れ、急ブレーキも間に合わずに接触したとのこと。

2024年02月08日 11時48分00秒 in 乗り物, Posted by logc_nt

