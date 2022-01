Waymoが自動運転技術の企業機密が一般公開されるのを防ぐために車両管理局を訴える、車両管理局も自局を起訴するよう助言

・関連記事

Waymoが自動運転車の運用試験をニューヨーク市でもスタート - GIGAZINE



Waymoが完全自動運転タクシーの一般市民向けテストプログラムを開始 - GIGAZINE



Waymoは自動運転車の開発に「仮想空間でのシミュレーション」を活用している、仮想空間の走行距離は240億km超え - GIGAZINE



行き止まりの道路に多数のWaymo車両が突っ込んできてUターンしていくという報告 - GIGAZINE



Waymoの自動運転タクシーがカラーコーンひとつで走行不能になってしまうムービー - GIGAZINE



2022年01月31日 15時00分00秒 in メモ, 乗り物, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.