Waymoが停電でロボタクシーが動かなくなった理由を説明



ロボタクシー事業を展開するWaymoが、サンフランシスコで発生した大規模停電時に多数の車両が立ち往生した一件についての説明を行いました。



2025年12月20日、アメリカのカリフォルニア州サンフランシスコで計画停電が行われたところ、市内を走行するWaymoのロボタクシーが街中のいたるところで立ち往生してしまうという事態が発生しました。



停電でロボタクシーが立ち往生したためWaymoがサンフランシスコでのサービスを一時停止 - GIGAZINE





Waymoは「サンフランシスコで行なわれた計画停電の規模と故障した信号機の数が、市内全域の交通渋滞の主な原因となりました」と説明しています。停電により主要幹線道路の信号が停止したため交通渋滞が発生し、警察は交差点を手動で管理しなければいけなくなりました。そのため、サンフランシスコの緊急事態管理局は住民に自宅待機するよう勧告する事態にまで発展しています。



停電によりWaymoのロボタクシー抜きでもサンフランシスコでは交通渋滞が発生していたそうですが、「このような大規模な事象への対応は、自動運転技術にとってかつてない課題となりました。Waymo Driver(自動運転テクノロジー)は、信号が消えた状態を四方向停止として処理するように設計されていますが、最も安全な選択を確実に実行するために、時折確認を求めることがあります。土曜日には7000以上の消えた状態の信号をロボタクシーが無事通過しましたが、今回の障害により、これらの確認要求が集中的に発生する事態となりました。これによりバックログが発生し、場合によっては応答の遅延が発生し、既に混雑していた道路の渋滞がさらに悪化しました」とWaymoは説明しました。



Waymoは初期導入時に細心の注意を払ってこの確認プロトコルを確立したそうですが、記事作成時点では現状の規模をふまえて改良を進める予定であると説明しています。初期の戦略は小規模な停電時には効果的だったそうですが、フリート全体にわたるアップデートを実施し、Waymo Driverに停電時の具体的な状況を提供することで、大規模停電時にもより的確なナビゲーションが可能になるとのことです。





なお、停電時にロボタクシーが多数停止した理由について、Waymoは「停電が続き、市当局が救急隊員を優先するため住民に路上待機を要請したため、当社は当該地域での運行を一時停止しました。車両を適切な場所に停車させ、順次車両を戻すよう指示しました。これにより、復旧作業のピーク時に渋滞を悪化させたり、緊急車両の通行を妨げたりすることがなくなりました」とも説明しています。



Waymoは今回の大規模停電を踏まえ、以下の3点を改良すると説明しました。



・停電に関する情報の統合

Waymo Driverは暗い信号を四方向停止として処理していますが、地域的な停電に関する多くの情報を車両に提供することで、信号が点灯していない交差点をより的確に通過できるようにするアップデートを実施しています。



・緊急事態への備えと対応のアップデート

今回の教訓を踏まえ、緊急事態対応プロトコルを改善します。サンフランシスコでは、ルリー市長率いるチームと連携し、既存の緊急事態対応計画において、より緊密に連携できる分野を特定していきます。



・緊急対応要員への対応拡大

アメリカおよび世界中で2万5000人以上の緊急対応要員に対し、Waymoとの連携方法についてトレーニングを実施してきました。今回の事例やその他の広範囲にわたる事例から得られた知見に基づき、緊急対応要員のトレーニングを継続的に更新します。

