前世代からノイズキャンセリング性能が2倍に向上したApple「AirPods Pro 3」はどう進化したのか？AirPods Pro 2と聴き比べてみた



Appleが「世界最高のインイヤーアクティブノイズキャンセリング」とうたう「AirPods Pro 3」が2025年9月19日(金)に登場しました。AirPods Pro 3は不要な雑音を除去する性能が第1世代と比較して4倍、第2世代と比較して2倍に向上しているとのことで、AirPods Pro 3と第2世代のAirPods Pro 2を実際に聴き比べてみました。



AirPods Pro 3のサイズや大きさ、形状がPro 2からどう変わったのかについては以下の記事を読むとわかります。



Pro 3のケースはやや大きくなっており、Pro 2のケースカバーは流用できません。Appleによれば、バッテリーの持ちはPro 2が1回の充電で最大6時間の再生時間、充電ケースの使用で最大30時間の再生時間なのに対して、Pro 3は1回の充電で最大8時間の再生時間、充電ケースの使用で最大24時間の再生時間となっています。ケースは大きくなっているものの、総合的な再生時間はPro 2の方が長い模様。





ケースだけではなく、イヤホン本体の形状も少し変わっています。以下はPro 3(左)とPro 2(右)を右耳に装着して真横から撮影したところ。Pro 3は心拍音センサーを搭載した関係か、ハウジング部分に対するイヤーピースの角度が変わっており、耳の穴によりまっすぐ刺さるようになって耳への収まりがよくなった印象。





操作ボタンとタッチセンサーを内蔵した軸部分は、Pro 3(左)の方がPro 2(右)よりも頭からやや離れる感じに。それでも、実際に着けてみるとPro 3の方が安定して耳に保持される感覚があり、Pro 2よりも外れにくくなっているように感じました。





キッチンの換気扇を回した上で、Pro 3とPro 2を装着して近くに立ち、アクティブノイズキャンセリング性能を比較してみました。どちらもしっかりとアクティブノイズキャンセリングが働いていますが、聴き比べるとPro 3の方がノイズ、特に高音部分が軽減されている印象があり、より「静かだな」と感じました。





外音取り込みは、Pro 3とPro 2で大きく違うようには感じませんでした。ノイズキャンセリングイヤホンの外音取り込みは周辺の空気の音を拾って増幅してしまい、ゴーという風音が強調されがちですが、Pro 3とPro 2のどちらも自然な聞こえ方で、何もつけていないと感じてしまうレベルです。





音質はどうなのかを聴き比べるため、同じiPhoneに接続して色んな曲を聴いてみました。なお、イコライザー設定はどちらも標準のままで、アクティブノイズキャンセリングをオンにした状態で聴いています。





まず聴いてみたのは、アニメ「機動戦士ガンダム 水星の魔女」のテーマ曲である「The Witch From Mercury」です。聴き比べると、Pro 3の方が冒頭のストリングス、金管楽器やバスドラムの響きや余韻がしっかりあるように思いました。同時に、シンバルの音の抜けもPro 3の方がよさげ。もちろんPro 2でも音質はいいのですが、音の広がりはPro 3の方が感じられます。



Dolby Atomos対応のビリー・アイリッシュ「bad guy」では、Pro 3の方がよりキックに圧があるように感じました。また、スナップやクラップの音もPro 3の方が粒立っているかも。ただし、Pro 3とPro 2でそこまで大きな差が感じられたかというと本当にわずかな差です。



ザ・ビートルズの「Taxman(2022 mix)」もDolby Atoms対応音源です。Pro 3とPro 2で聴き比べて、Pro 3の方がキックのアタックやシンバルの響きがわずかにクリアになったと感じました。Pro 3もPro 2も、全体的に低音域から高音域までバランスがいいのですが、Pro 3はPro 2よりも低音域と高音域がより響くかもという印象を受けました。ただし、その差は決して大きいものではなく、「強いて言えば」といったところ。



音質とは別にPro 3とPro 2で違う点の1つが、心拍数センサーの有無です。Pro 3では心拍数センサーが追加されたことにより、耳につけるだけで心拍数が測定できるようになりました。Pro 3で心拍数を測定するには心拍数センサーをオンにする必要があります。「設定」から「AirPods Pro 3」をタップ。





「心拍数」のスイッチをオンにすればOK。





AirPods Pro 3で測定した心拍数を見るには「ヘルスケア」アプリを開き、右下の虫眼鏡アイコンをタップ。





ヘルスケアのカテゴリが表示されるので、「心臓」を選択。





「心拍数」をタップ。





グラフの下に、測定された心拍数が表示されていました。





実際に聴き比べてみて、AirPods Pro 3は主に「つけやすさ」「アクティブノイズキャンセリング性能」「音質」、そして「心拍数センサーの追加」という点で、前世代のPro 2から進化していると感じました。ただし、アクティブノイズキャンセリング性能と音質についてはあくまでも主観的な官能評価でしかなく、誰が聴いてもわかるほど大きな差が出ているかというと微妙なところ。AirPods Pro 2を使っている人であれば、AirPods Pro 3に買い換えるほどではないというのが正直な感想でした。ただし、もっと良い音質で空間オーディオやDolby Atomos音源を楽しみたいという人ならアリ。また、Apple Watchを持っていなくても心拍数を常時測定できるので、自分の健康が気になる人にもおすすめといえます。



AppleのAirPods Pro 3は税込3万9800円で購入可能。Amazon.co.jpでは記事作成時点だと税込3万8192円で注文可能でした。



