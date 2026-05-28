2026年05月28日 11時00分 ネットサービス

YouTubeがAI生成コンテンツを自動検出へ、投稿者が申告しなくてもラベル表示



YouTubeがAI生成コンテンツを自動検出し、クリエイターが申告していない場合でも開示ラベルを付ける仕組みを導入すると発表しました。



Improving AI labels for viewers and creators - YouTube Blog

https://blog.youtube/news-and-events/improving-ai-labels-viewers-creators/



Simplified AI Labels & Auto-Detection: What You Need to Know - YouTube





YouTubeでは2024年から、クリエイターがAIツールの使用を申告した場合に、動画の一部または全部がAIによって改変・生成された可能性があることを視聴者に知らせる開示ラベルを表示してきました。特に実在の人物や場所、出来事と見間違える可能性がある写実的な映像では、視聴者が動画の背景を理解するための手がかりになります。





YouTubeによると、コミュニティからは生成AIコンテンツに関する透明性を重視する声が継続的に寄せられていたとのこと。YouTubeは2024年以降の運用を通じて、AI使用の開示について視聴者とクリエイターが何を有用だと感じているかを学んだとして、開示ラベルの表示方法とAI自動検出の2点を変更すると発表しました。



まず、写実的で意味のあるAI改変・生成コンテンツに表示される開示ラベルが、より目立つ場所に移動します。通常の長尺動画では動画プレーヤーのすぐ下、説明欄の上に開示ラベルが表示されます。ショート動画では動画上に重ねて開示ラベルが表示されるとのこと。





一方で、明らかに非現実的な映像やアニメーション、軽微な変更にとどまるコンテンツについては、展開した説明欄の中で開示を確認できる形式になります。例えば色調補正や照明フィルター、背景ぼかし、映像の雰囲気を変える特殊効果のような変更は、実在する出来事を誤認させる可能性が低い変更として扱われると考えられます。



また、YouTubeは2026年5月からAI生成コンテンツを識別するための新しい内部シグナルを順次導入しています。クリエイターがAIを使用したかどうかを申告していない場合でも、YouTubeのシステムが顕著な写実的AI使用を検出した場合、開示ラベルが自動的に付与されるとのこと。クリエイターの自己申告だけに頼るのではなく、YouTube側の検出システムによって視聴者向けの情報表示を補うというわけ。



ただし、YouTubeはクリエイターによる手動の開示義務を廃止するわけではありません。写実的なAI使用がある場合、クリエイターは引き続きAI使用を申告する必要があります。AIによる自動検出は申告漏れがあった場合の補助的な仕組みという位置づけです。





YouTubeのAI自動検出で誤ってAI生成コンテンツと判定されたとクリエイターが考える場合、YouTube Studioから開示状態を変更できるとのこと。ただし、一部のケースでは開示ラベルが恒久的に残ります。YouTubeは例として、YouTube独自のAIツールであるVeoやDream Screenを使って作成されたコンテンツ、または完全に生成AIで作成されたことを示すC2PAメタデータを含むコンテンツを挙げています。



なお、開示ラベルの目的は罰則ではなく視聴者が動画の背景を理解しやすくするための情報提供とのこと。YouTubeは「開示ラベルが付くだけで動画のおすすめ表示や収益化の可否が変わるわけではない」と説明しています。

