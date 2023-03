YouTubeが暴言に関する規制を緩和して「大バカ者」「間抜け」「くそ」などの表現が入った動画も収益化できるようガイドラインを更新

2023年3月7日、YouTubeが「冒とく的な表現」に関するガイドラインを更新し、ほとんどの不適切なコンテンツには広告の収益を分配しないと定めた以前の規制を一部緩和しました。これにより、 Fワード を繰り返すような冒とく的な表現を行っても、限定的に広告収入を得られる可能性が出てきました。 Recent updates to the Advertiser-friendly content guidelines - YouTube Community https://support.google.com/youtube/thread/64073546?msgid=205107458 広告に関するガイドラインの今後の更新と最近の更新 - YouTube ヘルプ https://support.google.com/youtube/answer/9725604?hl=ja YouTubeが3月7日から変更を加えた点は以下の通り。 ・中程度の冒とく的な表現が動画内で使用された場合、広告収入を獲得できる可能性がある ・動画の最初の7秒間、または大部分で繰り返し「Fワード」のような強い冒とく的な表現が使われている場合、限定的に広告収入を獲得できる可能性がある ・最初の7秒以降に中程度または強い冒とく的な表現を使用した動画コンテンツは、動画の大部分で冒とく的表現が繰り返し使用されていない限り、広告収入を獲得できる可能性がある ・動画のBGM、伴奏、オープニング・エンディングで使用される音楽で中程度または強い冒とく的な表現があっても広告収入を獲得できる なお、「冒とく的な表現」が何を指すのかというガイドラインは 公式ヘルプページ で確認することができます。

2023年03月09日 11時13分00秒 in ネットサービス, Posted by log1p_kr

