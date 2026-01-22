2026年01月22日 11時25分 ネットサービス

YouTubeのニール・モーハンCEOが「AIスロップ」を防ぐ方針を表明



AIスロップは「AIによって大量に生成される低品質のデジタルコンテンツ」などと定義される言葉です。AIスロップの一部にはミーム化して広く知られるようになるものもありますが、ほとんどは虚構にまみれた無意味なコンテンツとして評価されるのが現状。こうした低品質なAIコンテンツの拡散を抑制するため、YouTubeが対策に乗り出すことが分かりました。



YouTubeのニール・モーハンCEOは、2026年初頭の年次報告で「AIの台頭により、低品質コンテンツ、いわゆる『AIスロップ』への懸念が高まっています。開かれたプラットフォームとして、私たちは幅広い自由な表現を許容しつつ、人々が心地よく時間を過ごせる場であり続けることを保証します。かつては奇抜だったASMRや他人のゲーム動画を視聴するといったトレンドも、今では主流のヒットとなっています。しかしこの開放性には、ユーザーが求める高品質な視聴体験を維持する責任が伴います。低品質なAIコンテンツの拡散を抑えるため、スパムやクリックベイト対策で実績のある既存のシステムを強化し、低品質で反復的なコンテンツの拡散を抑制する取り組みを積極的に進めています」と伝えました。





YouTube自体はAIを積極活用しており、おすすめ動画を最適化したり、自動吹き替えやAIに質問できるツールを実装したりしています。モーハンCEOによると、2025年12月だけでも2000万人が質問ツールを使って「この曲の歌詞の裏話は？」「このレシピを作るにはどんな材料が必要？」と問いかけており、自動吹き替えコンテンツに至っては1日平均600万人以上が10分以上視聴した実績があるとのことです。



ユーザー側のAI利用も増加しており、12月には100万以上のチャンネルがYouTubeのAI創作ツールを活用していたそうです。モーハンCEOは「シンセサイザーやPhotoshop、CGIが音と映像に革命をもたらしたように、AIは積極的に活用するクリエイターにとって大きな恩恵となるでしょう。2026年は自身の肖像を用いたショート動画の作成、簡単なテキストプロンプトによるゲーム制作、音楽実験が可能になります」と述べました。





一方、ディープフェイクなど他人の権利を侵害する悪質なAI生成コンテンツも増加していて、本物とAI生成物の見分けがつきにくくなっているという問題も発生しています。YouTubeではAIで生成されたコンテンツには明確な表示を付け、リアルな改変コンテンツや合成コンテンツを作成した場合に開示する必要がありますが、この表示だけでは不十分な場合があるため、コミュニティガイドラインに違反する有害な合成メディアは削除されているそうです。



モーハンCEOは「10年以上パートナーから信頼されてきたシステム『Content ID』を基盤に、AI生成コンテンツにおける自身の肖像使用を管理する新たなツールをクリエイターに提供します。最後に、NO FAKES法のような重要な立法を支援することで、創造性の完全性を守る取り組みを継続します」と述べました。



