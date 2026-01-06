2026年01月06日 08時50分 AI

「AI生成の雑な動画のみで630億回再生」「2億2100万人以上の登録者数」などYouTubeが低品質なAI生成動画に浸食されつつあるという調査結果



YouTubeには日々膨大な数の動画が投稿されますが、生成AIで作った低品質な動画を大量に投下して視聴回数や登録者数を稼ぐコンテンツも目立ち始めています。動画編集サービスを提供するKapwingはYouTube上で拡大する低品質AI生成動画の状況を調べたレポートを2025年11月28日に公開しました。



AI Slop Report: The Global Rise of Low-Quality AI Videos - Kapwing

https://www.kapwing.com/blog/ai-slop-report-the-global-rise-of-low-quality-ai-videos/





More than 20% of videos shown to new YouTube users are ‘AI slop’, study finds | AI (artificial intelligence) | The Guardian

https://www.theguardian.com/technology/2025/dec/27/more-than-20-of-videos-shown-to-new-youtube-users-are-ai-slop-study-finds



Kapwingはこのレポートの作成において、自動生成ツールで作った雑な低品質コンテンツを大量配信し視聴回数や登録者数を稼いだり政治的意図で拡散したりするAI生成動画を「AIスロップ(AI slop)」と定義し、さらにAIスロップを含む意味不明で強迫的に見続けてしまう低品質動画を「ブレインロット(brainrot)」と定義しています。ブレインロットは視聴中に精神や認知が腐っていくような感覚を生むとされAI生成動画であるケースも多いとのこと。





Kapwingは最初にYouTubeのスーパーチャットのランキングを閲覧・分析できるウェブサービス「PLAYBOARD」を使って各国トップ100の急上昇チャンネルを手作業で抽出しました。次にソーシャルメディア統計サイトであるSOCIAL BLADEのデータから、視聴回数・登録者数・推定年間収益を取得して国別に集計。



その結果、急上昇トップ100に存在するAIスロップチャンネルの合計登録者数が最も多いのはスペインで、2022万人でした。スペインは急上昇トップ100のうちのAIスロップチャンネル数が8件と他の上位国と比べて多くはない一方、登録者数が大きいチャンネルが合計値を押し上げているとのこと。





一方で、急上昇トップ100に存在するAIスロップチャンネルの合計視聴回数が最も多いのは韓国で84.5億回に達しました。2位のパキスタン(53.4億回)の約1.6倍で、3位のアメリカ(33.9億回)の約2.5倍です。





Kapwingは「世界で最も視聴回数の多いAIスロップチャンネル」の上位10件もまとめています。





1位：Bandar Apna Dost(インド、約20.7億回)



Bandar Bhai ka Lafra ho gaya re - Halku behen aya ???????? Funny monkey video #Bablu #Aivlog #Ai #shorts - YouTube





2位：Three Minutes Wisdom(韓国、約20.2億回)



3位：Pouty Frenchie(シンガポール、約19.3億回)



Why Did This Cute Dog Buy a Mermaid Costume? His Secret Plan is Revealed! ????‍♀️???? - YouTube





4位：Fantastic Beasts(韓国、約18.6億回)



코끼리가 기차를 막은 이유는? - YouTube





5位：Fikra-Ai(エジプト、約16.1億回)



قصة سمكة ذهبية تُحقق أمنيات رجل #lifelessons #motivation #motivationalspeech #mindset #friendship - YouTube





6位：Healing Animal Energy(韓国、約15.7億回)



When the Squirrel Fell, New Friends Came to Help - YouTube





7位：insanespidey(ブラジル、約14.4億回)



RONALDO GETS BULLIED FOR BEING BALD… WHAT HIS SON DOES WILL MAKE YOU LAUGH ????????‍♂️???? - YouTube





8位：The Ai World(パキスタン、約14.0億回)



Train????????????????Passengers ???????????????????? - YouTube





9位：Musician Park(韓国、約12.8億回)



Squid Game 3 characters singing "Pokedance" - YouTube





10位：Cuentos Facinantes [sic](アメリカ、約12.8億回)



「世界で最も登録者数が多いAIスロップチャンネル」の上位10件はこうなりました。





1位：Cuentos Facinantes [sic](アメリカ)



2位：Imperio de jesus(スペイン)



¿Quién es el verdadero padre????????? ¿Jesús o el Diablo? #jesús #quizbíblico - YouTube





3位：insanespidey(ブラジル)



4位：Jama Stories(エジプト)



فتح قبر أمه بعد رحيل الناس فحدثت مفاجأ - YouTube





5位：MonAI(アルゼンチン)



POR $1.000.000 por CUÁL TOBOGAN TE DESLIZARIAS? #humor #shortsviral #memes - YouTube





6位：Goats of Football(コロンビア)



Messi????vs Ronaldo????vs Georgina ????vs IShowSpeed ☠️. - YouTube





7位：Super Cat League(バングラデシュ)



???????????? He Raised a Dinosaur Like a Pet - But the Ending Is Heartbreaking - YouTube





8位：Risaventuras(スペイン)



Cuando se cierran las puertas a Kimberly Loaiza le gusta lo que ve… ???????? pero cuando se abren... - YouTube





9位：Chispas Aventuras(メキシコ)



10位：White Dog Catsss(韓国)



???????? The poor puppy was mocked by the cat for not having a cool swimming pool slide - YouTube





「世界で最も稼いでいるAIスロップチャンネル」の上位10件はこんな感じ。





1位：Bandar Apna Dost(推定年間収益：約6億6576万円)



2位：Three Minutes Wisdom(推定年間収益：約6億3209万円)



3位：Pouty Frenchie(推定年間収益：約6億458万円)



4位：Fikra-Ai(推定年間収益：約5億336万円)



5位：Healing Animal Energy(推定年間収益：約4億9099万円)



6位：Fantastic Beasts(推定年間収益：約4億8774万円)



7位：Cuentos Facinantes [sic](推定年間収益：約4億1694万円)



8位：insanespidey(推定年間収益：約3億8753万円)



9位：The Ai World(推定年間収益：約3億7664万円)



10位：Musician Park(推定年間収益：約3億4644万円)



Kapwingの調査結果に関しては各紙が報道しており、Kapwingの調査で見つかったAIスロップ系チャンネルについて「278チャンネルだけで630億回以上再生され、登録者数は2億2100万人に達する」とイギリスの大手紙であるThe Guardianは記しており、YouTubeの広報担当者は「作り方に関係なく高品質コンテンツにつなげることに注力している」「投稿内容はコミュニティガイドラインを順守する必要がある。ポリシー違反が見つかれば削除する」とコメントしたとのこと。



テクノロジー系メディアのWinBuzzerはGoogleが2025年12月10日にディズニーからの差し止め要求を受けて関連動画を削除し、12月19日には偽予告編の投稿で知られるチャンネル「Screen Culture」「KH Studio」を永久BANしたことを取り上げ「ディズニーのような大手権利者が動いたときは強く対処する一方、権利侵害でないスロップは放置されがちだ」と主張しています。



KapwingはAIスロップやブレインロットが無害な娯楽に見えても人の注意を奪う設計になっている点を問題視しており「大量のコンテンツがノイズ化することで世界を理解するための手がかりが埋もれやすくなり、アルゴリズムによるフィルタリングへの依存が強まる」としています。