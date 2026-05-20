2026年05月20日 15時30分 AI

YouTubeに対話型検索機能「Ask YouTube」が登場、さらにマルチモーダル生成AI「Gemini Omni」がYouTubeショートのリミックスとYouTube Createアプリに導入へ



YouTubeが2026年5月19日に開催されたGoogleの年次開発者会議「Google I/O 2026」に合わせて、対話型検索「Ask YouTube」、YouTubeショートのリミックス機能やYouTube Createアプリへのマルチモーダル生成AIGemini Omniの対応を発表しました。



YouTube launches interactive search and AI video remixing for creators - YouTube Blog

https://blog.youtube/news-and-events/youtube-news-google-io-2026/



Ask YouTubeはユーザーがより複雑な検索内容を自然な言葉で尋ねられる新しい検索体験です。たとえば子どもに自転車の乗り方を教える方法や、就寝前に遊びやすいゲームのクリエイターレビューなどを探すことができます。





Ask YouTubeでは追加の質問を重ねながら、さらに検索内容を絞り込むこともできます。YouTube全体のカタログから長尺動画とShortsを含む関連性の高い動画を集め、対話的で構造化された回答として提示します。



Ask YouTubeは記事作成時点でアメリカの18歳以上のYouTube Premiumメンバー向けに提供されています。YouTubeは今後、すべてのユーザーに向けて広く展開すると述べています。





また、YouTubeショートのリミックス機能とYouTube CreateアプリにGemini Omniが導入されます。対象となるショート動画に自分のプロンプトや画像を加えることで、元動画の文脈を保ちながら新しい映像表現を作れるとのこと。



以下の動画はリミックス機能で自分の写真を読み込ませ、「8ビットのテレビゲーム風に変換して自分がプレイヤー2として登場する」といったプロンプトで生成したもの。





さらに以下の動画のように、ユーザーはGemini Omniによってお気に入りのクリエイターの隣に自分を登場させたり、場面を海賊風に変えたりできます。Gemini Omniは自然言語によって入力されたテキストプロンプトからユーザーの意図をよりよく理解し、一貫性のあるストーリー作りを支援しながら、複雑な映像や音声の調整を背後で処理します。





Gemini OmniでリミックスされたYouTubeショートには、デジタル透かしのSynthIDや識別用メタデータ、元動画へのリンクが付与されます。クリエイターは自身のコンテンツを管理でき、ショート動画のリミックス機能をいつでもオプトアウトできるとのこと。



クリエイターが自身の肖像を検出して管理できる「Likeness detection」は、18歳以上のすべてのクリエイターに拡大されます。Gemini Omniによるリミックス機能はYouTubeショートのRemixとYouTube Createアプリで無料提供が始まり、今後AI Playgroundにも導入される予定です。

