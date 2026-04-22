2026年04月22日 13時20分 AI

気分を伝えたり自撮りを見せたりするとAIがオススメドリンクを提案してくれるChatGPTのミニアプリをスターバックスが提供



世界最大のコーヒーチェーンであるスターバックスは、AIを使用してユーザーの気分に応じたドリンクを推奨するためのChatGPT内ミニアプリを2026年4月15日に発表しました。テキストで気分を伝えたり、現在の場所や天気を画像でアップロードしたりすることで、AIがドリンクを提案してくれます。



Meet the Beta Starbucks App in ChatGPT: A new way to discover your next favorite drink

https://about.starbucks.com/stories/2026/meet-the-beta-starbucks-app-in-chatgpt-a-new-way-to-discover-your-next-favorite-drink/





Starbucks partners with ChatGPT, allowing AI to suggest drinks and arrange orders | Mashable

https://mashable.com/article/starbucks-order-chatgpt



ChatGPTのユーザーは「@Starbucks」でプロンプトを開始することで、ChatGPT内で動くスターバックスのミニアプリ(ベータ版)にアクセスできます。以下はスターバックスが掲載したアプリ画面で、ChatGPTに「タンパク質多め、砂糖少なめのドリンクを飲みたい気分」と伝えたら、砂糖オフのバニラプロテインラテを提案してくれています。そのほか、「朝の始まりに明るい気分になりたい」「午後の活力源になる甘すぎないドリンクがほしい」などのプロンプトが例として挙げられています。





また以下の画像では、ユーザーが自分の服装と現在いる場所を自撮りしてアップロードした結果、ChatGPTがカラーや雰囲気に合わせたドリンクを提案しました。





提案されたドリンクはそのままアプリ内でスターバックスの店舗を選択した上で注文までChatGPT内で可能となっており、決済はスターバックスのアプリやサイトへ誘導されます。





スターバックスは「ChatGPTに搭載されたベータ版スターバックスアプリは、スターバックスでのドリンク体験をよりパーソナルなものにするための継続的な取り組みの一環です。トレンドのドリンクカテゴリーやシークレットメニューを追加することで、ドリンクの発見機能を強化しました。これは、ソーシャルメディアやバリスタとのやり取りで日々行われているカスタマイズの力を活用するものです。そして今回、AIを活用してより人間的な体験、つまりお客様がきっと気に入るドリンクを見つけるお手伝いをします」と述べています。



スターバックスのデジタル＆ロイヤルティ担当上級副社長であるポール・リーデル氏は「顧客は必ずしもメニューから注文を選ぶわけではなく、感覚に合うものをメニューから探します。ChatGPTのスターバックスミニアプリは創造性を刺激し、顧客が新しい発見をするのに役立つ技術です」と語りました。



なお、ChatGPT内で各種アプリを使うChatGPT Appsは「各種サービスが英語で展開されている地域」を中心に展開されています。

