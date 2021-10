2021年10月20日 13時00分 メモ

Amazonはスターバックスと提携して「レジなし決済のコーヒーショップ」を作り上げる野心を持っている



EC大手のAmazonはレジなし決済を導入した実店舗「Amazon Go」を展開しており、同様のレジなし決済システムを「Just Walk Out」としてAmazon以外の小売店にも提供しています。そんな中、世界的コーヒーショップのスターバックスがAmazonと提携し、「レジなし決済のコーヒーショップ」を作る可能性があると報じられました。



Amazonのレジなし決済システムであるJust Walk Outは、買い物客が棚から商品を取り出すと、店内のコンピュータービジョンやセンサー、機械学習などを組み合わせたシステムが持ち出された商品を自動で検出します。そして、それぞれの買い物客が持っている商品をまとめた「仮想カート」を作り、買い物客が店の外に出ると、入店時に登録したクレジットカードを通じて料金が請求されるという仕組みでレジなし決済を実現しています。





Just Walk Outを店舗に導入するための作業はわずか数週間で完了するとのことで、Amazonは提携した外部の小売店にJust Walk Outを提供する計画を2020年3月に明らかにしました。2021年9月には、Amazon傘下のスーパーマーケットチェーン「ホールフーズ・マーケット」が、アメリカの2店舗でJust Walk Outを導入すると発表しました。



そして、新たにBusiness Insiderが2021年10月に発表したレポートは、独自に入手した内部文書を引用して、スターバックスがJust Walk Outテクノロジーを特徴とする新しいスタイルの店舗についてAmazonと話し合ったと述べています。



Amazonとスターバックスが共同で設立する店舗は新ブランドとして立ち上げられ、従来のレジで支払いを行わなくてもドリンクや焼き菓子、食べ物などを購入できるようになるとのこと。店舗の初期レイアウトは、ラウンジと座席があるカフェの中に、Amazon Goのフードセクションが入ったような形になるとみられています。顧客は「スターバックスのドリンク用アプリ」と「Amazonのフード用アプリ」の2種類のアプリを使う必要がありますが、最終的に2つのアプリを統合したソリューションを構築する計画だそうです。



なお、今回報じられた新ブランドの店舗はあくまでも計画や話し合いの段階であるため、実際にAmazonとスターバックスの提携が実現するかどうかは不明です。しかし、世界的コーヒーショップのスターバックスと提携するというAmazonの計画は、自社のテクノロジーを広範囲に展開するAmazonの野心を反映したものだと指摘されています。



テクノロジー系メディアのGeekWireはAmazonとスターバックスにコメントを求めましたが、Amazonは「うわさや臆測についてはコメントしない」と返答し、スターバックスもコメントを控えたとのことです。