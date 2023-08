Googleが「画像生成AIで生成した画像」に電子透かしを入れてフェイクの拡散を防止するツール「SynthID」を発表

Welcome to Google Cloud Next ‘23 | Google Cloud Blog https://cloud.google.com/blog/topics/google-cloud-next/welcome-to-google-cloud-next-23/?hl=en Google DeepMindとGoogle Cloudが協力開発したSnythIDは、電子透かしをAIによって生成された画像のピクセルに埋め込むツールです。DeepMindは「ジェネレーティブAIは創造の可能性を大きく広げることが可能ですが、クリエイターが意図的または無意識に誤った情報を広めることを可能にするなど、これまで存在しなかった新たなリスクももたらしています。AIで生成されたコンテンツを電子透かしなどを用いて識別できるようにすることは、誤った情報の拡散を防止する上で非常に重要です」と語っています。

DeepMind partners with Google Cloud to watermark AI-generated images | TechCrunch https://techcrunch.com/2023/08/29/deepmind-partners-with-google-cloud-to-watermark-ai-generated-images/

2023年08月30日 11時51分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1r_ut

