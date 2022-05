突飛なテキストからも高精度な画像を自動生成できるAIシステム「Imagen」

GANが生成した画像の品質を評価する指標の Fréchet Inception Distance (FID)で、画像データセットの COCO を使ってトレーニングされた画像生成モデル(Trained on COCO)と、トレーニングにCOCOを利用していない画像生成モデル(Not trained on COCO)のスコアを比較したのが以下の数値。FIDは数値が低いほど「生成した画像の品質が高い」ということを意味しており、Imagenは最もスコアが高い「7.27」を記録しています。

2022年05月24日 14時00分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

