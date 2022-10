画像生成AI「Stable Diffusion」がどのような仕組みでテキストから画像を生成するのかを詳しく図解

高精度な画像を生成できることで話題となっている「 Stable Diffusion 」が、どのように入力されたテキスト(プロンプト)からイラストを生成しているのかについて、機械学習関連のトピックについての解説動画などを投稿している ジェイ・アラマー 氏が解説しています。 The Illustrated Stable Diffusion – Jay Alammar – Visualizing machine learning one concept at a time. https://jalammar.github.io/illustrated-stable-diffusion/ アラマー氏は、テキストから印象的な画像を生成するAIの登場が、人間がアートを作成する方法が変わることを示していると主張。Stable Diffusionのリリースにより、比較的安いリソースで使用で誰もが高性能なモデルを使用可能になったと述べ、図解を利用してStable Diffusionが画像を生成する仕組みについて解説しました。 ◆Stable Diffusionのコンポーネント ユーザーから見たStable Diffusionを単純化すると以下の通り。「paradise cosmic beach(楽園の広いビーチ)」というテキストを入力すると、それらしい画像が生成されます。

2022年10月06日 19時00分00秒 in ソフトウェア, ネットサービス, サイエンス, Posted by log1h_ik

You can read the machine translated English article here.