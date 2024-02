Googleがスマートフォンを使い0.5秒で画像生成できるアプローチ「MobileDiffusion」を発表

・関連記事

SamsungがChatGPTのように会話やコードや画像を生成できる独自のAI「Samsung Gauss」を発表 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」でスマホでもわずか1枚2秒という爆速で画像生成ができる「SnapFusion」 - GIGAZINE



画像生成AI「Stable Diffusion」開発元がAI画像編集アプリ「ClipDrop」の開発元を買収しAIアプリ開発体制を強化 - GIGAZINE





2024年02月01日 11時49分00秒 in ソフトウェア, Posted by log1p_kr

You can read the machine translated English article here.