AMDが画像生成AI「Nitro-T」をリリース、32基のInstinct MI300Xでゼロから1日未満でトレーニング可能

半導体大手の AMD が、独自の画像生成AIである「 Nitro-T 」を発表しました。Nitro-Tは高効率な学習に重点を置いた、テキストから画像を生成することができる Diffusion Transformerモデル(DiTモデル) です。AMDは自社GPUである Instinct MI300X を32基使うことで、Nitro-Tをゼロからわずか1日未満でトレーニングすることができたとアピールしています。 Nitro-T: Training a Text-to-Image Diffusion Model from Scratch in 1 Day — ROCm Blogs https://rocm.blogs.amd.com/artificial-intelligence/nitro-t-diffusion/README.html

2025年07月10日 12時15分00秒 in ソフトウェア, Posted by logu_ii

