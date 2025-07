Googleが大西洋横断海底ケーブル「Sol」を敷設しGoogle Cloudの信頼性強化へ

・関連記事

秒速60テラビット超爆速光ファイバー海底ケーブル「FASTER」陸揚げ作業現場潜入レポ、アメリカとつながるケーブルの一端や中継局の中はこんな感じ - GIGAZINE



インターネットを支える光ファイバーケーブルを海岸から陸揚げする現場潜入レポート、これが日本と東南アジアを結ぶ巨大海底光ファイバー網「SJC」だ! - GIGAZINE



海底ケーブルの切断事件はなぜ世界中で起き続けているのか? - GIGAZINE



Metaが海底ケーブル計画「Project Waterworth」発表、5万kmの海底ケーブルで5つの大陸を結ぶ世界最長のプロジェクトに - GIGAZINE



海底ケーブルインフラを保護するためにNATOが「海上ドローン」を配備 - GIGAZINE



3万6千km上空の人工衛星と地上を結ぶ巨大アンテナ群、山口衛星通信センター潜入レポート - GIGAZINE



